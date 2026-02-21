Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

La agenda de espectáculos para disfrutar este sábado en La Plata

La agenda de espectáculos para disfrutar este sábado en La Plata
21 de Febrero de 2026 | 14:57

Escuchar esta nota

■ HOY

MÚSICA

Canticuénticos.- A las 19 en Casa Metro, 4 entre 51 y 53.

LE PUEDE INTERESAR

La agenda de espectáculos para disfrutar este sábado en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

“Loco de amor”: las nietas de Ricardo Montaner lo verán en concierto por primera vez en el Movistar Arena

Andre Villagra + Sofía Marcó + Los Capibara.- A las 20 en La Salamanca, 5 entre 61 y 62.

#Fiesta3Ciudades.- A las 23.30 en Medusa, 55 entre 10 y 11. Esta edición tendrá como invitado al reconocido productor y DJ de música electrónica argentino #DjDero, pionero del género house, techno, eurodance y referente internacional con éxitos como “Batucada” y “Dero’s Illusion”.

Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermucería, 16 y 65. Melódicos y bailables.

Sonia Godoy.- A las 21 en Centenario y 503, presenta su show de tangos, boleros y canciones.

De tal palo, tal astilla.- A las 21 en el Hipódromo, 44 y 115, show de tango con las voces de Cacho puerta, Ciro Ciochini, Patricia Marchán; la música de Lisandro Pijcovich, José Scelzi y la conducción de Olga San Pablo. Bailan: Marcos Huertas y Ayelén Ruiz Díaz.

Piano bar.- A las 21 en Puerta B, Montevideo y 18, con Máximo Rozenfeld y Orne Corei.

La Ferretería Quinteto.- A las 21 en La Bici, 40 y 117. Jazz Latín Fusión con Quique Roca, Juampi Espina, Martín López Camelo, Seba Di Leva y Rubén Duca.

Fiesta retro: Tambó Tambó.- A las 21 en el Hípico Music Bar, 52 entre 118 y 119.

Néstor en Bloque.- A las 23.45 en Disco Retro, 49 entre 6 y 7.

Milonga de la Plaza.- A las 21 en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, 19 y 51, con la TDJ invitada Caro Ríos. A la gorra.

Fiesta incógnita.- A la medianoche en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61. Gratis.

Daniel Chappet y Nacho Stoppani.- A las 18.30 en el playón de 17 y 71. El dúo integrado por Daniel Chappet y Nacho Stoppani se mueve en un diálogo que honra la tradición y abre espacios a la creación propia, hilando una sonoridad profunda de piano y armónica cromática. Su repertorio navega entre el candombe, el folclore argentino, el tango y los aires del Brasil, dejando que cada ritmo fluya con naturalidad. A la gorra.

Back to the cover.- A las 21 en el playón de 17 y 71. Clásicos internacionales. A la gorra.

Íntimo Acústico: Mormann y Bondesio.- A las 18 en el Centro Cultural Julio López, 64 y 137.

Ortiba + Evvil + No me toques.- A las 21 en Guajira Bar, 49 entre 4 y 5.

Músicas alrededor de Cole Porer.- A las 21 en Desafinado Club, diagonal 93 n 52, City Bell.

TEATRO

Ciclo x15.- A las 21 en Casaje Hereje, 40 entre 14 y 15. Ciclo de teatro, mimo, música.

Ecos de otros tiempos.- A las 21 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5. En los convulsionados años 70, el exilio fue, para algunos, una forma de sobrevivir. Hoy, Juano y Pato regresan a la casa de su juventud para venderla… pero no están solos. Una antigua amiga aparece y con ella, una asignatura pendiente. Este reencuentro inesperado se convierte en un viaje íntimo, donde el pasado irrumpe en el presente con fuerza. La obra propone una experiencia sensorial sobre el olvido, la memoria y el tiempo —ese abismo que puede abrirse en un simple pensamiento.

Bingo musical con Veto y Fer.- A las 21 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8. Una propuesta lúdica y divertida para compartir con familia y/o amigos y revivir los temas más icónicos de la década del 2000. Una noche donde el tradicional bingo es reversionado por temas musicales para que los participantes disfruten jugando, cantando y compartiendo la alegría y el recuerdo que trae cada canción. Una experiencia donde cantar, bailar y jugar es la premisa fundamental de la noche.

Humorísimas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, espectáculo de transformismo y humor.

Gran varieté 2.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, con: “Las 13 canciones” (música/teatro), fragmento de su espectáculo “Las Trece Canciones”; Julián Franco: “Neptuno”; Eugenia Massaro: “A-hora”; Valeria Novello / Lucía Mariani (dir. Paula Sigismondo): “Aura / fragmento cansado”; Sol Morgante: “Tangos”; Ana Messina: “Tetris, olvídate Valeria”.

EVENTOS

Año Nuevo Chino.- Desde las 12 hasta la medianoche en Plaza Moreno. El evento chino más grande del Continente: un evento masivo desplegado en 80.000m2 y con más de 200 stands. Actividades para toda la familia, celebrando el año del Caballo de Fuego (4724 en el calendario chino tradicional), que en la cultura oriental representa energía, impulso y transformación. Quienes recorran la celebración podrán sumergirse en un auténtico Barrio Chino, disfrutar de una amplia oferta gastronómica y de artesanías, participar de talleres de caligrafía ancestral, vivir la tradicional ceremonia del té y presenciar exhibiciones de artes marciales como Kung Fu, Tai Chi, Taekwondo, Karate y Judo. Representando la danza, música y expresiones artísticas orientales; habrá una variada agenda de incluye: Kalavinka, Ave Mítica del Budismo; instrumento tradicional Guzheng; Silky (KPOP); Paula Chalup; Suspensión capilar; Desfile de moda Imperial. Nuestras culturas se entrelazarán con la presentación del espectáculo “Tango por la Paz” (Angeles Peralta y Santiago Cazzulo) y la histórica banda platense de covers “Los Confites”. Gratis.

Handicap volumen IV.- Desde las 17 en el Hipódromo, 44 y 115.

Feria del playón.- Desde las 18 en 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.

1º Fiesta Provincial de la Mariposa Bandera Argentina.- Desde las 18 en Fortín Punta Indio. Habrá feria de emprendedores, productores y artesanos, patio de comidas, shows en vivo de Bonzai, O es 3, Betty Jam, Hey Chabón, Ángel Farías, Carla Chávez y cierre de Ñaupa. Sorteos y más. Gratis.

Luces del Río + Génova Peatonal.- Desde las 18 la Av. Génova, desde Montevideo hasta 169, Berisso, se transforma en peatonal para vivir una jornada cultural y recreativa al aire libre. Foodtrucks, cerveceros locales, artes circenses, magia, malabares con fuego, bus cultural, danzas urbanas, desfile náutico, observación astronómica, sorteos y shows en vivo: J-Zales y Coyotes. Gratis.

GUIADAS

Expedición urbana: especial flores.- A las 17.30 desde 1 y 60. Visita guiada exclusivamente a cargo de Madeleine Méndez (bióloga). Actividad libre y a la gorra. Coordinada por Proyecto Arbórea.

Visita guiada + Unicus Concert.- A las 19.45 en el Observatorio Astronómico, Paseo del Bosque.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Guía de cines

La agenda de espectáculos para disfrutar este sábado en La Plata

La agenda de espectáculos para disfrutar este sábado en La Plata

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Sufrió, pero valió la pena; Gimnasia ganó 1 a 0 en Mendoza

FOTOS | Ya se vive la celebración del Año Nuevo Chino en La Plata: el cronograma de actividades para este sábado en Plaza Moreno

VIDEO. Aulló más fuerte: en el duelo de Lobos la diferencia fue el gol

VIDEO. Despedida triunfal: fin de ciclo en lo más alto

Polémica en La Plata: colocaron pinches en un cantero “para que no entren animales” y denuncian que ya hubo una herida

Uno por uno: los puntajes de Estudiantes

VIDEO. Eduardo Dominguez: “Muchas gracias Estudiantes”

Carrefour frena la venta de su negocio en el país
Últimas noticias de Espectáculos

“Loco de amor”: las nietas de Ricardo Montaner lo verán en concierto por primera vez en el Movistar Arena

Resiliencia: jóvenes que bailan desde las raíces

Eric Dane: adiós al doctor Mark que no pudo contra la ELA

La despedida del elenco de “Grey’s Anatomy”
Información General
VIDEO. La Sagrada Familia: ya es la iglesia más alta: ¿cuánto más que la Catedral de La Plata?
Los números de la suerte del sábado 21 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Hoy es el Día Internacional del Gato: festejan tres veces al año, sus "beneficios" y cuáles son los más amistosos
Verano en carpa: una opción que pierde terreno
Concretan la primera adopción antes del parto
Policiales
Seis detenidos y una joven inconsciente en La Plata: qué se sabe de la brutal golpiza en pleno centro
Otro triple choque en La Plata: un motociclista con fractura de cráneo, internado y con riesgo de vida
Intento de robo frustrado en La Plata: detuvieron a tres delincuentes tras un rápido operativo
Un auto ardió en llamas en la Ruta 2: bomberos y la policía evitaron una tragedia en La Plata
Policías condenados: sentencia por la muerte de Lito Costilla
La Ciudad
Artemis II: jefe de la NASA descarta misión lunar en marzo por problemas técnicos
FOTOS | Ya se vive la celebración del Año Nuevo Chino en La Plata: el cronograma de actividades para este sábado en Plaza Moreno
Polémica en La Plata: colocaron pinches en un cantero “para que no entren animales” y denuncian que ya hubo una herida
Los números de este sábado del Cartonazo para jugar por $1.000.000
Sábado cálido en La Plata y para disfrutar al aire libre: como sigue el tiempo en la Región
Deportes
VIDEO. Despedida triunfal: fin de ciclo en lo más alto
VIDEO. Eduardo Dominguez: “Muchas gracias Estudiantes”
Se va dejando copas y un sello imposible de olvidar
VIDEO. Aulló más fuerte: en el duelo de Lobos la diferencia fue el gol
El Chelo Torres llegó a los nueve goles en el Lobo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla