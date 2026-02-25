Cayó presunto líder de una banda dedicada a escruches en Olmos y Los Hornos

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento
La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento
Un hombre fue detenido en las últimas horas acusado de liderar una banda dedicada a cometer robos bajo la modalidad “escruche” en la zona oeste platense. El procedimiento fue llevado adelante por personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría 15ª de Lisandro Olmos, dependiente de la Estación de Policía Departamental de Seguridad (EPDS) La Plata.
Según informaron fuentes policiales a EL DÍA, la causa está caratulada como “Órdenes de registro domiciliario y secuestro en dos causas por robo modalidad escruche” y se originó tras las denuncias de dos víctimas, radicadas el 7 de enero y el 2 de febrero de este año. En ambos casos, los damnificados constataron que, aprovechando su ausencia, delincuentes habían ingresado a sus viviendas y sustraído diversos elementos de valor, entre ellos tecnología, televisores, garrafas, cámaras fotográficas y notebooks.
A partir de las tareas investigativas desarrolladas por el GTO —que incluyeron declaraciones testimoniales y el análisis de material fílmico de cámaras privadas y del Centro de Operaciones Municipal (COM)— se logró establecer la identidad de los presuntos autores, quienes, de acuerdo a la pesquisa, actuaban con información previa sobre la ausencia de los propietarios y habrían cometido otros hechos similares en la jurisdicción.
Con intervención de la UFI Nº 1 de La Plata y el Juzgado de Garantías Nº 5 de La Plata, se libraron órdenes de allanamiento que se concretaron este 24 de febrero en dos domicilios: uno en calle 66 entre 154 y 155, y otro en calle 65 entre 151 y 152.
Como resultado de los procedimientos, los efectivos secuestraron una cámara digital negra marca Sony, un auricular inalámbrico celeste, un perfume Natura Kaiak, una mochila negra y una motocicleta marca Okinon de 110 cilindradas, la cual habría sido utilizada para perpetrar los ilícitos. De acuerdo a lo informado, el rodado presentaba signos de haber sido parcialmente desmantelado para evitar su reconocimiento, aunque el guardabarros delantero —por su color y rayones particulares— permitió establecer que se trataba del vehículo empleado en los robos.
En el operativo fue aprehendido Emiliano Daniel Del Valle, domiciliado en Los Hornos, señalado como quien lideraría la banda dedicada a cometer escruches en la zona.
La Fiscalía interviniente convalidó lo actuado y el detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar si hay más personas involucradas en los hechos.
