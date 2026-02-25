A 80 kilómetros de La Plata detectan gripe aviar y frenan exportaciones

Golpe al kirchnerismo, que quedó sin cargos claves en el Senado:el impacto político y en el Congreso
Golpe al kirchnerismo, que quedó sin cargos claves en el Senado:el impacto político y en el Congreso
Todo listo para el inicio de obras de refacción de la plaza España
A un año del crimen de Kim: entre el recuerdo y la búsqueda de justicia
Gremios meten presión para que se reabra la discusión salarial
Brasil, España o Chile: en las verdulerías suman productos importados
Misa local por el primer triunfo del peronismo y visita de un intendente
En La Loma, otro “capítulo” de la inseguridad: asaltaron al propietario de una librería
Cuenta regresiva para las nuevas madrugadas en vela por el “UPD”
Otro desastre climático con decenas de muertos y desaparecidos en Brasil
Aumenta la luz: las nuevas tarifas que regirán en La Plata desde marzo
Actividades: Taekwondo, gimnasio para mayores de 50, italiano, talleres de plástica y reciclado
Los números de la suerte del miércoles 25 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Polémica entre dos legisladores platenses por una carrera de sortijas
Cambió la mano y subieron los dólares, la Bolsa y el riesgo país
Varios allanamientos por la compra irregular de dólares durante el cepo
VIDEO.- Denuncian filtraciones en el edificio del Albert Thomas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La alarma se encendió cuando el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó un caso positivo de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en un establecimiento de aves comerciales en Ranchos, a apenas 80 kilómetros de La Plata.
El foco fue detectado en un criadero de reproductores padres pesados, tras el análisis de muestras en el laboratorio oficial del organismo en Martínez. La cercanía geográfica encendió la preocupación en el sector productivo y sanitario de la región capital.
Ante la confirmación, el Senasa activó de inmediato su plan de contingencia: interdicción total del establecimiento afectado; creación de una zona de perifoco de 3 kilómetros, con fuertes restricciones de movimiento y medidas de bioseguridad; e implementación de una zona de vigilancia de 7 kilómetros, con monitoreos intensivos y rastrillajes epidemiológicos.
Como parte del protocolo, se supervisará el despoblamiento sanitario del criadero, la disposición final de las aves y un proceso exhaustivo de limpieza y desinfección.
El objetivo es claro: evitar que el virus avance hacia otras explotaciones avícolas de la provincia.
El impacto no tardó en sentirse. Tras el hallazgo, Argentina notificará oficialmente a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y quedarán suspendidas temporalmente las exportaciones de productos aviares hacia países que reconocen al país como libre de la enfermedad.
LE PUEDE INTERESAR
Preocupa la gripe aviar: detectan un caso a 80 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones
LE PUEDE INTERESAR
Ecuatorianos en La Plata: una comunidad que continúa creciendo
Se trata de un duro golpe para el sector, que venía recuperando mercados internacionales.
Sin embargo, desde el organismo aclararon que Argentina podrá continuar exportando a aquellos países que aceptan la estrategia de zonificación y compartimentos libres de IAAP.
Si no se detectan nuevos brotes y transcurren al menos 28 días desde el sacrificio y la desinfección del establecimiento afectado, el país podrá volver a declararse libre de la enfermedad y retomar plenamente las exportaciones.
Las autoridades llevaron tranquilidad en un punto clave: la gripe aviar no se transmite por el consumo de carne de pollo ni de huevos. Y la producción destinada al mercado interno continuará desarrollándose con normalidad.
No obstante, el virus sí puede representar un riesgo en situaciones específicas de contacto directo con aves infectadas.
La variante detectada pertenece al grupo H5, conocido por su alta letalidad en aves.
Entre las cepas más conocidas:
- H5N1: fiebre; tos; dolor de garganta; secreción nasal; fatiga; dificultad para respirar.
- H5N2: fiebre alta; tos intensa; dolor muscular; dificultad respiratoria.
En casos graves: neumonía e insuficiencia respiratoria
Aunque el contagio en humanos es poco frecuente, los cuadros pueden ser severos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí