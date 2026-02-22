Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |En Tolosa

Le pidieron un viaje en moto, pero todo era una trampa: fue emboscado

Le pidieron un viaje en moto, pero todo era una trampa: fue emboscado
22 de Febrero de 2026 | 02:32
Edición impresa

Los ataques a choferes de aplicación siguen a la orden del día en nuestra ciudad. Y últimamente, quienes más están siendo apuntados por delincuentes son los de Didi Moto.

Este diario pudo saber que poco antes de las 7 de la mañana de ayer, uno de estos trabajadores aceptó un viaje a nombre de “Alberto”, en 118 entre 516 y 517.

Una vez en el lugar, vio a un hombre que dijo ser quien solicitó el viaje y que, por lo tanto, se subió a la parte trasera del rodado. Pero el denunciante expuso que entonces ese sujeto lo tomó del cuello y le pidió que se bajara.

Luego vio salir a otros dos individuos de entre los matorrales, uno de ellos con un arma blanca. El chofer forcejeó con los asaltantes, porque intentaban robarle la moto.

Si bien no lo lograron, en cambio -según denunció- le sustrajeron un morral de cuero que tenia en su interior una billetera con un registro para conducir, el DNI y tres cédulas de rodado marca Bajaj modelo Rouser 200 a su nombre y una cédula de un auto Peugeot 408, de la cual también es su titular.

Detalló que le llevaron además dos celulares, dos juegos de llaves, dos espejos de la moto y el casco, para huir enseguida.

LE PUEDE INTERESAR

Festejos que terminaron a las trompadas en Gorina

LE PUEDE INTERESAR

Disparos frente al Cementerio de La Plata: buscan al conductor de una camioneta

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Otro capítulo de la pelea en el PJ, una foto que hizo ruido y la historia reciente que incomoda

La falta de oferta empuja el precio de la carne

“Me podrían haber matado” Salvaje ataque a la salida de un boliche

Atacar, atacar, atacar: Trump desafía a la Corte Suprema y aplica aranceles más altos

Decisión partida: sucesión técnica en desarrollo...

Denuncian que la Amnistía deja afuera a Nahuel Gallo

De la cuna de Hitler al cuartel policial: la decisión que reabre las heridas del nazismo

Villarruel y la Iglesia, en contra de bajar la edad de imputabilidad
Últimas noticias de Policiales

“Me podrían haber matado” Salvaje ataque a la salida de un boliche

VIDEO. Incendio, explosión y otra jornada marcada por la tensión en La Plata

Más motociclistas, víctimas del descontrol vial

Frustran un plan narco para asesinar a un juez
Deportes
Lucho Zaniratto: “El resultado es positivo, no el rendimiento”
Decisión partida: sucesión técnica en desarrollo...
Boca en crisis: Úbeda sabe que los próximos partidos serán claves
Marco Ruben sale del retiro para jugar en Central
Triunfo agónico de Platense ante Barracas
Información General
La costa bonaerense en retroceso: menos playas, zonas en riesgo y un patrimonio natural amenazado
Informe de Banco Provincia advierte que el nivel de endeudamiento familiar podría frenar más el consumo
VIDEO. La Sagrada Familia: ya es la iglesia más alta: ¿cuánto más que la Catedral de La Plata?
Los números de la suerte del sábado 21 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Hoy es el Día Internacional del Gato: festejan tres veces al año, sus "beneficios" y cuáles son los más amistosos
Espectáculos
“Los ángeles de Charlie”: el fenómeno setentero que busca volver
¿Se acaba el mundo?: las películas retratan un clima de época
After office: el sexo y otras adicciones
Guía de cines
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
La Ciudad
Renace “Julio Ghione” el club que apuesta por las personas con discapacidad
Se les “incendió” un sueño, pero se casaron y lograron cumplirlo
VIDEO. La alegría da la vuelta al mundo: imponente festejo del Año Nuevo Chino
Bochas: auge, ocaso y renacimiento de una parte de la identidad platense
Compras en modo app: el consumo cotidiano se potencia en el celular

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla