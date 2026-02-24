Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Vida de lujo, dólares, armas y oro: los hallazgos del allanamiento a la "Banda del Millón" en una cárcel de La Plata

En las imágenes que fueron recuperadas de los dispositivos secuestrados, se encontró material clave que era producido desde el interior de un penal platense. Desde videollamadas con botines millonarios, planos de casas y hasta la comercialización de armas

24 de Febrero de 2026 | 15:29

Un fuerte operativo en una cárcel de La Plata se desarrolló semanas atrás y asestó un golpe letal a una de las estructuras delictivas más violentas y organizadas del último tiempo. La banda, conocida en el ámbito policial como la "Banda del Millón", sembró el terror en la zona norte del conurbano a través de violentos asaltos en domicilios particulares. La investigación de la fiscalía reveló que el cerebro de la organización impartía las directivas de manera remota desde el interior de la Unidad Penitenciaria Nº 45 de Melchor Romero.

Con teléfonos celulares y acceso a internet, el joven cabecilla diagramaba la logística de los atracos, seleccionaba a las víctimas y coordinaba el accionar de sus secuaces en las calles de San Isidro, Martínez, Boulogne y Acassuso. Este esquema remoto le permitía mantener el control absoluto del negocio criminal a pesar de su condición de encierro.

LEA TAMBIÉN

Así operaba la “Banda del Millón” que tenía su comando en La Plata

A comienzos de este año, antes de perpetrar el violento robo a la víctima Mónica Mancini, señalaban: "¿Quién pone la movilidad para robar hoy para laburar un rancho (una casa), bastante plata?". Y agregaba desde la cárcel: "Hay una vieja con 250 mil dólares, falta la movilidad. Ayer robamos en Martínez, agarraron 10 mil dólares y 150 gramos de oro". 

Antes de definir el ataque, trataba de organizar la logística desde el interior de la unidad penitenciaria de La Plata: "Así hablo acá con mi rancho, armamos la coreo con los wachos, rescatamos cosas, todo, ya tenemos el rancho y todo listo. Vos tenés celular para hacer llamada de afuera y hay que rescatar otro que tenga celu para llamada de adentro y hacemos videollamada con los wachos y ustedes se quedan afuera y así entendés". 

En otra conversación con una joven, revelaba: "“Me van a dar más años. Ayer me fui a robar, puse mi cuenta y fue, me pasaron plata de un rancho que era de una famosa de San Isidro. No te voy a ver más, porque yo sé que mañana pasado allanan acá y mi casa. Acordate". Y concluía: "Si allanan, tengo que romper el celular todo antes que encuentren todo lo que tengo acá...".

El patrón de ataque de la banda se caracterizó por una inteligencia meticulosa. Los criminales elegían objetivos muy específicos: personas mayores de 60 años que vivían solas y que, por desconfianza en el sistema bancario, guardaban grandes sumas de moneda extranjera en sus viviendas. Una vez que identificaban la propiedad, los delincuentes trepaban muros y forzaban ventanas durante la madrugada para sorprender a los propietarios.

Ya en el interior de los domicilios, los asaltantes sometían a las víctimas a torturas inhumanas. Los maniataban, los golpeaban con saña e incluso los quemaban hasta que confesaban el escondite de la caja fuerte o de los dólares. Este nivel de brutalidad dejó un saldo trágico en San Isidro. La banda es responsable del asesinato del empresario Jorge De Marco, a quien le fracturaron múltiples costillas y le perforaron un pulmón, y del homicidio de María Susana Rodríguez Iturriaga, una jubilada de 81 años. Además, le robaron al hermano del intendente de San Isidro, Ramón Lanús, y a Baby Etchecopar. 

La pesquisa, encabezada por el fiscal Patricio Ferrari junto a fuerzas de seguridad provinciales y municipales, desnudó el rol clave de los integrantes externos. Uno de los eslabones fundamentales era Sofía Gómez, una joven de 22 años que actuaba como recaudadora. Las autoridades la capturaron luego de detectar que ostentaba los fajos de billetes en sus perfiles de redes sociales.

Durante los allanamientos simultáneos, los investigadores hallaron material audiovisual que los ladrones grabaron para su líder en prisión. En esos videos, los jóvenes delincuentes exhibían armas de grueso calibre, alardeaban de su poder de fuego, mostraban los dólares recién robados y diagramaban sus próximos planes con total impunidad. Además de los teléfonos, la policía incautó armas, municiones, joyas y prendas de vestir que los asaltantes utilizaron en los robos.

El desmantelamiento de esta organización expone una grave falla en el sistema penitenciario, ya que el control y la prohibición de dispositivos móviles en los pabellones sigue en el centro del debate público por su ineficacia para frenar el delito organizado.

