Boca pasó la prueba

el festejo de adam bareiro, quien convirtió el doblete para la clasificación de boca / copa argentina

En el Padre Martiarena de Salta, Boca derrotó 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy y avanzó a los 16avos de Copa Argentina. Sin jugar bien, el Xeneize hizo valer la diferencia de categoría gracias a un doblete de Adam Bareiro, quien tuvo su estreno. Espera por Sarmiento o Tristán Suárez.

Un primer tiempo donde la velocidad entre uno y otro fue distinta, sobre todo, por la inactividad que arrastraba el elenco de Chivilcoy. Sin embargo, a Boca le costó imponerse en el juego, ya que se mostró partido y donde abusó demasiado del pelotazo.

Uno de los más activos fue Adam Bareiro, quien fue el que generó la primera chance clara para el Xeneize: controló un buen pelotazo y encaró ante el arquero, quien le atajó su remate tras picar la pelota. Y en el rebote, no llegó a cabecear cómodo luego de ser anticipado por un defensor.

Gimnasia de Chivilcoy no tuvo velocidad y tuvo poco peso en ofensiva, ya que estuvo más abocado a lo defensivo. Sin embargo, a través de Cáseres, tuvo un remate aislado que pasó cerca del palo derecho de Brey.

Boca tuvo el control del juego, pero le costó pisar el acelerador ante un rival que lo esperó y le cedió todo el campo de juego. Pellegrino tuvo una chance clara tras un córner de Alarcón, donde estrelló un cabezazo en el travesaño.

Y en un momento donde el nerviosismo estaba presente en los jugadores, llegó el tanto del Xeneize: a los 41 minutos, luego de una buena pared con Braida, Janson asistió a Bareiro, quien de arremetida, definió el 1-0 con la zurda a los 41 minutos.

En el complemento, el equipo de Chivilcoy sintió el desgaste y el Xeneize, con poco, lo arremetió. En el comienzo, Alarcón se perdió un gol increíble frente al arquero, donde definió mal.

Y a los 13 minutos, logró ampliar el marcador para sentenciar la historia: Pellegrino envió un gran centro al área para Bareiro, que anticipó a la defensa y estampó el 2-0 con un implacable cabezazo.

El Xeneize tuvo el absoluto dominio del juego y hasta pudo haber convertido más goles, donde se destacaron dos chances netas de Merentiel, que terminó fallando. Después, en el final, Braida tuvo una oportunidad clarísima, luego de estrellar un buen zurdazo en el palo.

Úbeda le dio minutos a algunos titulares como Ascacibar, para que empiecen a ganar confianza. Lo mismo con la Bestia, que aún no pudo marcar en lo que va del año. Después hubo puntos altos como Marco Pellegrino, Milton Delgado, Lucas Janson y Adam Bareiro, que fueron aplaudidos por el entrenador.

De esta manera y sin sobresalir, Boca hizo valer la lógica y avanzó sin inconvenientes en la Copa Argentina, para tomar un poco de confianza. De esta manera, volvió a la victoria luego de tres encuentros y buscará seguir con este envión el próximo sábado a las 17.45 en La Bombonera, cuando reciba a Gimnasia de Mendoza.