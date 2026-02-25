Se alinean los planetas: cómo ver el fenómeno que iluminará el cielo de La Plata

Golpe al kirchnerismo, que quedó sin cargos claves en el Senado:el impacto político y en el Congreso
A qué hora conviene mirar hacia arriba y dónde dirigir la vista. Cuánto durará el espectáculo y qué precauciones tomar para disfrutarlo sin riesgos
El cielo de La Plata ofrecerá este sábado 28 de febrero un espectáculo poco habitual: varios planetas podrán observarse en una misma franja del firmamento, formando lo que popularmente se conoce como una alineación planetaria o “desfile planetario”. El fenómeno será visible sin necesidad de telescopios profesionales, aunque la clave estará en la puntualidad y en elegir correctamente el lugar de observación.
Para los vecinos de la Ciudad y la Región, el horario será determinante:
- 19:31: puesta del Sol.
- 19:40 a 19:50: mejor momento inicial para comenzar la observación.
- 20:27: finaliza el crepúsculo náutico y el cielo adquiere mayor oscuridad.
La franja más recomendable será la que va entre las 19:40 y las 20:15. En ese lapso el cielo aún conserva algo de luz azulada, pero ya permite distinguir los planetas más brillantes antes de que algunos comiencen a ocultarse en el horizonte.
Se trata de una “ventana” relativamente breve: en total, el fenómeno podrá disfrutarse durante aproximadamente 40 a 60 minutos en condiciones óptimas.
El espectáculo se dividirá en dos sectores del cielo:
- Hacia el oeste: allí se concentrará la mayor cantidad de planetas. Venus será el más fácil de identificar, brillante y bajo sobre el horizonte. Cerca suyo estarán Saturno y Mercurio, este último siempre difícil de observar por su cercanía al Sol, pero con una oportunidad favorable esa noche.
- Hacia el este/noreste: Júpiter brillará con intensidad, acompañado por una Luna con un 93% de iluminación, que aportará un marco escénico impactante.
La disposición aparente de los planetas seguirá una línea imaginaria conocida como la eclíptica, que es el plano sobre el cual orbitan los planetas alrededor del Sol.
No necesariamente. Para la mayoría de los observadores:
- Venus y Júpiter se verán claramente a simple vista.
- Saturno y Mercurio podrán distinguirse si el horizonte está despejado.
- Binoculares pueden mejorar la experiencia y ayudar a localizar detalles.
- Telescopio: recomendado solo para quienes quieran intentar observar Urano o Neptuno, que no son visibles a simple vista en condiciones urbanas.
En una ciudad como La Plata, con contaminación lumínica moderada, los planetas más brillantes seguirán siendo perceptibles.
El factor más importante será contar con un horizonte oeste despejado. Algunos puntos que pueden ofrecer mejores condiciones son:
- Terrazas o balcones con vista abierta.
- Zonas amplias como el Parque Ecológico.
- Sectores elevados en City Bell o Villa Elisa.
- Espacios abiertos alejados de edificios altos y árboles.
Cuanto menos obstáculos haya en dirección al oeste, mayores serán las posibilidades de observar Mercurio y Saturno antes de que desaparezcan bajo el horizonte.
La presencia de una Luna casi llena (93% iluminada) aportará belleza al cielo, pero también competirá en brillo con los planetas más débiles. Esto no impedirá la observación de los astros principales, aunque sí reducirá el contraste general del cielo nocturno.
Uno de los puntos más importantes es la seguridad ocular.
Dado que el evento comienza poco después de la puesta del Sol, es fundamental:
- No mirar directamente al Sol bajo ninguna circunstancia.
- No utilizar binoculares o telescopios mientras el disco solar sea visible.
- Esperar a que el Sol haya desaparecido completamente bajo el horizonte antes de iniciar la observación.
La exposición directa al Sol, especialmente con instrumentos ópticos, puede causar daños irreversibles en la visión en cuestión de segundos.
Aunque popularmente se habla de “alineación planetaria”, no se trata de una fila perfecta de planetas en el espacio profundo. Es un efecto de perspectiva: desde la Tierra, vemos a los planetas proyectados sobre la misma franja del cielo porque todos orbitan en un plano similar alrededor del Sol.
El valor del fenómeno reside en la posibilidad de contemplar varios mundos al mismo tiempo desde un mismo punto del planeta.
Si las condiciones meteorológicas acompañan y el cielo permanece despejado, los vecinos de La Plata tendrán una oportunidad ideal para disfrutar de un espectáculo astronómico sin necesidad de equipamiento sofisticado.
Será una carrera contra el tiempo, la atmósfera y el horizonte. Pero durante unos minutos, el cielo platense ofrecerá una postal poco frecuente: varios planetas visibles en simultáneo, formando una geometría cósmica que invita simplemente a levantar la vista.
