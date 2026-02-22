Le pidieron un viaje en moto, pero todo era una trampa: fue emboscado

Otro capítulo de la pelea en el PJ, una foto que hizo ruido y la historia reciente que incomoda
Los ataques a choferes de aplicación siguen a la orden del día en nuestra ciudad. Y últimamente, quienes más están siendo apuntados por delincuentes son los de Didi Moto.
Este diario pudo saber que poco antes de las 7 de la mañana de ayer, uno de estos trabajadores aceptó un viaje a nombre de “Alberto”, en 118 entre 516 y 517.
Una vez en el lugar, vio a un hombre que dijo ser quien solicitó el viaje y que, por lo tanto, se subió a la parte trasera del rodado. Pero el denunciante expuso que entonces ese sujeto lo tomó del cuello y le pidió que se bajara.
Luego vio salir a otros dos individuos de entre los matorrales, uno de ellos con un arma blanca. El chofer forcejeó con los asaltantes, porque intentaban robarle la moto.
Si bien no lo lograron, en cambio -según denunció- le sustrajeron un morral de cuero que tenia en su interior una billetera con un registro para conducir, el DNI y tres cédulas de rodado marca Bajaj modelo Rouser 200 a su nombre y una cédula de un auto Peugeot 408, de la cual también es su titular.
Detalló que le llevaron además dos celulares, dos juegos de llaves, dos espejos de la moto y el casco, para huir enseguida.
