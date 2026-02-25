Karina y Patricia: ¿una interna con la jefatura porteña de por medio?

La Libertad Avanza acaba de anunciar que este año impulsará 66 proyectos de ley en la Ciudad de Buenos Aires, donde actúa como oposición a la gestión del Pro. Se trata de un nuevo movimiento de los libertarios para presionar al macrismo en su bastión histórico a días de que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, encabece la apertura de las sesiones ordinarias en la Legislatura local.

El encargado de entregar personalmente esa decenas de proyectos fue el jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni. Se los dio a la jefa del bloque de LLA en la Legislatura, Pilar Ramírez. “Es hora de llevar a la Ciudad el modelo de Javier Milei que está cambiando la Argentina”, escribió la legisladora en redes luego de recibirlos.

Ambos son alfiles de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien intramuros baja la línea de pelear por la Ciudad (de Buenos Aires) en las próximas elecciones. Se trata de una meta que, desde el punto de vista de los libertarios, no choca con la “predisposición” que dicen tener para conservar un buen vínculo durante este año con los amarillos.

La presencia de Adorni en el anuncio fue leído como un guiño de Karina al exvocero. Es que el hombre -que en mayo del año pasado lideró la boleta violeta en capital- es uno de los nombres que se barajan como candidato a alcalde en 2027. En aquel comicio fue electo como legislador local, triunfando por sobre el Pro, pero no asumió porque Milei lo nombró ministro coordinador en reemplazo de Guillermo Francos.

¿Y Bullrich?

Dato: no estuvo en la reunión con Ramírez la jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, quien viene coqueteado con la idea de anotarse en la carrera por la sucesión de Jorge Macri. Sobre todo desde que se impuso ampliamente en los comicios nacionales legislativos de octubre último: sacó más del 50% de los votos en el distrito.

Dicen fuentes libertarias que a la exministra de Seguridad le habría molestado que intenten marcarle la cancha con la foto Adorni-Ramírez, dado que ella hasta ahora no explicitó sus deseos de competir por la jefatura de gobierno porteña. Internamente, Bullirch viene con las acciones en alza en La Libertad Avanza por las victorias que ha tenido el Gobierno sobre el kirchnerismo en el Senado. La presidenta del bloque libertario asoma como la principal operadora de eso y su figura cobra fuerza ante el retroceso de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, hoy una enemiga para el análisis de la Casa Rosada.

Incluso el nombre de la exministra de Seguridad también suena para acompañar a Milei en una fórmula presidencial en 2027, año en que buscará la reelección y cuando, seguro, no será secundado por Villarruel.

Karina, ¿molesta?

Según ha trascendido, la cantidad de luces que se posan sobre Bullrich por estas horas no generan buen humor en el despacho de Karina Milei, siempre celosa de las estelaridades. Sobre todo si no responden a su liderazgo político. Bullrich, se sabe, es sólo un soldado del Presidente aunque mantiene buena relación con la hermanísima.

La gran incógnita que existe en la fuerza libertaria pasa por saber si esas “pequeñas” diferencias pueden acrecentarse o no a medida de que los éxitos parlamentarios se acumulen. Es sabido que, ante charlas que trató de tejer Santilli -de muy buena relación con Karina- con senadores en busca de apoyos a la reforma laboral, Bullrich bajó una orden muy concreta: “La que encabeza las negociaciones soy yo, no otros”. Fue un simple aviso de la senadora que no pretende resignar ningún tipo de protagonismo en esta etapa del Gobierno.

Conviene volver al tema de la Ciudad de Buenos Aires. Allí Jorge Macri busca reposicionarse para ir por la reelección. Lo dicho: es el bastión histórico del Pro, donde ese partido perdió por primera vez en su historia contra la LLA en mayo pasado. El próximo lunes, abrirá la apertura de sesiones ordinarias y presentará los principales proyectos del Ejecutivo para el distrito que gobierna.

En ese marco se inscribe la movida de Adorni y Ramírez, que no tuvo respuesta del macrismo: por ahora, aparentemente, el jefe porteño prefiere no confrontar con los libertarios. Que, se reitera, se sienten y se comportan como oposición en el distrito.

Las propuestas de LLA incluyen la eliminación de la pauta oficial, el endurecimiento de penas contra “trapitos”, la simplificación de trámites burocráticos y la adhesión a leyes nacionales como la ley anti-mafia y la reforma migratoria. Ninguno de los proyectos ingresó aún a la Legislatura, donde es difícil que los libertarios cuenten con los votos necesarios para aprobarlos. Se trata, en varios casos, de iniciativas superpuestas y alineadas con medidas de Pro, en una dinámica que también se replica en el Congreso, donde el macrismo -aún cuando suene paradójico- aparece como un aliado notable de La Libertad Avanza.