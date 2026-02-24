Misa local por el primer triunfo del peronismo y visita de un intendente

Familiares de Eugenia marcharon en La Plata: el acusado de atropellarla y matarla fue trasladado a la cárcel
Para conmemorar los 80 años de la primera victoria electoral del peronismo, el intendente, Julio Alak, convocó ayer a una misa local en la iglesia San Francisco de Asís, de 12 entre 68 y 69, donde asistieron dirigentes, representantes y militantes de distintas agrupaciones del peronismo local.
En el templo donde Juan Domingo Perón y Eva Duarte se casaron en 1945, ayer, el Intendente expresó: “Los evocamos con admiración y gratitud, junto a todos los que fueron artífices de aquella enorme conquista”, en referencia a la victoria en las urnas del 24 de febrero de 1946.
Y añadió: “Ese triunfo marcó el inicio de un proceso de ampliación y consolidación de derechos sociales, y el surgimiento de un Estado presente que garantizó durante décadas una patria libre, justa y soberana”.
El jefe comunal compartió la primera fila en la ceremonia con su jefe de Gabinete municipal, Carlos Bonicatto, la secretaria de Producción, Mercedes La Gioiosa, el titular del Instituto de Loterías y Casinos, Gonzalo Atanasof, y el concejal de Fuerza Patria, Pablo Elías.
La celebración incluyó dos interpretaciones de la Misa Criolla, a cargo del tenor lírico-dramático Juan Carlos Vassallo bajo la dirección de Andrés Bugallo. Además, al finalizar, en las puertas del templo Vassallo también entonó la Marcha peronista.
La convocatoria reunió a distintos referentes del peronismo platense, en el marco de la flamante designación de Alak como presidente del PJ local, cargo que asumirá formalmente el 15 de marzo, con la impronta de apelar a la unidad de los distintos sectores peronistas.
Más temprano, el jefe comunal recibió en la Municipalidad al intendente de Esteban Etchverría, Fernando Gray, quien fue candidato a diputado nacional en las elecciones anteriores, por un espacio por fuera de Fuerza Patria.
Tras recibirlo, ayer, Alak se tomó una foto con él en el balcón del Palacio Municipal y expresó que “se trata de uno de los dirigentes más prestigiosos de la Provincia, quien lleva adelante un ejemplo de gestión en su distrito”.
A 80 años de la primera victoria electoral del peronismo, evocamos con admiración y gratitud a Juan y Eva Perón, y a todos los que fueron artífices de aquella enorme conquista. Ese triunfo marcó el inicio de un proceso de ampliación y consolidación de derechos sociales, y el… pic.twitter.com/RQAhRtFpVJ— Julio Alak (@Julio_Alak) February 24, 2026
