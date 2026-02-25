Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |El “Último Primer Día” en las escuelas secundarias

Cuenta regresiva para las nuevas madrugadas en vela por el “UPD”

El arranque del ciclo lectivo reaviva el ritual estudiantil. Las escuelas buscan atenuar las consecuencias

Cuenta regresiva para las nuevas madrugadas en vela por el “UPD”

Estudiantes celebran el UPD en plazas y espacios públicos/ archivo

25 de Febrero de 2026 | 01:38
Edición impresa

Con el inicio del ciclo lectivo, La Plata se prepara para una nueva temporada de los “Último Primer Día” (UPD), el ritual que desde hace cerca de una década protagonizan los estudiantes que comienzan su último año de secundaria. Como cada año, el tema vuelve a estar presente en la agenda local, no solo por la emoción de los egresados sino también por las quejas de los vecinos por los ruidos.

Este año, el inicio de clases para los niveles de educación Inicial, Primaria y Secundaria está previsto para el 2 de marzo, fecha en la que se concentra la realización de este tipo de festejos.

La celebración comienza la noche previa al inicio de clases, cuando los alumnos se reúnen en algún domicilio particular o en espacios públicos, como plazas y parques cercanos al colegio, donde suele haber música fuerte, pirotecnia y consumo de alcohol.

A la hora de ingresar a la escuela, llegan a la puerta con banderas, bombos y cánticos y empiezan la jornada, en muchos casos, sin el descanso y las condiciones necesarias.

Por eso, de cara al inicio escolar, directivos y autoridades vuelven a organizar acciones y estrategias para atenuar las consecuencias que puede traer este tipo de festejo.

El rol de las escuelas

La profesora Ana María García Munitis, directora del Colegio Nacional de La Plata, se refirió a las medidas que adoptan desde la institución ante el UPD y aseguró que el primer día de clases se desarrolla con normalidad. “Los chicos tienen clases normalmente. Hacen su festejo a la noche, pero al colegio entran a clase”, explicó en diálogo con este diario.

LE PUEDE INTERESAR

Brasil, España o Chile: en las verdulerías suman productos importados

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO.- Denuncian filtraciones en el edificio del Albert Thomas

“Eso siempre fue así. En marzo hay una reunión de los regentes con los delegados. Nosotros empezamos el 16 de marzo”, agregó. Y remarcó: “Los chicos de sexto año ya son grandes”.

En los últimos años, tanto desde establecimientos públicos como privados se impulsan campañas de concientización para que la jornada escolar comience con normalidad. En el caso de los colegios privados, por ejemplo, se implementaron distintas estrategias: recibir a los alumnos con un desayuno, organizar el ingreso acompañado por sus padres o proponer actividades lúdicas junto a los docentes. Los desmanes fuera de la escuela también pueden ser parte de la agenda. En particular en escuelas a donde los vecinos han presentado quejas.

Carlos Andrade, asesor jurídico del Espacio de Gestión Educativa (EGE), que agrupa a propietarios de escuelas privadas de la Provincia, explicó que “desde la aparición del UPD, las instituciones han ido trabajando junto con los alumnos, docentes y las familias, en un marco de acuerdos y consensos, habilitando espacios de diálogo para darle un encuadre institucional al festejo”.

El abordaje se realiza “desde una perspectiva de cuidado y bienestar, entendiendo esta actividad como un espacio de celebración”, dijo. Y remarcó que “hoy la propuesta es planificada y monitoreada en conjunto entre alumnos, familias y la institución”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡ATENCIÓN! Alerta amarilla en La Plata: cuándo llega lo peor de la tormenta este lunes

Cacique Medina: números y perfil del DT que asume en el Pincha

En el podio tripero: Zaniratto tiene números al nivel de los tops

Atrasos de obras sociales afectan el abastecimiento de medicamentos

Investigan en La Plata las causas de un grave cuadro médico

Abastense: la lista histórica frenó en las urnas el avance de La Cámpora

Mirtha Legrand cumple 99: los detalles del festejo y las claves de su longevidad

Reclamos por "olores penetrantes y molestias respiratorias" en la Ciudad: qué pasó
+ Leidas

¿No se retira del mercado?: qué dijo el nuevo entrenador de Estudiantes tras dirigir sus primeros entrenamientos

Misa local por el primer triunfo del peronismo y visita de un intendente

Estudiantes: inicia el ciclo Medina ante un rival obligado

Promueven eliminar la VTV en la Provincia

Polémica entre dos legisladores platenses por una carrera de sortijas

Gimnasia: tiene un partido clave ante Rosario Central

Paro en el fútbol: cuáles son los clubes que apoyan la medida

Todo listo para el inicio de obras de refacción de la plaza España
Últimas noticias de La Ciudad

Brasil, España o Chile: en las verdulerías suman productos importados

VIDEO.- Denuncian filtraciones en el edificio del Albert Thomas

$2.000.000: el Súper Cartonazo, sin ganador, duplica el pozo

No aumenta: dicen que la carne recupera el precio
Espectáculos
Cupido a full: de Awada con el rey, al desfile de modelos de Mauricio Macri
Francella y Elba: ¿qué pasa entre el actor y la abogada platense?
La película que no fue: “El Padrino IV” casi se filma con Di Caprio, pero se cayó
Ya hay protagonista: luz verde para el reinicio de “Expedientes X”, sin Mulder ni Scully
Tom Hanks se pondrá en la piel de un antepasado, Abraham Lincoln
Policiales
A un año del crimen de Kim: entre el recuerdo y la búsqueda de justicia
Nutrida movilización por la joven que falleció al ser embestida por un auto
Los robos son uniformes y no se salvan ni los policías
Bajos instintos: investigan presunto hurto calamitoso
En La Loma, otro “capítulo” de la inseguridad: asaltaron al propietario de una librería
Deportes
Boca pasó la prueba
Gimnasia: tiene un partido clave ante Rosario Central
Estudiantes: inicia el ciclo Medina ante un rival obligado
Vélez recibe a Riestra con la intención de seguir arriba
River arregló de palabra con Coudet y reemplazará a Gallardo
Información General
Los números de la suerte del miércoles 25 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Se alinean los planetas: cómo ver el fenómeno que iluminará el cielo de La Plata
A 80 kilómetros de La Plata detectan gripe aviar y frenan exportaciones
Preocupa la gripe aviar: detectan un caso a 80 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones
Ecuatorianos en La Plata: una comunidad que continúa creciendo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla