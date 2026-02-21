La agenda de espectáculos para disfrutar este sábado en La Plata

FOTOS | Ya se vive la celebración del Año Nuevo Chino en La Plata: el cronograma de actividades para este sábado en Plaza Moreno
■ HOY
MÚSICA
Canticuénticos.- A las 19 en Casa Metro, 4 entre 51 y 53.
Andre Villagra + Sofía Marcó + Los Capibara.- A las 20 en La Salamanca, 5 entre 61 y 62.
#Fiesta3Ciudades.- A las 23.30 en Medusa, 55 entre 10 y 11. Esta edición tendrá como invitado al reconocido productor y DJ de música electrónica argentino #DjDero, pionero del género house, techno, eurodance y referente internacional con éxitos como “Batucada” y “Dero’s Illusion”.
Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermucería, 16 y 65. Melódicos y bailables.
Sonia Godoy.- A las 21 en Centenario y 503, presenta su show de tangos, boleros y canciones.
De tal palo, tal astilla.- A las 21 en el Hipódromo, 44 y 115, show de tango con las voces de Cacho puerta, Ciro Ciochini, Patricia Marchán; la música de Lisandro Pijcovich, José Scelzi y la conducción de Olga San Pablo. Bailan: Marcos Huertas y Ayelén Ruiz Díaz.
Piano bar.- A las 21 en Puerta B, Montevideo y 18, con Máximo Rozenfeld y Orne Corei.
La Ferretería Quinteto.- A las 21 en La Bici, 40 y 117. Jazz Latín Fusión con Quique Roca, Juampi Espina, Martín López Camelo, Seba Di Leva y Rubén Duca.
Fiesta retro: Tambó Tambó.- A las 21 en el Hípico Music Bar, 52 entre 118 y 119.
Néstor en Bloque.- A las 23.45 en Disco Retro, 49 entre 6 y 7.
Milonga de la Plaza.- A las 21 en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, 19 y 51, con la TDJ invitada Caro Ríos. A la gorra.
Fiesta incógnita.- A la medianoche en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61. Gratis.
Daniel Chappet y Nacho Stoppani.- A las 18.30 en el playón de 17 y 71. El dúo integrado por Daniel Chappet y Nacho Stoppani se mueve en un diálogo que honra la tradición y abre espacios a la creación propia, hilando una sonoridad profunda de piano y armónica cromática. Su repertorio navega entre el candombe, el folclore argentino, el tango y los aires del Brasil, dejando que cada ritmo fluya con naturalidad. A la gorra.
Back to the cover.- A las 21 en el playón de 17 y 71. Clásicos internacionales. A la gorra.
Íntimo Acústico: Mormann y Bondesio.- A las 18 en el Centro Cultural Julio López, 64 y 137.
Ortiba + Evvil + No me toques.- A las 21 en Guajira Bar, 49 entre 4 y 5.
Músicas alrededor de Cole Porer.- A las 21 en Desafinado Club, diagonal 93 n 52, City Bell.
TEATRO
Ciclo x15.- A las 21 en Casaje Hereje, 40 entre 14 y 15. Ciclo de teatro, mimo, música.
Ecos de otros tiempos.- A las 21 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5. En los convulsionados años 70, el exilio fue, para algunos, una forma de sobrevivir. Hoy, Juano y Pato regresan a la casa de su juventud para venderla… pero no están solos. Una antigua amiga aparece y con ella, una asignatura pendiente. Este reencuentro inesperado se convierte en un viaje íntimo, donde el pasado irrumpe en el presente con fuerza. La obra propone una experiencia sensorial sobre el olvido, la memoria y el tiempo —ese abismo que puede abrirse en un simple pensamiento.
Bingo musical con Veto y Fer.- A las 21 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8. Una propuesta lúdica y divertida para compartir con familia y/o amigos y revivir los temas más icónicos de la década del 2000. Una noche donde el tradicional bingo es reversionado por temas musicales para que los participantes disfruten jugando, cantando y compartiendo la alegría y el recuerdo que trae cada canción. Una experiencia donde cantar, bailar y jugar es la premisa fundamental de la noche.
Humorísimas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, espectáculo de transformismo y humor.
Gran varieté 2.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, con: “Las 13 canciones” (música/teatro), fragmento de su espectáculo “Las Trece Canciones”; Julián Franco: “Neptuno”; Eugenia Massaro: “A-hora”; Valeria Novello / Lucía Mariani (dir. Paula Sigismondo): “Aura / fragmento cansado”; Sol Morgante: “Tangos”; Ana Messina: “Tetris, olvídate Valeria”.
EVENTOS
Año Nuevo Chino.- Desde las 12 hasta la medianoche en Plaza Moreno. El evento chino más grande del Continente: un evento masivo desplegado en 80.000m2 y con más de 200 stands. Actividades para toda la familia, celebrando el año del Caballo de Fuego (4724 en el calendario chino tradicional), que en la cultura oriental representa energía, impulso y transformación. Quienes recorran la celebración podrán sumergirse en un auténtico Barrio Chino, disfrutar de una amplia oferta gastronómica y de artesanías, participar de talleres de caligrafía ancestral, vivir la tradicional ceremonia del té y presenciar exhibiciones de artes marciales como Kung Fu, Tai Chi, Taekwondo, Karate y Judo. Representando la danza, música y expresiones artísticas orientales; habrá una variada agenda de incluye: Kalavinka, Ave Mítica del Budismo; instrumento tradicional Guzheng; Silky (KPOP); Paula Chalup; Suspensión capilar; Desfile de moda Imperial. Nuestras culturas se entrelazarán con la presentación del espectáculo “Tango por la Paz” (Angeles Peralta y Santiago Cazzulo) y la histórica banda platense de covers “Los Confites”. Gratis.
Handicap volumen IV.- Desde las 17 en el Hipódromo, 44 y 115.
Feria del playón.- Desde las 18 en 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.
1º Fiesta Provincial de la Mariposa Bandera Argentina.- Desde las 18 en Fortín Punta Indio. Habrá feria de emprendedores, productores y artesanos, patio de comidas, shows en vivo de Bonzai, O es 3, Betty Jam, Hey Chabón, Ángel Farías, Carla Chávez y cierre de Ñaupa. Sorteos y más. Gratis.
Luces del Río + Génova Peatonal.- Desde las 18 la Av. Génova, desde Montevideo hasta 169, Berisso, se transforma en peatonal para vivir una jornada cultural y recreativa al aire libre. Foodtrucks, cerveceros locales, artes circenses, magia, malabares con fuego, bus cultural, danzas urbanas, desfile náutico, observación astronómica, sorteos y shows en vivo: J-Zales y Coyotes. Gratis.
GUIADAS
Expedición urbana: especial flores.- A las 17.30 desde 1 y 60. Visita guiada exclusivamente a cargo de Madeleine Méndez (bióloga). Actividad libre y a la gorra. Coordinada por Proyecto Arbórea.
Visita guiada + Unicus Concert.- A las 19.45 en el Observatorio Astronómico, Paseo del Bosque.
