Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de hoy

Información General

Preocupa la gripe aviar: detectan un caso a 80 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones

Preocupa la gripe aviar: detectan un caso a 80 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones
24 de Febrero de 2026 | 08:30

Escuchar esta nota

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó un caso positivo de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves comerciales en un criadero de Ranchos, en la provincia de Buenos Aires, a tan sólo 80 kilómetros de La Plata. Ante eso se suspendieron momentáneamente las exportaciones del sector.

El foco fue detectado en un establecimiento de reproductores padres pesados ubicado en la localidad de Ranchos, tras el análisis de muestras procesadas en el Laboratorio Oficial del organismo en Martínez.

Para la contención del virus, el organismo activó rápidamente su plan de contingencia, con la inmediata interdicción del establecimiento. En línea con el protocolo sanitario, se establece una Zona de Control Sanitario, conformada por una zona de perifoco de 3 km alrededor del brote, donde se intensifican las medidas sanitarias de contención, bioseguridad y restricción de movimientos; y otra área de vigilancia de 7 km alrededor de la zona de perifoco, donde se realizan tareas de monitoreo, control y rastrillaje epidemiológico.

Posteriormente, entre las acciones sanitarias contempladas en el plan, los agentes del Senasa supervisarán el despoblamiento y la disposición final de las aves, con la posterior aplicación de medidas de higiene y desinfección en el predio.

Sin exportaciones por la gripe aviar

Ante el hallazgo, el organismo informará oficialmente la novedad a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y se suspenderán temporalmente las exportaciones de productos aviares hacia los países con los que mantiene un acuerdo sanitario como libre de la enfermedad. No obstante, por los resultados alcanzados en los últimos meses, Argentina podrá continuar comercializando con aquellos Estados que reconocen la estrategia de zonificación y compartimentos libres de IAAP.

LE PUEDE INTERESAR

Ecuatorianos en La Plata: una comunidad que continúa creciendo

LE PUEDE INTERESAR

Ponen en marcha la campaña antigripal

En caso de no presentarse otro brote en establecimientos comerciales y una vez transcurridos al menos 28 días posteriores a las tareas de sacrificio, limpieza y desinfección en el brote, Argentina podrá autodeclararse libre ante la OMSA y restablecer su condición sanitaria, posibilitando la reactivación de las exportaciones aviares.

Cabe destacar que la producción destinada al mercado interno continuará desarrollándose con normalidad, dado que la influenza aviar no se transmite por el consumo de carne de aves ni de huevos.

Gripe aviar: síntomas

Aunque los síntomas entre la variante H5N1 -la forma más común de gripe aviar y que puede ser mortal para las aves- y la H5N2 -que causa la muerte a seres humanos- son similares, los de esta última suelen ser más intensos.

Los síntomas de la variante H5N2 incluyen:

- Fiebre
- Tos
- Dolor de garganta
- Dolor muscular
- Dificultad para respirar

En casos graves, puede derivar en neumonía, insuficiencia respiratoria e incluso la muerte.

Mientras que los síntomas de la variante H5N1 son tos, dolor de garganta, fiebre, secreción nasal, fatiga y dificultad para respirar.

Cómo se contagia la gripe aviar

En su página oficial, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sostiene que “la manera más común por la que el virus de la gripe aviar se introduce en un territorio es a través de aves silvestres migratorias”.

“El principal factor de riesgo para la transmisión de aves a humanos es el contacto directo o indirecto con animales infectados o con ambientes y superficies contaminadas por heces -aseguran los expertos de la OPS-. El desplume, la manipulación de cadáveres de aves de corral infectadas y la preparación de aves de corral para el consumo, especialmente en entornos domésticos, también pueden ser factores de riesgo”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡ATENCIÓN! Alerta amarilla en La Plata: cuándo llega lo peor de la tormenta este lunes

Cacique Medina: números y perfil del DT que asume en el Pincha

En el podio tripero: Zaniratto tiene números al nivel de los tops

Atrasos de obras sociales afectan el abastecimiento de medicamentos

Investigan en La Plata las causas de un grave cuadro médico

Abastense: la lista histórica frenó en las urnas el avance de La Cámpora

Mirtha Legrand cumple 99: los detalles del festejo y las claves de su longevidad

Reclamos por "olores penetrantes y molestias respiratorias" en la Ciudad: qué pasó
+ Leidas

AFA mete presión y paraliza el fútbol tras la cita de la Justicia a Tapia y Toviggino por presunta evasión

Ponen en marcha la campaña antigripal

Cómo sigue la paritaria con los estatales tras el nuevo pedido de convocatoria “urgente” a la Provincia

Apareció un lagarto overo en una casa de La Plata y sorprendió a todos

Una facultad lanzó una diplomatura en Esports

Presentación y hoja de ruta para Cacique Medina, el nuevo DT de Estudiantes

El dilema de estacionar en la Ciudad: caro y riesgoso

VIDEO. River en crisis: Gallardo deja el Club en medio de mil rumores
Últimas noticias de Información General

Ecuatorianos en La Plata: una comunidad que continúa creciendo

Ponen en marcha la campaña antigripal

Los números de la suerte del martes 24 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

“Si corrés picadas, vas preso”: conductor realizó maniobras peligrosas en Villa Gesell y fue detenido
Espectáculos
Cómo fue el debut de Gran Hermano Generación Dorada: el rating y el lugar que ocupó en la franja
Uno por uno, quiénes son los participantes de Gran Hermano Generación Dorada: hay un ex jugador de Estudiantes
“Blossoms Shanghai”: una ciudad glamorosa y fatal
“La leyenda continúa”: la intimidad del festejo de cumpleaños de La Chiqui
Versión bomba: Juliana Awada, ¿despertó el interés del rey de España?
Deportes
Presentación y hoja de ruta para Cacique Medina, el nuevo DT de Estudiantes
Zaniratto busca juego y podría repetir equipo para el choque ante Rosario Central
Sin margen de error, Boca debuta en Copa Argentina: formaciones, hora y TV
Otra vez se desgarró Rojo y es baja en Racing
El Apertura sigue con otros cinco partidos
Policiales
Giro en una causa sensible: liberan a los padres de una bebé fallecida, pero siguen imputados
Por una saga de violencia sexual y física, recibió 18 años de cárcel
Nueva marcha en reclamo de justicia por el embiste trágico en Villa Elvira
Imputado por las muertes del fentanilo seguirá en prisión
Avanzan los testimonios en el juicio por Kim
La Ciudad
Se viene una alineación planetaria y podrá observarse desde La Plata: cuándo, el mejor horario y cómo cuidar la visión
Se define el Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este martes 24 de febrero
La tormenta fuerte llegó de madrugada a La Plata pero se espera más lluvia este martes: cómo sigue el tiempo
“Olor penetrante y aire irrespirable”: quejas por emanaciones en la Región
“Mamá, papá... soy therian”: expertos platenses analizan la tendencia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla