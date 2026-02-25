La economía creció 4,4% en 2025 por el impulso que le dio el campo

La economía argentina cerró 2025 con números positivos. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la actividad económica creció 4,4% en el acumulado del año, luego de un diciembre que mostró una mejora interanual de 3,5% y una suba mensual de 1,8% frente a noviembre. El dato mensual se ubicó como el más alto desde julio de 2024 y permitió consolidar un cierre de año con señales de recuperación.

El crecimiento interanual de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura estuvo impulsado por un récord en la cosecha de trigo, tanto en cantidad como en rendimiento promedio, que superó en 50% el promedio de las últimas cinco campañas. En contraste, cuatro sectores mostraron retrocesos interanuales.

El resultado anual quedó 2,6 puntos porcentuales por encima del desempeño de 2024, cuando la economía había registrado una contracción de 1,8%. El dato surge del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que funciona como anticipo del Producto Bruto Interno (PBI) trimestral que el organismo oficial difunde de manera periódica.

Con el cierre de diciembre, el Indec anticipó que en marzo dará a conocer el resultado del tercer trimestre y el balance completo del PBI de 2025. El último informe disponible del producto mostró un crecimiento interanual de 3,3% en el tercer trimestre y una mejora de 0,3% en términos desestacionalizados. En los primeros nueve meses del año, el PBI acumuló un avance de 5,2%.

POR SECTORES

El detalle sectorial del EMAE dejó en evidencia un desempeño dispar. En diciembre, once de los sectores relevados mostraron subas interanuales. La mayor incidencia positiva correspondió a Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con un salto de 32,2%, explicado por una producción de trigo récord tanto en volumen como en promedio. También se destacaron Intermediación financiera, con un aumento de 14,1%, Pesca, con 18,3%, y Electricidad, gas y agua, que avanzó 10,7%.

Otros sectores que cerraron el año con variaciones positivas fueron Explotación de minas y canteras (9,1%), Impuestos netos de subsidios (5,2%), Transporte y comunicaciones (1,8%), Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (1,6%), Servicios comunitarios y personales (1,4%), Servicios sociales y de salud (0,7%), Enseñanza (0,3%) y Construcción (0,3%).

En el extremo opuesto, cuatro actividades mostraron caídas interanuales. La Industria manufacturera retrocedió 3,9% y el Comercio mayorista, minorista y reparaciones cayó 1,3%. Entre ambos sectores restaron 0,8 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE, lo que volvió a reflejar las dificultades del entramado productivo y del consumo interno para acompañar el repunte general.

Tras la difusión de los datos, el Gobierno nacional salió a celebrar el resultado. El presidente Javier Milei destacó la evolución de la actividad económica a través de sus redes sociales y afirmó que el crecimiento pudo haber sido mayor de no mediar factores de incertidumbre política.

En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, subrayó que tanto el indicador desestacionalizado como el de tendencia-ciclo alcanzaron máximos históricos en diciembre. Además, sostuvo que, pese a la volatilidad del segundo semestre y a la dolarización de carteras, la economía logró sostener una expansión apoyada en el superávit fiscal, el orden monetario y la recapitalización del Banco Central de la República Argentina.

Con estos números, 2025 cerró como un año de recuperación para la actividad económica, con un desempeño que superó las proyecciones iniciales y dejó una base más firme para el arranque de 2026, aunque con diferencias marcadas entre sectores.