Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Policiales

Cayó presunto líder de una banda dedicada a escruches en Olmos y Los Hornos

Cayó presunto líder de una banda dedicada a escruches en Olmos y Los Hornos
25 de Febrero de 2026 | 07:27

Escuchar esta nota

Un hombre fue detenido en las últimas horas acusado de liderar una banda dedicada a cometer robos bajo la modalidad “escruche” en la zona oeste platense. El procedimiento fue llevado adelante por personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría 15ª de Lisandro Olmos, dependiente de la Estación de Policía Departamental de Seguridad (EPDS) La Plata.

Según informaron fuentes policiales a EL DÍA, la causa está caratulada como “Órdenes de registro domiciliario y secuestro en dos causas por robo modalidad escruche” y se originó tras las denuncias de dos víctimas, radicadas el 7 de enero y el 2 de febrero de este año. En ambos casos, los damnificados constataron que, aprovechando su ausencia, delincuentes habían ingresado a sus viviendas y sustraído diversos elementos de valor, entre ellos tecnología, televisores, garrafas, cámaras fotográficas y notebooks.

A partir de las tareas investigativas desarrolladas por el GTO —que incluyeron declaraciones testimoniales y el análisis de material fílmico de cámaras privadas y del Centro de Operaciones Municipal (COM)— se logró establecer la identidad de los presuntos autores, quienes, de acuerdo a la pesquisa, actuaban con información previa sobre la ausencia de los propietarios y habrían cometido otros hechos similares en la jurisdicción.

Con intervención de la UFI Nº 1 de La Plata y el Juzgado de Garantías Nº 5 de La Plata, se libraron órdenes de allanamiento que se concretaron este 24 de febrero en dos domicilios: uno en calle 66 entre 154 y 155, y otro en calle 65 entre 151 y 152.

Como resultado de los procedimientos, los efectivos secuestraron una cámara digital negra marca Sony, un auricular inalámbrico celeste, un perfume Natura Kaiak, una mochila negra y una motocicleta marca Okinon de 110 cilindradas, la cual habría sido utilizada para perpetrar los ilícitos. De acuerdo a lo informado, el rodado presentaba signos de haber sido parcialmente desmantelado para evitar su reconocimiento, aunque el guardabarros delantero —por su color y rayones particulares— permitió establecer que se trataba del vehículo empleado en los robos.

En el operativo fue aprehendido Emiliano Daniel Del Valle, domiciliado en Los Hornos, señalado como quien lideraría la banda dedicada a cometer escruches en la zona.

La Fiscalía interviniente convalidó lo actuado y el detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar si hay más personas involucradas en los hechos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Promueven eliminar la VTV en la Provincia

Golpe al kirchnerismo, que quedó sin cargos claves en el Senado: el impacto político y en el Congreso

Estudiantes inicia el ciclo Medina ante Newell's, un rival obligado: formaciones, hora y TV

Gimnasia tiene un partido clave ante Rosario Central: formaciones, hora y TV

A un año del crimen de Kim: entre el recuerdo y la búsqueda de justicia

Por la quita de impuestos internos bajarían los precios de varios productos: cuáles son

Paro en el fútbol: cuáles son los clubes que apoyan la medida en defensa de Tapia y Toviggino

Todo listo para el inicio de obras de refacción de la plaza España
+ Leidas

Promueven eliminar la VTV en la Provincia

Estudiantes inicia el ciclo Medina ante Newell's, un rival obligado: formaciones, hora y TV

Gimnasia tiene un partido clave ante Rosario Central: formaciones, hora y TV

Paro en el fútbol: cuáles son los clubes que apoyan la medida en defensa de Tapia y Toviggino

Todo listo para el inicio de obras de refacción de la plaza España

¿No se retira del mercado?: qué dijo el nuevo entrenador de Estudiantes tras dirigir sus primeros entrenamientos

Misa local por el primer triunfo del peronismo y visita de un intendente

Por la quita de impuestos internos bajarían los precios de varios productos: cuáles son
Últimas noticias de Policiales

Marcha por Yanina Correa: exigirán justicia y la destitución de la cúpula de la Comisaría Séptima de Abasto

A un año del crimen de Kim: entre el recuerdo y la búsqueda de justicia

Nutrida movilización por la joven que falleció al ser embestida por un auto

Los robos son uniformes y no se salvan ni los policías
La Ciudad
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos que hay para hoy miércoles 25 de febrero 2026
La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento
Alerta por crecida del Río de la Plata este miércoles en la Región: a qué hora se registrará el pico de marea
Fresco amanecer este miércoles en La Plata y se espera una máxima de primavera
Cuenta regresiva para las nuevas madrugadas en vela por el “UPD”
Deportes
Boca pasó la prueba
Gimnasia tiene un partido clave ante Rosario Central: formaciones, hora y TV
Estudiantes inicia el ciclo Medina ante Newell's, un rival obligado: formaciones, hora y TV
Vélez recibe a Riestra con la intención de seguir arriba
River arregló de palabra con Coudet y reemplazará a Gallardo
Espectáculos
La novia de un exjugador de Estudiantes también entró a Gran Hermano: quién es Cinzia Francischiello
Tras las críticas a Diego Maradona: Dalma y Gianinna destrozaron a Mauricio Macri
Cochito López dio su versión sobre la historia de amor con Pampita
Andrea del Boca lloró por su familia en Gran Hermano Generación Dorada
Para Mavinga, Gran Hermano es una revancha de la vida: la casa lloró con su historia de secuestro y golpes
Información General
Los números de la suerte del miércoles 25 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Se alinean los planetas: lo que hay que saber del fenómeno que iluminará el cielo de La Plata
A 80 kilómetros de La Plata detectan gripe aviar y frenan exportaciones
Preocupa la gripe aviar: detectan un caso a 80 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones
Ecuatorianos en La Plata: una comunidad que continúa creciendo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla