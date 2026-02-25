Fresco amanecer este miércoles en La Plata y se espera una máxima de primavera

El verano transita su último tercio y su etapa de calor más riguroso parece haber quedado atrás. Tal es así que, para este miércoles y los días venideros, se espera un notable descenso de los registros térmicos en la ciudad de La Plata.

Para hoy, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica cielo algo nublado, vientos leves y una temperatura mínima de 12 grados con una máxima de 25.

En tanto, para mañana jueves se aguarda un cielo parcialmente nublado, vientos leves y marcas que oscilarán entre los 15 y los 24 grados.

Finalmente, el viernes se presentará con nubosidad parcial, vientos moderados y una temperatura mínima de 17 grados, mientras que la máxima alcanzará los 26.

