Otro desastre climático con decenas de muertos y desaparecidos en Brasil

Lluvias históricas, colinas que se derrumban y familias sepultadas bajo el barro. Minas Gerais vive horas dramáticas
El sureste de Brasil volvió a convertirse en escenario de una tragedia devastadora. Las lluvias torrenciales que azotan al estado de Minas Gerais dejan al menos 29 muertos y 40 desaparecidos, en lo que ya es considerado otro brutal golpe climático contra el país.
En el barrio Parque Burnier, en Juiz de Fora —una ciudad de medio millón de habitantes enclavada en una región montañosa— la escena es apocalíptica: casas partidas en dos, autos incrustados en montículos de tierra y bomberos que escarban entre escombros y barro para recuperar cuerpos.
Solo en esa ciudad se confirmaron 22 víctimas fatales. En la vecina Ubá, el diluvio y los deslizamientos provocaron otras siete muertes.
Los números asustan: 584 milímetros de lluvia acumulados en lo que va del mes, el febrero más lluvioso jamás registrado en Juiz de Fora. Y el pronóstico no trae alivio: hay alerta por nuevas precipitaciones.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconoció oficialmente el estado de calamidad decretado por la alcaldesa Margarida Salomao, quien describió la situación como “gravísima”. Barrios enteros quedaron aislados y al menos 20 deslizamientos de tierra fueron detectados en pocas horas.
La búsqueda es desesperada. Cada minuto reduce las posibilidades de hallar sobrevivientes.
“Cuanto más pasa el tiempo, menores son las posibilidades”, admitió el coordinador de Defensa Civil de Minas Gerais, Paulo Roberto Bermudes Rezende.
Doce casas fueron literalmente tragadas por un alud en Parque Burnier. Entre los escombros permanece el hijo de 20 años de Wilton Aparecido de Souza.
“Su vida está en manos de Dios. Es un buen chico, quería comprarse una moto… Que al menos encontremos su cuerpo para enterrarlo dignamente”, dijo, con la voz quebrada.
La imagen es desgarradora: pelotas, mochilas y osos de peluche emergen del barro mientras voluntarios ayudan a los bomberos con palas y picos.
“Cuando desenterré objetos de niños, se me partió el corazón. Yo también soy papá”, contó Atila Mauro, albañil de 33 años.
Casi 440 personas debieron abandonar sus hogares y reciben alojamiento de emergencia. El río Paraibuna desbordó y las autoridades suspendieron las clases en todas las escuelas municipales.
Brasil parece no tener respiro frente a los fenómenos climáticos extremos. Inundaciones históricas en el sur en 2024 dejaron más de 200 muertos y dos millones de afectados. Sequías, olas de calor, tormentas récord: el patrón se repite.
Expertos advierten que estos eventos cada vez más violentos están vinculados al cambio climático.
Mientras tanto, en Minas Gerais el barro aún cubre las calles, las sirenas no se apagan y decenas de familias esperan un milagro entre la angustia y la desesperación.
