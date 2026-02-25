Bajos instintos: investigan presunto hurto calamitoso

Una médica, una enfermera y un ambulanciero fueron denunciados por el robo del celular de Malena Maidana, la joven de 26 años asesinada de 10 puñaladas en la localidad bonaerense de Ezeiza, ya que el elemento se encontraba entre las pertenencias de la víctima y, más tarde, se halló en el lugar de trabajo de los profesionales.

Según fuentes del caso, el desapoderamiento se habría dado en el momento en que los tres señalados llegaron a la escena del crimen en una unidad de emergencia.

En tanto, los investigadores intentaron dar con el homicida y notaron que faltaba el celular de Maidana, así que rastrearon la ubicación del móvil que consideraron que tenía el asesino; sin embargo, el resultado indicó que se encontraba en la salita que fue base del personal sanitario que intervino esa noche.

Los tres señalados quedaron demorados luego de la investigación de la UFI N° 1 de Ezeiza, a cargo de Florencia Belloc, pero actualmente el caso se encuentra en manos de la UFI N° 3, con María González al frente, especialista en violencia de género.

Se trataría de lo que técnicamente se llama hurto calamitoso, previsto en el apartado 2) del artículo 163 del Código Penal, que establece: “Se aplicará prisión de uno a seis años en los casos siguientes (...) Cuando el hurto se cometiere con ocasión de un incendio, explosión, inundación, naufragio, accidente de ferrocarril, asonada o motín o aprovechando las facilidades provenientes de cualquier otro desastre o conmoción pública o de un infortunio particular del damnificado”.

En este caso, está más que claro el contexto. Con la víctima fallecida, el desprendimiento del bien material no pudo encontrar oposición alguna.

Malena Maidana fue apuñalada cuando salió a caminar en las inmediaciones del barrio La Unión, donde residía, el pasado domingo 22 de febrero, cerca de las 22.30, y fue encontrada sin vida, boca abajo, por un vecino que sacaba la basura, antes de la medianoche.

En medio de la pesquisa se encontraron dos videos clave: uno de ellos mostraba a la víctima segundos antes de ser atacada. En el otro se captó los gritos desesperados cuando era apuñalada por el agresor.

Posteriormente, en un allanamiento en una casa de Juan Bautista Alberdi al 100, a pocas cuadras del lugar del crimen, cayó un sospechoso de ser el autor material del homicidio. Tiene 22 años.