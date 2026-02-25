La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento
Familiares, amigos y vecinos de Yanina Correa volverán a movilizarse este miércoles en Abasto para reclamar justicia por la mujer de 30 años, cuyos restos óseos fueron identificados recientemente por la Justicia.
La confirmación oficial determinó que los restos hallados el pasado 3 de enero en la zona de 215 y 519 pertenecían a Correa, quien estaba desaparecida desde diciembre de 2025. La noticia generó profunda conmoción en el barrio y renovó el pedido de esclarecimiento del caso.
A través de redes sociales, los convocantes anunciaron una nueva marcha y sumaron un reclamo concreto: la destitución de las autoridades de la Comisaría 7ª de Abasto.
“No podemos aguantar tantos hechos delictivos, venta de drogas, robos, intentos de violación, asesinatos, etc.”, expresaron con preocupación en la convocatoria, donde también señalaron la necesidad de mayor presencia policial y respuestas concretas ante la inseguridad en la zona.
La concentración está prevista para este miércoles 25 de febrero a las 18:30 en la intersección de avenida 520 y 208. Se espera una importante concurrencia de vecinos que acompañarán el pedido de justicia y seguridad.
En paralelo, la investigación por la muerte de Correa continúa en manos de la DDI. Hasta el momento no hay personas detenidas y la causa sigue en etapa investigativa, mientras los allegados insisten en que se aceleren las actuaciones judiciales y se esclarezcan las circunstancias del hecho.
