Preocupa la gripe aviar: detectan un caso a 80 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó un caso positivo de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves comerciales en un criadero de Ranchos, en la provincia de Buenos Aires, a tan sólo 80 kilómetros de La Plata. Ante eso se suspendieron momentáneamente las exportaciones del sector.

El foco fue detectado en un establecimiento de reproductores padres pesados ubicado en la localidad de Ranchos, tras el análisis de muestras procesadas en el Laboratorio Oficial del organismo en Martínez.

Para la contención del virus, el organismo activó rápidamente su plan de contingencia, con la inmediata interdicción del establecimiento. En línea con el protocolo sanitario, se establece una Zona de Control Sanitario, conformada por una zona de perifoco de 3 km alrededor del brote, donde se intensifican las medidas sanitarias de contención, bioseguridad y restricción de movimientos; y otra área de vigilancia de 7 km alrededor de la zona de perifoco, donde se realizan tareas de monitoreo, control y rastrillaje epidemiológico.

Posteriormente, entre las acciones sanitarias contempladas en el plan, los agentes del Senasa supervisarán el despoblamiento y la disposición final de las aves, con la posterior aplicación de medidas de higiene y desinfección en el predio.

Sin exportaciones por la gripe aviar

Ante el hallazgo, el organismo informará oficialmente la novedad a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y se suspenderán temporalmente las exportaciones de productos aviares hacia los países con los que mantiene un acuerdo sanitario como libre de la enfermedad. No obstante, por los resultados alcanzados en los últimos meses, Argentina podrá continuar comercializando con aquellos Estados que reconocen la estrategia de zonificación y compartimentos libres de IAAP.

En caso de no presentarse otro brote en establecimientos comerciales y una vez transcurridos al menos 28 días posteriores a las tareas de sacrificio, limpieza y desinfección en el brote, Argentina podrá autodeclararse libre ante la OMSA y restablecer su condición sanitaria, posibilitando la reactivación de las exportaciones aviares.

Cabe destacar que la producción destinada al mercado interno continuará desarrollándose con normalidad, dado que la influenza aviar no se transmite por el consumo de carne de aves ni de huevos.

Gripe aviar: síntomas

Aunque los síntomas entre la variante H5N1 -la forma más común de gripe aviar y que puede ser mortal para las aves- y la H5N2 -que causa la muerte a seres humanos- son similares, los de esta última suelen ser más intensos.

Los síntomas de la variante H5N2 incluyen:

- Fiebre

- Tos

- Dolor de garganta

- Dolor muscular

- Dificultad para respirar

En casos graves, puede derivar en neumonía, insuficiencia respiratoria e incluso la muerte.

Mientras que los síntomas de la variante H5N1 son tos, dolor de garganta, fiebre, secreción nasal, fatiga y dificultad para respirar.

Cómo se contagia la gripe aviar

En su página oficial, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sostiene que “la manera más común por la que el virus de la gripe aviar se introduce en un territorio es a través de aves silvestres migratorias”.

“El principal factor de riesgo para la transmisión de aves a humanos es el contacto directo o indirecto con animales infectados o con ambientes y superficies contaminadas por heces -aseguran los expertos de la OPS-. El desplume, la manipulación de cadáveres de aves de corral infectadas y la preparación de aves de corral para el consumo, especialmente en entornos domésticos, también pueden ser factores de riesgo”.