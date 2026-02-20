"Resucitan" a la 'llama que llama': tras casi 20 años, sus mejores bromas y dónde estará

Este febrero vuelve uno de los símbolos más recordados de la publicidad argentina: “La Llama que llama”, el personaje que marcó a toda una generación con su humor absurdo y su frase inolvidable (“¿Hola?, habla la Llama que llama”) en los comerciales de fines de los años noventa y principios de los 2000.

La campaña original fue creada por la agencia Agulla & Baccetti para Telecom Argentina y se emitió entre 1997 y 2002 promocionando el servicio de llamadas de larga distancia, con una familia de llamas que protagonizaba escenas cómicas alrededor del teléfono y que se convirtió en parte del imaginario popular del país.

Ahora Personal trae de regreso a ese ícono publicitario con una propuesta actualizada: “La Llama que llama” tendrá una nueva vida como contenido disponible en la plataforma de entretenimiento Flow, parte del ecosistema de servicios que integran conectividad y ocio digital. La iniciativa forma parte de una estrategia de la empresa para combinar nostalgia y entretenimiento, apelando a un personaje que trascendió la publicidad y quedó instalado en la memoria colectiva.

El regreso se dará durante febrero y llega tras una activación previa en redes sociales y vía pública que generó expectativa y conversación entre quienes recuerdan con cariño los spots clásicos. La campaña original logró una presencia masiva en televisión abierta, y ahora se adapta al contexto de streaming y consumo digital, con la idea de reconectar con el público desde la nostalgia, pero con un formato más acorde a los hábitos actuales de consumo audiovisual.

“La Llama que llama” se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió más allá de su función comercial: sus latiguillos y situaciones humorísticas pasaron a formar parte del habla cotidiana de muchos argentinos, y sus murmullos y bromas telefónicas quedaron como uno de los recuerdos más fuertes de la publicidad de esa época.