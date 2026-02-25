Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Los detalles del plan para evitar “profesores taxi”: a qué localidades bonaerenses alcanza

25 de Febrero de 2026 | 01:31
La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires activó el procedimiento de Reordenamiento y Unificación de cargos y horas, una medida que comenzó a implementarse en las escuelas bonaerenses con el objetivo de reorganizar la estructura laboral docente.

La iniciativa apunta a mejorar la organización institucional, sostener la continuidad pedagógica y generar mejores condiciones de trabajo para los docentes.

En la Región, tiene por el momento alcance en el municipio de Ensenada, luego de las pruebas piloto realizadas el año pasado en dos ciudades bonaerenses.

El procedimiento permite que los educadores del Nivel Primario (Educación Física, Educación Artística y Lengua Extranjera) y del Nivel Secundario (Secundarias Orientadas, Técnicas, Agrarias y Especializadas en Arte) puedan unificar su carga horaria laboral en un mismo establecimiento cuando se genera una vacante por jubilación, renuncia u otras causas.

Mediante una plataforma digital que opera en tiempo real, cada institución comunica de manera inmediata las vacantes que se generan, lo que permite que el personal titular y provisional de la propia escuela pueda cubrirlas, siempre que cuente con la misma carga horaria en otro establecimiento del distrito y con el título habilitante, favoreciendo la unificación de la carga horaria docente.

El sistema garantiza transparencia y agilidad mediante un circuito digital que involucra a equipos directivos, inspectores, secretarías de Asuntos Docentes y tribunales descentralizados.

