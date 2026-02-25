Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Aumenta la luz: las nuevas tarifas que regirán en La Plata desde marzo

Los usuarios sufrirán un incremento del 2,1% en el monto fijo y del 17% en el ítem que mide el consumo de energía

25 de Febrero de 2026 | 01:32
El gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó el recálculo y la actualización de los cuadros tarifarios del servicio de energía eléctrica en La Plata y la Región a cargo de Edelap. La medida incorpora los nuevos precios mayoristas definidos por la Secretaría de Energía de la Nación y las modificaciones introducidas en el régimen de subsidios.

Los nuevos valores regirán para los consumos realizados a partir del 1° de febrero y del 1° de marzo de 2026, según corresponda.

De esa manera, en comparación a la tarifa de enero, en marzo comenzará a regir un aumento de del 2,1% en el cargo fijo, es decir el ítem de la factura que siempre se paga se haya o no consumido energía, mientras que el cargo variable tendrá un ajuste mayor, en torno al 17%.

Para analizar el cuadro, se puede partir del caso de una vecina que en enero recibió una factura de $35.773, compuesta por $12.287 de cargo variable, $9.594 de cargo fijo, $6.908 correspondientes a la tasa de alumbrado público y el resto en impuestos y otros conceptos que componen la facturación. Con el nuevo esquema tarifario, el cargo variable pasará a $14.376 (17%+), mientras que el cargo fijo se elevará a $9.796 (2,1%+). Si el resto de los componentes de la factura no registran modificaciones, el monto total a pagar el próximo mes será de alrededor de $38.100.

El incremento también impactará desde distribuidoras como EDEA y, por extensión, en cooperativas eléctricas de la Provincia. Allí, el cargo fijo subirá un 4,5% en marzo y el cargo variable, un 12%.

La resolución, publicada este martes por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, también alcanza a las distribuidoras que operan en el interior de la provincia -EDEA, EDEN y EDES- así como a las áreas Río de la Plata, Atlántica, Norte y Sur.

Cambios en las tarifas de luz

La medida incorpora los precios estacionales de la energía, potencia y transporte fijados por la Resolución SE N° 22/2026, en el marco de la Reprogramación Trimestral de Verano Definitiva del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), vigente entre el 1° de febrero y el 30 de abril de 2026. También se actualiza el recargo destinado al Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE).

Asimismo, los cuadros tarifarios se adecuan al nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Decreto Nacional N° 943/2025 y reglamentado por la Resolución SE N° 13/2026. Este esquema reemplaza la segmentación por niveles de ingresos y establece una única categoría de usuarios residenciales beneficiarios, con topes de consumo base de 300 kWh o 150 kWh mensuales, según la época del año.

El incremento impactará a través de distribuidoras y cooperativas bonaerenses

 

