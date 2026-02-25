Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Policiales |Ya no hay distinción entre víctimas de la inseguridad

Los robos son uniformes y no se salvan ni los policías

Saquearon el domicilio de una oficial de la DDI local en 525 entre 26 y 27. Y en 82 entre 28 y 29 vaciaron la de un penitenciario

Los robos son uniformes y no se salvan ni los policías
25 de Febrero de 2026 | 01:48
Edición impresa

Con 48 horas de diferencia, la oleada delictiva imparable que castiga a la población de La Plata, también alcanzó a dos integrantes de fuerzas de seguridad.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario de fuentes calificadas, una oficial de la Policía bonaerense que se desempeña en la dependencia de la DDI La Plata que funciona en 1 y 59, ayer radicó una denuncia por un escruche que sufrió en una casa de Tolosa, de la cual se está mudando a otra de Los Hornos.

En su exposición consignó que en la finca que habitaba en 525 entre 26 y 27, donde le quedaban aún sin trasladar “pocos muebles y algunos objetos de valor”, delincuentes se apoderaron de distintas pertenencias.

Al respecto, un vocero del caso precisó que los ladrones sustrajeron “dos tonfas, una particular y otra provista por el Ministerio de Seguridad provincial; un par de borcegos y una remera con la sigla DDI en color amarillo junto con un pantalón fajina de color azul. Del baño le arrancaron el inodoro, un lavatorio con pie y bacha, mientras que el bidé había sido sacado de su lugar”.

La damnificada, a su vez, refirió que inclusive encontró importantes daños “en el portón de hierro del garaje, que fue forzado y teñía la trabada tirada en el piso”.

Agregó que “un placard que se tenía que llevar en la mudanza, estaba totalmente desarmado y las maderas apoyadas contra la pared. Y encontró una bolsa que en su interior tenía las hornallas de la cocina y los tornillos del placard”.

EN LA CASA DE UN PENITENCIARIO

Según pudo conocer EL DIA, el domingo pasado, cerca de las 17, un agente del Servicio Penitenciario bonaerense se retiró de su vivienda de Altos de San Lorenzo, sobre la calle 82 entre 28 y 29 para visitar a un familiar.

“Regresó a su domicilio cerca de las 3.30 y comprobó que la ventana de su habitación estaba abierta y dañada. Del comedor faltaba un televisor de 49 pulgadas y del dormitorio de sus hijos ya no se encontraban un televisor de 43 pulgadas y una PlayStation 5”, detalló un informante. Y cerró: “De la pieza del penitenciario, robaron 100 mil pesos, un ventilador y una mochila donde guardaba un uniforme con insignias y escudos”.

 

