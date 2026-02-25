Golpe al kirchnerismo, que quedó sin cargos claves en el Senado:el impacto político y en el Congreso
Golpe al kirchnerismo, que quedó sin cargos claves en el Senado:el impacto político y en el Congreso
Todo listo para el inicio de obras de refacción de la plaza España
A un año del crimen de Kim: entre el recuerdo y la búsqueda de justicia
Gremios meten presión para que se reabra la discusión salarial
Brasil, España o Chile: en las verdulerías suman productos importados
Cupido a full: de Awada con el rey, al desfile de modelos de Mauricio Macri
Francella y Elba: ¿qué pasa entre el actor y la abogada platense?
Varios allanamientos por la compra irregular de dólares durante el cepo
Misa local por el primer triunfo del peronismo y visita de un intendente
En La Loma, otro “capítulo” de la inseguridad: asaltaron al propietario de una librería
Cuenta regresiva para las nuevas madrugadas en vela por el “UPD”
Los detalles del plan para evitar “profesores taxi”: a qué localidades bonaerenses alcanza
Otro desastre climático con decenas de muertos y desaparecidos en Brasil
Aumenta la luz: las nuevas tarifas que regirán en La Plata desde marzo
Actividades: Taekwondo, gimnasio para mayores de 50, italiano, talleres de plástica y reciclado
Los números de la suerte del miércoles 25 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Polémica entre dos legisladores platenses por una carrera de sortijas
Cambió la mano y subieron los dólares, la Bolsa y el riesgo país
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires activó el procedimiento de Reordenamiento y Unificación de cargos y horas, una medida que comenzó a implementarse en las escuelas bonaerenses con el objetivo de reorganizar la estructura laboral docente.
La iniciativa apunta a mejorar la organización institucional, sostener la continuidad pedagógica y generar mejores condiciones de trabajo para los docentes.
En la Región, tiene por el momento alcance en el municipio de Ensenada, luego de las pruebas piloto realizadas el año pasado en dos ciudades bonaerenses.
El procedimiento permite que los educadores del Nivel Primario (Educación Física, Educación Artística y Lengua Extranjera) y del Nivel Secundario (Secundarias Orientadas, Técnicas, Agrarias y Especializadas en Arte) puedan unificar su carga horaria laboral en un mismo establecimiento cuando se genera una vacante por jubilación, renuncia u otras causas.
Mediante una plataforma digital que opera en tiempo real, cada institución comunica de manera inmediata las vacantes que se generan, lo que permite que el personal titular y provisional de la propia escuela pueda cubrirlas, siempre que cuente con la misma carga horaria en otro establecimiento del distrito y con el título habilitante, favoreciendo la unificación de la carga horaria docente.
El sistema garantiza transparencia y agilidad mediante un circuito digital que involucra a equipos directivos, inspectores, secretarías de Asuntos Docentes y tribunales descentralizados.
LE PUEDE INTERESAR
Actividades: Taekwondo, gimnasio para mayores de 50, italiano, talleres de plástica y reciclado
LE PUEDE INTERESAR
El Retiro suma un nuevo punto al extenso mapa de los micro basurales
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí