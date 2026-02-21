Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Disparos frente al Cementerio de La Plata: buscan al conductor de una camioneta

21 de Febrero de 2026 | 20:12

Un confuso episodio con disparos generó alarma en la zona del Cementerio de La Plata y ahora la Policía intenta identificar al conductor de una camioneta que fue visto efectuando detonaciones desde el vehículo. El hecho ocurrió el sábado al mediodía y, según confirmaron fuentes del caso, no se registraron personas heridas.

De acuerdo con los testimonios de vecinos, el sospechoso circulaba en una Volkswagen Amarok gris y habría realizado disparos al aire en momentos en que se desarrollaba un cortejo fúnebre en las inmediaciones. La situación provocó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar y motivó un llamado a las autoridades.

Uno de los testigos logró tomar una fotografía de la camioneta, material que ahora es analizado por los investigadores para intentar dar con el responsable. La causa quedó en etapa investigativa mientras se recaban más datos para esclarecer lo ocurrido.

