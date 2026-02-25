Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Información General |Este sábado se producirá un llamativo episodio que será visible desde la ciudad

Se alinean los planetas: cómo ver el fenómeno que iluminará el cielo de La Plata

A qué hora conviene mirar hacia arriba y dónde dirigir la vista. Cuánto durará el espectáculo y qué precauciones tomar para disfrutarlo sin riesgos

25 de Febrero de 2026 | 01:01
Edición impresa

El cielo de La Plata ofrecerá este sábado 28 de febrero un espectáculo poco habitual: varios planetas podrán observarse en una misma franja del firmamento, formando lo que popularmente se conoce como una alineación planetaria o “desfile planetario”. El fenómeno será visible sin necesidad de telescopios profesionales, aunque la clave estará en la puntualidad y en elegir correctamente el lugar de observación.

A qué hora mirar el cielo en La Plata

Para los vecinos de la Ciudad y la Región, el horario será determinante:

- 19:31: puesta del Sol.

LE PUEDE INTERESAR

A 80 kilómetros de La Plata detectan gripe aviar y frenan exportaciones

LE PUEDE INTERESAR

Preocupa la gripe aviar: detectan un caso a 80 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones

- 19:40 a 19:50: mejor momento inicial para comenzar la observación.

- 20:27: finaliza el crepúsculo náutico y el cielo adquiere mayor oscuridad.

La franja más recomendable será la que va entre las 19:40 y las 20:15. En ese lapso el cielo aún conserva algo de luz azulada, pero ya permite distinguir los planetas más brillantes antes de que algunos comiencen a ocultarse en el horizonte.

Se trata de una “ventana” relativamente breve: en total, el fenómeno podrá disfrutarse durante aproximadamente 40 a 60 minutos en condiciones óptimas.

Hacia dónde mirar

El espectáculo se dividirá en dos sectores del cielo:

- Hacia el oeste: allí se concentrará la mayor cantidad de planetas. Venus será el más fácil de identificar, brillante y bajo sobre el horizonte. Cerca suyo estarán Saturno y Mercurio, este último siempre difícil de observar por su cercanía al Sol, pero con una oportunidad favorable esa noche.

- Hacia el este/noreste: Júpiter brillará con intensidad, acompañado por una Luna con un 93% de iluminación, que aportará un marco escénico impactante.

La disposición aparente de los planetas seguirá una línea imaginaria conocida como la eclíptica, que es el plano sobre el cual orbitan los planetas alrededor del Sol.

¿Hace falta telescopio?

No necesariamente. Para la mayoría de los observadores:

- Venus y Júpiter se verán claramente a simple vista.

- Saturno y Mercurio podrán distinguirse si el horizonte está despejado.

- Binoculares pueden mejorar la experiencia y ayudar a localizar detalles.

- Telescopio: recomendado solo para quienes quieran intentar observar Urano o Neptuno, que no son visibles a simple vista en condiciones urbanas.

En una ciudad como La Plata, con contaminación lumínica moderada, los planetas más brillantes seguirán siendo perceptibles.

Los mejores lugares para observar en La Plata

El factor más importante será contar con un horizonte oeste despejado. Algunos puntos que pueden ofrecer mejores condiciones son:

- Terrazas o balcones con vista abierta.

- Zonas amplias como el Parque Ecológico.

- Sectores elevados en City Bell o Villa Elisa.

- Espacios abiertos alejados de edificios altos y árboles.

Cuanto menos obstáculos haya en dirección al oeste, mayores serán las posibilidades de observar Mercurio y Saturno antes de que desaparezcan bajo el horizonte.

La presencia de una Luna casi llena (93% iluminada) aportará belleza al cielo, pero también competirá en brillo con los planetas más débiles. Esto no impedirá la observación de los astros principales, aunque sí reducirá el contraste general del cielo nocturno.

Precaución: cómo cuidar la vista

Uno de los puntos más importantes es la seguridad ocular.

Dado que el evento comienza poco después de la puesta del Sol, es fundamental:

- No mirar directamente al Sol bajo ninguna circunstancia.

- No utilizar binoculares o telescopios mientras el disco solar sea visible.

- Esperar a que el Sol haya desaparecido completamente bajo el horizonte antes de iniciar la observación.

La exposición directa al Sol, especialmente con instrumentos ópticos, puede causar daños irreversibles en la visión en cuestión de segundos.

¿Es una alineación real?

Aunque popularmente se habla de “alineación planetaria”, no se trata de una fila perfecta de planetas en el espacio profundo. Es un efecto de perspectiva: desde la Tierra, vemos a los planetas proyectados sobre la misma franja del cielo porque todos orbitan en un plano similar alrededor del Sol.

El valor del fenómeno reside en la posibilidad de contemplar varios mundos al mismo tiempo desde un mismo punto del planeta.

Si las condiciones meteorológicas acompañan y el cielo permanece despejado, los vecinos de La Plata tendrán una oportunidad ideal para disfrutar de un espectáculo astronómico sin necesidad de equipamiento sofisticado.

Será una carrera contra el tiempo, la atmósfera y el horizonte. Pero durante unos minutos, el cielo platense ofrecerá una postal poco frecuente: varios planetas visibles en simultáneo, formando una geometría cósmica que invita simplemente a levantar la vista.

Será una carrera contra el tiempo, la atmósfera y el horizonte. Pero durante unos minutos, el cielo platense ofrecerá una postal poco frecuente: varios planetas visibles en simultáneo, formando una geometría cósmica que invita simplemente a levantar la vista.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡ATENCIÓN! Alerta amarilla en La Plata: cuándo llega lo peor de la tormenta este lunes

Cacique Medina: números y perfil del DT que asume en el Pincha

En el podio tripero: Zaniratto tiene números al nivel de los tops

Atrasos de obras sociales afectan el abastecimiento de medicamentos

Investigan en La Plata las causas de un grave cuadro médico

Abastense: la lista histórica frenó en las urnas el avance de La Cámpora

Mirtha Legrand cumple 99: los detalles del festejo y las claves de su longevidad

Reclamos por "olores penetrantes y molestias respiratorias" en la Ciudad: qué pasó
+ Leidas

¿No se retira del mercado?: qué dijo el nuevo entrenador de Estudiantes tras dirigir sus primeros entrenamientos

Misa local por el primer triunfo del peronismo y visita de un intendente

Estudiantes inicia el ciclo Medina ante Newell's, un rival obligado: formaciones, hora y TV

Promueven eliminar la VTV en la Provincia

Gimnasia tiene un partido clave ante Rosario Central: formaciones, hora y TV

Polémica entre dos legisladores platenses por una carrera de sortijas

Todo listo para el inicio de obras de refacción de la plaza España

Paro en el fútbol: cuáles son los clubes que apoyan la medida
Últimas noticias de Información General

Los números de la suerte del miércoles 25 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

A 80 kilómetros de La Plata detectan gripe aviar y frenan exportaciones

Preocupa la gripe aviar: detectan un caso a 80 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones

Ecuatorianos en La Plata: una comunidad que continúa creciendo
Espectáculos
Cupido a full: de Awada con el rey, al desfile de modelos de Mauricio Macri
Francella y Elba: ¿qué pasa entre el actor y la abogada platense?
La película que no fue: “El Padrino IV” casi se filma con Di Caprio, pero se cayó
Ya hay protagonista: luz verde para el reinicio de “Expedientes X”, sin Mulder ni Scully
Tom Hanks se pondrá en la piel de un antepasado, Abraham Lincoln
Policiales
A un año del crimen de Kim: entre el recuerdo y la búsqueda de justicia
Nutrida movilización por la joven que falleció al ser embestida por un auto
Los robos son uniformes y no se salvan ni los policías
Bajos instintos: investigan presunto hurto calamitoso
En La Loma, otro “capítulo” de la inseguridad: asaltaron al propietario de una librería
La Ciudad
Cuenta regresiva para las nuevas madrugadas en vela por el “UPD”
Brasil, España o Chile: en las verdulerías suman productos importados
VIDEO.- Denuncian filtraciones en el edificio del Albert Thomas
El Súper Cartonazo, sin ganador, duplica el pozo y se juega por $2.000.000: mañana sale la tarjeta
No aumenta: dicen que la carne recupera el precio
Deportes
Boca pasó la prueba
Gimnasia tiene un partido clave ante Rosario Central: formaciones, hora y TV
Estudiantes inicia el ciclo Medina ante Newell's, un rival obligado: formaciones, hora y TV
Vélez recibe a Riestra con la intención de seguir arriba
River arregló de palabra con Coudet y reemplazará a Gallardo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla