"Resucitan" a la 'llama que llama': tras casi 20 años, sus mejores bromas y dónde estará

Paro general, reforma y sospechas de negociación: la CGT juega a la dureza y el Gobierno, en su movida
Paro general, reforma y sospechas de negociación: la CGT juega a la dureza y el Gobierno, en su movida
Diputados aprobaron la reforma laboral por 20 votos y tiene media sanción tras sesión escandalosa
Baja natalidad y Jardines en crisis: menos inscripciones y algunos unen salas de 3, 4 y 5 años
Una familia fue encerrada en un baño y un robo de $10 millones en El Mondongo
Empresas platenses en jaque: cierre en Hernández y crisis en Tolosa
VIDEO. Muerte y descontrol vial: el drama del tránsito se cobró otra vida en la Región
Cómo será el cumpleaños 99 de Mirtha Legrand: cena top, lugar e invitados
Todos los gremios docentes se sumarán al paro del 2 de marzo
Kicillof suma aliados en Mar del Plata para enfrentar a La Cámpora
Citan a indagatoria a Tapia y Toviggino y les prohíben salir del país
Nueva tarjeta del Cartonazo: los números de este viernes 20 de febrero
Rescataron a más de 20 perros de un criadero clandestino en La Plata
Con gol de Rodrigo Castillo, Lanús sacó una ventaja sobre Flamengo en la ida de la Recopa
Descuentos y promociones de Cuenta DNI para este viernes 20 de febrero
Se vendió la casa de la discordia: María Fernanda Callejón y el odontólogo platense Ricky Diotto llegaron a un acuerdo
Viernes de mañana fría en la vuelta a la normalidad en La Plata
Otra vez incidentes, con heridos y detenidos en torno al Congreso
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Este febrero vuelve uno de los símbolos más recordados de la publicidad argentina: “La Llama que llama”, el personaje que marcó a toda una generación con su humor absurdo y su frase inolvidable (“¿Hola?, habla la Llama que llama”) en los comerciales de fines de los años noventa y principios de los 2000.
La campaña original fue creada por la agencia Agulla & Baccetti para Telecom Argentina y se emitió entre 1997 y 2002 promocionando el servicio de llamadas de larga distancia, con una familia de llamas que protagonizaba escenas cómicas alrededor del teléfono y que se convirtió en parte del imaginario popular del país.
Ahora Personal trae de regreso a ese ícono publicitario con una propuesta actualizada: “La Llama que llama” tendrá una nueva vida como contenido disponible en la plataforma de entretenimiento Flow, parte del ecosistema de servicios que integran conectividad y ocio digital. La iniciativa forma parte de una estrategia de la empresa para combinar nostalgia y entretenimiento, apelando a un personaje que trascendió la publicidad y quedó instalado en la memoria colectiva.
El regreso se dará durante febrero y llega tras una activación previa en redes sociales y vía pública que generó expectativa y conversación entre quienes recuerdan con cariño los spots clásicos. La campaña original logró una presencia masiva en televisión abierta, y ahora se adapta al contexto de streaming y consumo digital, con la idea de reconectar con el público desde la nostalgia, pero con un formato más acorde a los hábitos actuales de consumo audiovisual.
“La Llama que llama” se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió más allá de su función comercial: sus latiguillos y situaciones humorísticas pasaron a formar parte del habla cotidiana de muchos argentinos, y sus murmullos y bromas telefónicas quedaron como uno de los recuerdos más fuertes de la publicidad de esa época.
LE PUEDE INTERESAR
Cómo será el cumpleaños 99 de Mirtha Legrand: cena top, lugar e invitados
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí