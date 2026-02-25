A 80 kilómetros de La Plata detectan gripe aviar y frenan exportaciones

La alarma se encendió cuando el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó un caso positivo de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en un establecimiento de aves comerciales en Ranchos, a apenas 80 kilómetros de La Plata.

El foco fue detectado en un criadero de reproductores padres pesados, tras el análisis de muestras en el laboratorio oficial del organismo en Martínez. La cercanía geográfica encendió la preocupación en el sector productivo y sanitario de la región capital.

Ante la confirmación, el Senasa activó de inmediato su plan de contingencia: interdicción total del establecimiento afectado; creación de una zona de perifoco de 3 kilómetros, con fuertes restricciones de movimiento y medidas de bioseguridad; e implementación de una zona de vigilancia de 7 kilómetros, con monitoreos intensivos y rastrillajes epidemiológicos.

Como parte del protocolo, se supervisará el despoblamiento sanitario del criadero, la disposición final de las aves y un proceso exhaustivo de limpieza y desinfección.

El objetivo es claro: evitar que el virus avance hacia otras explotaciones avícolas de la provincia.

El impacto no tardó en sentirse. Tras el hallazgo, Argentina notificará oficialmente a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y quedarán suspendidas temporalmente las exportaciones de productos aviares hacia países que reconocen al país como libre de la enfermedad.

Se trata de un duro golpe para el sector, que venía recuperando mercados internacionales.

Sin embargo, desde el organismo aclararon que Argentina podrá continuar exportando a aquellos países que aceptan la estrategia de zonificación y compartimentos libres de IAAP.

Si no se detectan nuevos brotes y transcurren al menos 28 días desde el sacrificio y la desinfección del establecimiento afectado, el país podrá volver a declararse libre de la enfermedad y retomar plenamente las exportaciones.

¿Hay riesgo para la población?

Las autoridades llevaron tranquilidad en un punto clave: la gripe aviar no se transmite por el consumo de carne de pollo ni de huevos. Y la producción destinada al mercado interno continuará desarrollándose con normalidad.

No obstante, el virus sí puede representar un riesgo en situaciones específicas de contacto directo con aves infectadas.

Las variantes que preocupan

La variante detectada pertenece al grupo H5, conocido por su alta letalidad en aves.

Entre las cepas más conocidas:

- H5N1: fiebre; tos; dolor de garganta; secreción nasal; fatiga; dificultad para respirar.

- H5N2: fiebre alta; tos intensa; dolor muscular; dificultad respiratoria.

En casos graves: neumonía e insuficiencia respiratoria

Aunque el contagio en humanos es poco frecuente, los cuadros pueden ser severos.