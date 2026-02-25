El presunto “Sensei” del Senado, con reclamos

Nicolás Rodríguez, acusado de ser el presunto líder de una secta que durante años perpetró abusos sexuales dentro del propio Senado bonaerense, se supone en la oficina 007, designó nuevos abogados. Se trata de Darío Saldaño, Ramiro Sánchez Gamino y Catalina Saldaño, quienes ya salieron públicamente a cuestionar la imputación dictada por la Justicia de La Plata.

“Desde nuestra perspectiva, la conducta atribuida es jurídicamente atípica y la prisión preventiva resulta manifiestamente injustificada. Existen graves inconsistencias, manipulación de testimonios y una indebida mezcla de conflictos personales y reclamos económicos que han distorsionado los hechos. La defensa demostrará su absoluta inocencia y exigirá el pleno respeto de las garantías constitucionales”, se indicó en un comunicado.