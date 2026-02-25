La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento
La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento
Estatales: salió el cronograma de pago a los haberes de febrero
Karina y Patricia: ¿una interna con la jefatura porteña de por medio?
Marcha por Yanina Correa: exigirán justicia y la destitución de la cúpula de la Comisaría Séptima de Abasto
Por la quita de impuestos internos bajarían los precios de varios productos: cuáles son
"Andá a tatuarte a Verón": Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, reavivó la pica entre Central y Estudiantes
A un año del crimen de Kim: entre el recuerdo y la búsqueda de justicia
Paro en el fútbol: cuáles son los clubes que apoyan la medida en defensa de Tapia y Toviggino
La novia de un exjugador de Estudiantes también entró a Gran Hermano: quién es Cinzia Francischiello
Brasil, España o Chile: en las verdulerías suman productos importados
En La Loma, otro “capítulo” de la inseguridad: asaltaron al propietario de una librería
Alerta por crecida del Río de la Plata este miércoles en la Región: a qué hora se registrará el pico de marea
Fresco amanecer este miércoles en La Plata y se espera una máxima de primavera
Francella y Elba: ¿qué pasa entre el actor y la abogada platense?
Carpaccio, Bellini y sexo en un hotel de Punta entre Pampita y un piloto
Reglas de "oro" para frenar a tiempo y que las deudas no se vuelvan insalvables
La CGT se reúne para definir medidas de cara a la reforma laboral que será tratada el viernes
Gremios meten presión para que se reabra la discusión salarial
La economía creció 4,4% en 2025 por el impulso que le dio el campo
Se alinean los planetas: lo que hay que saber del fenómeno que iluminará el cielo de La Plata
Cuenta regresiva para las nuevas madrugadas en vela por el “UPD”
Los detalles del plan para evitar “profesores taxi”: a qué localidades bonaerenses alcanza
Misa local por el primer triunfo del peronismo y visita de un intendente
Otro desastre climático con decenas de muertos y desaparecidos en Brasil
Cayó presunto líder de una banda dedicada a escruches en Olmos y Los Hornos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La actividad mostró un alza interanual de 3,5% en el último mes del año y confirmó la recuperación tras caer en 2024
La economía argentina cerró 2025 con números positivos. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la actividad económica creció 4,4% en el acumulado del año, luego de un diciembre que mostró una mejora interanual de 3,5% y una suba mensual de 1,8% frente a noviembre. El dato mensual se ubicó como el más alto desde julio de 2024 y permitió consolidar un cierre de año con señales de recuperación.
El crecimiento interanual de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura estuvo impulsado por un récord en la cosecha de trigo, tanto en cantidad como en rendimiento promedio, que superó en 50% el promedio de las últimas cinco campañas. En contraste, cuatro sectores mostraron retrocesos interanuales.
El resultado anual quedó 2,6 puntos porcentuales por encima del desempeño de 2024, cuando la economía había registrado una contracción de 1,8%. El dato surge del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que funciona como anticipo del Producto Bruto Interno (PBI) trimestral que el organismo oficial difunde de manera periódica.
Con el cierre de diciembre, el Indec anticipó que en marzo dará a conocer el resultado del tercer trimestre y el balance completo del PBI de 2025. El último informe disponible del producto mostró un crecimiento interanual de 3,3% en el tercer trimestre y una mejora de 0,3% en términos desestacionalizados. En los primeros nueve meses del año, el PBI acumuló un avance de 5,2%.
El detalle sectorial del EMAE dejó en evidencia un desempeño dispar. En diciembre, once de los sectores relevados mostraron subas interanuales. La mayor incidencia positiva correspondió a Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con un salto de 32,2%, explicado por una producción de trigo récord tanto en volumen como en promedio. También se destacaron Intermediación financiera, con un aumento de 14,1%, Pesca, con 18,3%, y Electricidad, gas y agua, que avanzó 10,7%.
Otros sectores que cerraron el año con variaciones positivas fueron Explotación de minas y canteras (9,1%), Impuestos netos de subsidios (5,2%), Transporte y comunicaciones (1,8%), Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (1,6%), Servicios comunitarios y personales (1,4%), Servicios sociales y de salud (0,7%), Enseñanza (0,3%) y Construcción (0,3%).
LE PUEDE INTERESAR
Gremios meten presión para que se reabra la discusión salarial
LE PUEDE INTERESAR
Cambió la mano y subieron los dólares, la Bolsa y el riesgo país
En el extremo opuesto, cuatro actividades mostraron caídas interanuales. La Industria manufacturera retrocedió 3,9% y el Comercio mayorista, minorista y reparaciones cayó 1,3%. Entre ambos sectores restaron 0,8 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE, lo que volvió a reflejar las dificultades del entramado productivo y del consumo interno para acompañar el repunte general.
Tras la difusión de los datos, el Gobierno nacional salió a celebrar el resultado. El presidente Javier Milei destacó la evolución de la actividad económica a través de sus redes sociales y afirmó que el crecimiento pudo haber sido mayor de no mediar factores de incertidumbre política.
En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, subrayó que tanto el indicador desestacionalizado como el de tendencia-ciclo alcanzaron máximos históricos en diciembre. Además, sostuvo que, pese a la volatilidad del segundo semestre y a la dolarización de carteras, la economía logró sostener una expansión apoyada en el superávit fiscal, el orden monetario y la recapitalización del Banco Central de la República Argentina.
Con estos números, 2025 cerró como un año de recuperación para la actividad económica, con un desempeño que superó las proyecciones iniciales y dejó una base más firme para el arranque de 2026, aunque con diferencias marcadas entre sectores.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí