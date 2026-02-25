Las deudas, crecen y crecen: reglas de “oro” para evitar el descalabro

las promociones y cuotas, un recurso de los comercios para enfrentar el bajo consumo / demian alday

Frente a un inicio de 2026 marcado por el uso creciente de tarjetas, préstamos y billeteras virtuales para cubrir el presupuesto mensual, especialistas en economía ofrecen una hoja de ruta para evitar que las deudas familiares se vuelvan insostenibles. En un contexto de morosidad en ascenso e intereses que parecen no tener techo, entender cómo financiar el consumo sin caer en la “bola de nieve” financiera resulta vital para proteger la economía del hogar.

Por un lado, las deudas con entidades no bancarias -según un informe del BCRA- exhibieron un índice del 22,8 por ciento en los últimos meses. En tanto, la morosidad bancaria trepó al 9,3 por ciento en el final del año pasado.

Los datos tienen anclaje en la Ciudad: comerciantes aseguran que el consumo bajó y cada vez son más a los que le “cortan la tarjeta”.

Ante la consulta de este diario, dos economistas locales plantearon cómo utilizar la deuda, a qué prestar atención a la hora de pagar en cuotas y cómo evitar la bola de nieve de la morosidad.

¿Toda deuda es mala? Para Agustín Lodola, director del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, la respuesta es no. “La deuda no es necesariamente negativa. Permite a las familias comprar una casa, un auto o electrodomésticos; a las empresas invertir; y a los gobiernos financiar infraestructura”, explicó a EL DIA.

El punto crítico, advirtió, es el destino y la sostenibilidad. “La deuda tiene que estar asociada a algo transitorio, a una compra excepcional. Cuando se usa para financiar el gasto cotidiano, ahí aparece el problema”, expresó. Pagar alimentos de un mes en tres cuotas, ejemplificó, implica trasladar a futuro un gasto que volverá a repetirse, generando una bola difícil de detener.

En relación a esto, Valentín Gilitchensky, referente de la Asociación Comercial de Calle 8 y la Federación Empresaria de La Plata (FELP) analizó que “la gente empezó a dejar de usar las tarjetas porque se las cortaron. Hay quienes pagan sus deudas y directamente las dan de baja”.

Rosa, dueña de un comercio de indumentaria en diagonal 80, contó que en su local bajó el consumo: “La gente usa la tarjeta para llegar a fin de mes”, opinó. En tanto, Emiliano, empleado de un negocio de materiales electrónicos, dijo a este diario que el público “hace las consulta durante el mes y cuando cobra, viene a comprar. Buscan muchos descuentos y ofertas en efectivo. Además, buscan las marcas más baratas”.

Antes de aceptar un crédito o un plan en cuotas, Lodola propuso una regla práctica: comparar la tasa de interés con la evolución del ingreso. “Si la tasa es del 3% mensual y tu salario crece 1% por mes, estás en problemas. La deuda va a crecer más rápido que tu capacidad de pago”, resumió y agregó: “El problema es que muchas aplicaciones no muestran con claridad la tasa. Ofrecen cuotas sin detallar el costo financiero total. En especial en las billeteras virtuales —muy utilizadas por trabajadores informales— las tasas pueden ser elevadas y poco transparentes”.

Uno de los mayores riesgos es el pago mínimo de la tarjeta. “Es un engaño”, advirtió Lodola. No pagar el total activa tasas que suelen ser de las más altas del sistema. En tanto, Luis María Capdevielle Hardoy, ingeniero economista de la Ciudad, coincidió: “Una vez que entrás en el mínimo, la tasa para financiar el saldo es mucho más alta que la habitual. Es difícil salir, porque la deuda se multiplica”.

Cuando no se puede cubrir el total, Capdevielle sugirió comparar alternativas. En muchos casos, un préstamo personal bancario (sobre todo para clientes con buen historial) puede tener una tasa menor que la financiación de la tarjeta o el descubierto. “Conviene identificar la tasa más alta y cancelarla con un crédito más barato”, explicó.

Para Capdevielle, el aumento de la morosidad responde en gran medida al deterioro del poder adquisitivo. Cuando los salarios reales caen, más personas entran en mora. Eso eleva el riesgo para bancos y financieras, que responden subiendo tasas. El resultado es un círculo vicioso: menos capacidad de pago, más mora, crédito más caro. “En las billeteras virtuales y financieras no bancarias, la irregularidad ya supera ampliamente la del sistema bancario”, advirtió.

Qué hacer con la deuda

Cuando la deuda ya existe, Lódola propuso un cálculo sencillo: dividir el total adeudado por el salario mensual. “Si debés más de un salario completo, estás en zona de riesgo”, dijo. Cada mes que pasa, si no se reduce capital, la carga crece.

En caso de atraso, las entidades suelen ofrecer la refinanciación. Aunque siempre con intereses adicionales. Si no hay acuerdo, la deuda puede pasar a instancia judicial y el deudor ingresar en registros de morosos, lo que bloquea futuros créditos.

La salida, coincidieron ambos especialistas, es generar ingresos adicionales o reducir gastos para amortizar capital lo antes posible. “Entrar es muy fácil. Salir exige esfuerzo y planificación”, resumió Lodola.

“La deuda tiene que estar asociada a algo transitorio, a una compra excepcional

Agustín Lodola, Economista, Fac. Cs Económicas de la UNLP