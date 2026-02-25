Cuenta regresiva para las nuevas madrugadas en vela por el “UPD”

Con el inicio del ciclo lectivo, La Plata se prepara para una nueva temporada de los “Último Primer Día” (UPD), el ritual que desde hace cerca de una década protagonizan los estudiantes que comienzan su último año de secundaria. Como cada año, el tema vuelve a estar presente en la agenda local, no solo por la emoción de los egresados sino también por las quejas de los vecinos por los ruidos.

Este año, el inicio de clases para los niveles de educación Inicial, Primaria y Secundaria está previsto para el 2 de marzo, fecha en la que se concentra la realización de este tipo de festejos.

La celebración comienza la noche previa al inicio de clases, cuando los alumnos se reúnen en algún domicilio particular o en espacios públicos, como plazas y parques cercanos al colegio, donde suele haber música fuerte, pirotecnia y consumo de alcohol.

A la hora de ingresar a la escuela, llegan a la puerta con banderas, bombos y cánticos y empiezan la jornada, en muchos casos, sin el descanso y las condiciones necesarias.

Por eso, de cara al inicio escolar, directivos y autoridades vuelven a organizar acciones y estrategias para atenuar las consecuencias que puede traer este tipo de festejo.

El rol de las escuelas

La profesora Ana María García Munitis, directora del Colegio Nacional de La Plata, se refirió a las medidas que adoptan desde la institución ante el UPD y aseguró que el primer día de clases se desarrolla con normalidad. “Los chicos tienen clases normalmente. Hacen su festejo a la noche, pero al colegio entran a clase”, explicó en diálogo con este diario.

“Eso siempre fue así. En marzo hay una reunión de los regentes con los delegados. Nosotros empezamos el 16 de marzo”, agregó. Y remarcó: “Los chicos de sexto año ya son grandes”.

En los últimos años, tanto desde establecimientos públicos como privados se impulsan campañas de concientización para que la jornada escolar comience con normalidad. En el caso de los colegios privados, por ejemplo, se implementaron distintas estrategias: recibir a los alumnos con un desayuno, organizar el ingreso acompañado por sus padres o proponer actividades lúdicas junto a los docentes. Los desmanes fuera de la escuela también pueden ser parte de la agenda. En particular en escuelas a donde los vecinos han presentado quejas.

Carlos Andrade, asesor jurídico del Espacio de Gestión Educativa (EGE), que agrupa a propietarios de escuelas privadas de la Provincia, explicó que “desde la aparición del UPD, las instituciones han ido trabajando junto con los alumnos, docentes y las familias, en un marco de acuerdos y consensos, habilitando espacios de diálogo para darle un encuadre institucional al festejo”.

El abordaje se realiza “desde una perspectiva de cuidado y bienestar, entendiendo esta actividad como un espacio de celebración”, dijo. Y remarcó que “hoy la propuesta es planificada y monitoreada en conjunto entre alumnos, familias y la institución”.