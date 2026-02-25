Nutrida movilización por la joven que falleció al ser embestida por un auto

Hubo fuertes novedades en el caso por la muerte de la estudiante universitaria Eugenia Carril (18), luego de que la Justicia dispusiera el traslado del único imputado a la Unidad Penitenciaria de Olmos, lugar donde permanecerá bajo encierro preventivo, y rechazara cada uno de los remedios legales que utilizó la defensa en su intento por mejorarle la situación procesal.

En paralelo, la fiscalía a cargo de Fernando Padovan continúa con el pedido de distintos peritajes para determinar la dinámica exacta del siniestro fatal ocurrido hace unos días en la localidad de Villa Elvira.

Ayer por la tarde, familiares, amigos y allegados encabezaron la segunda movilización por el centro de la Ciudad en reclamo del dictado de la prisión preventiva.

Como se había anunciado, el lugar de encuentro fue Plaza San Martín, aunque se cambió el destino final de la concentración, ya que no tenía sentido marchar a la seccional de las calles 5 y 59, porque el acusado terminó siendo trasladado a la Alcaidía Roberto Pettinato.

Por eso todos se desplazaron a las puertas de las fiscalías, donde, en gran número, visibilizaron la lucha por alcanzar una respuesta judicial rápida y efectiva.

El sospechoso, quien conducía la camioneta Chevrolet Meriva la noche de la tragedia, se entregó a las autoridades el pasado 15 de febrero luego de ausentarse de la escena del crimen.

Días atrás, el Juzgado de Garantías rechazó un pedido de excarcelación interpuesto por su defensa técnica, luego de reconducir un planteo de eximición de prisión.

Ante la firmeza de la medida, el Servicio Penitenciario bonaerense concretó el alojamiento del conductor en el complejo carcelario de Olmos.

La solicitud excarcelatoria había sido presentada por su defensora Solange Alonso Barnetche, quien sostuvo que la prisión preventiva es una medida excepcional, subrayó que su asistido no tiene antecedentes y destacó que se presentó voluntariamente ante la DDI local.

Más allá de su argumentación, donde también aseguró que no existen riesgos de fuga ni de entorpecimiento del proceso, el Juzgado de Garantías definió que el imputado continúe detenido.

Por eso Alonso Barnetche ya fue en apelación ante la Cámara Penal.

“La resolución impugnada causa gravamen irreparable en mi defendido atento la fundamentación aparente de los peligros procesales, la ampliación de la acusación que excede el marco jurisdiccional del Juez garante en materia de medidas de coerción, la omisión en valorar las características personales del imputado y la doble punición que efectúa en un doble sentido en relación al peligro de fuga y en lo atinente a la calificación legal; todo lo cual torna arbitraria a la resolución que deniega la excarcelación de mi defendido”, sostuvo la abogada.

También pidió una audiencia de visu para que los camaristas escuchen al automovilista.

El abogado que representa a la familia de Eugenia, Fabián Musto, confirmó la aceptación por parte de la Justicia de su rol como particular damnificado.

“Marchamos por Eugenia” fue el lema de la convocatoria. “Llevar carteles, velitas, fotos, una prenda violeta o lo que quieran para alzar la voz de Euge. Los esperamos y esperamos su apoyo”, expresaron los organizadores.