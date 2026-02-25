Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Derrotó 2-0 a gimnasia de chivilcoy y avanzó a los 16avos de la copa argentina

Boca pasó la prueba

Sin sobresalir, el Xeneize fue efectivo en Salta y espera por Sarmiento o Tristán Suárez. Adam Bareiro tuvo un debut auspicioso y convirtió los dos tantos del triunfo

Boca pasó la prueba

el festejo de adam bareiro, quien convirtió el doblete para la clasificación de boca / copa argentina

25 de Febrero de 2026 | 03:10
Edición impresa

En el Padre Martiarena de Salta, Boca derrotó 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy y avanzó a los 16avos de Copa Argentina. Sin jugar bien, el Xeneize hizo valer la diferencia de categoría gracias a un doblete de Adam Bareiro, quien tuvo su estreno. Espera por Sarmiento o Tristán Suárez.

Un primer tiempo donde la velocidad entre uno y otro fue distinta, sobre todo, por la inactividad que arrastraba el elenco de Chivilcoy. Sin embargo, a Boca le costó imponerse en el juego, ya que se mostró partido y donde abusó demasiado del pelotazo.

Uno de los más activos fue Adam Bareiro, quien fue el que generó la primera chance clara para el Xeneize: controló un buen pelotazo y encaró ante el arquero, quien le atajó su remate tras picar la pelota. Y en el rebote, no llegó a cabecear cómodo luego de ser anticipado por un defensor.

Gimnasia de Chivilcoy no tuvo velocidad y tuvo poco peso en ofensiva, ya que estuvo más abocado a lo defensivo. Sin embargo, a través de Cáseres, tuvo un remate aislado que pasó cerca del palo derecho de Brey.

Boca tuvo el control del juego, pero le costó pisar el acelerador ante un rival que lo esperó y le cedió todo el campo de juego. Pellegrino tuvo una chance clara tras un córner de Alarcón, donde estrelló un cabezazo en el travesaño.

Y en un momento donde el nerviosismo estaba presente en los jugadores, llegó el tanto del Xeneize: a los 41 minutos, luego de una buena pared con Braida, Janson asistió a Bareiro, quien de arremetida, definió el 1-0 con la zurda a los 41 minutos.

LE PUEDE INTERESAR

Gimnasia: tiene un partido clave ante Rosario Central

LE PUEDE INTERESAR

Estudiantes: inicia el ciclo Medina ante un rival obligado

En el complemento, el equipo de Chivilcoy sintió el desgaste y el Xeneize, con poco, lo arremetió. En el comienzo, Alarcón se perdió un gol increíble frente al arquero, donde definió mal.

Y a los 13 minutos, logró ampliar el marcador para sentenciar la historia: Pellegrino envió un gran centro al área para Bareiro, que anticipó a la defensa y estampó el 2-0 con un implacable cabezazo.

El Xeneize tuvo el absoluto dominio del juego y hasta pudo haber convertido más goles, donde se destacaron dos chances netas de Merentiel, que terminó fallando. Después, en el final, Braida tuvo una oportunidad clarísima, luego de estrellar un buen zurdazo en el palo.

Úbeda le dio minutos a algunos titulares como Ascacibar, para que empiecen a ganar confianza. Lo mismo con la Bestia, que aún no pudo marcar en lo que va del año. Después hubo puntos altos como Marco Pellegrino, Milton Delgado, Lucas Janson y Adam Bareiro, que fueron aplaudidos por el entrenador.

De esta manera y sin sobresalir, Boca hizo valer la lógica y avanzó sin inconvenientes en la Copa Argentina, para tomar un poco de confianza. De esta manera, volvió a la victoria luego de tres encuentros y buscará seguir con este envión el próximo sábado a las 17.45 en La Bombonera, cuando reciba a Gimnasia de Mendoza.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡ATENCIÓN! Alerta amarilla en La Plata: cuándo llega lo peor de la tormenta este lunes

Cacique Medina: números y perfil del DT que asume en el Pincha

En el podio tripero: Zaniratto tiene números al nivel de los tops

Atrasos de obras sociales afectan el abastecimiento de medicamentos

Investigan en La Plata las causas de un grave cuadro médico

Abastense: la lista histórica frenó en las urnas el avance de La Cámpora

Mirtha Legrand cumple 99: los detalles del festejo y las claves de su longevidad

Reclamos por "olores penetrantes y molestias respiratorias" en la Ciudad: qué pasó
+ Leidas

¿No se retira del mercado?: qué dijo el nuevo entrenador de Estudiantes tras dirigir sus primeros entrenamientos

Estudiantes: inicia el ciclo Medina ante un rival obligado

Promueven eliminar la VTV en la Provincia

Gimnasia: tiene un partido clave ante Rosario Central

Paro en el fútbol: cuáles son los clubes que apoyan la medida

Todo listo para el inicio de obras de refacción de la plaza España

Golpe al kirchnerismo: sin cargos claves en el Senado

Boca pasó la prueba
Últimas noticias de Deportes

Gimnasia: tiene un partido clave ante Rosario Central

Estudiantes: inicia el ciclo Medina ante un rival obligado

Vélez recibe a Riestra con la intención de seguir arriba

River arregló de palabra con Coudet y reemplazará a Gallardo
Policiales
A un año del crimen de Kim: entre el recuerdo y la búsqueda de justicia
Nutrida movilización por la joven que falleció al ser embestida por un auto
Los robos son uniformes y no se salvan ni los policías
Bajos instintos: investigan presunto hurto calamitoso
En La Loma, otro “capítulo” de la inseguridad: asaltaron al propietario de una librería
Espectáculos
Cupido a full: de Awada con el rey, al desfile de modelos de Mauricio Macri
Francella y Elba: ¿qué pasa entre el actor y la abogada platense?
La película que no fue: “El Padrino IV” casi se filma con Di Caprio, pero se cayó
Ya hay protagonista: luz verde para el reinicio de “Expedientes X”, sin Mulder ni Scully
Tom Hanks se pondrá en la piel de un antepasado, Abraham Lincoln
La Ciudad
Cuenta regresiva para las nuevas madrugadas en vela por el “UPD”
Brasil, España o Chile: en las verdulerías suman productos importados
Denuncian filtraciones en el edificio del Albert Thomas
$2.000.000: el Súper Cartonazo, sin ganador, duplica el pozo
No aumenta: dicen que la carne recupera el precio
Política y Economía
Golpe al kirchnerismo: sin cargos claves en el Senado
Karina y Patricia: ¿una interna con la jefatura porteña de por medio?
Muerte de Nisman: pidió ser sobreseída la exfiscal
La economía creció 4,4% en 2025 por el impulso que le dio el campo
Gremios meten presión para que se reabra la discusión salarial

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla