Francella y Elba: ¿qué pasa entre el actor y la abogada platense?

Fue el periodista Ángel de Brito quien sorprendió con el supuesto nacimiento de un nuevo romance entre las dos personas del espectáculo menos pensadas: el actor Guillermo Francella y la abogada platense Elba Marcovecchio.

En su regreso a su programa tras varios días de vacaciones, el conductor aseguró en “LAM” que el actor y la abogada fueron vistos muy cerca en la fiesta de cumpleaños de Baby Etchecopar.

“Los que estuvieron charlando unos 15 minutos, solos, a 30 centímetros de distancia, carita con carita, que a todos llamó la atención fueron Guillermo Francella, que está separado, y Elba Marcovecchio”, dijo el periodista aunque aclaró que “no se besaron y no se tocaron”, simplemente estuvieron hablando.

La abogada fue consultada ayer por la versión y la negó. “Hablamos sólo de fútbol. Era una fiesta importante y no se podía hablar de otras cosas”, contó la letrada que es hincha de Estudiantes, equipo que derrotó a Racing en la final del último torneo oficial de Liga Profesional.

El protagonista de “El Encargado” y Marynés Breña terminaron su relación a principios del 2025 tras 36 años de matrimonio, según confirmó la propia esposa del actor. A pesar de los rumores, Breña confesó que la ruptura se debió a un “desgaste” de la relación, pero aclaró que mantienen un excelente vínculo y diálogo diario.

Por su parte, la abogada mantuvo una relación con el periodista Jorge Lanata desde 2020 hasta el día de su fallecimiento, el pasado 30 de diciembre del 2024. Desde entonces, no se la había vinculado con nadie, hasta ahora.