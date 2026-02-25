Gremios meten presión para que se reabra la discusión salarial

Con el paro docente ya lanzado para el próximo lunes, en coincidencia con el inicio de la actividad escolar, los gremios que agrupan a los trabajadores estatales salieron ayer a meter presión para que la Provincia reanude la negociación salarial.

Los sindicatos pretenden que la administración de Axel Kicillof formule una nueva oferta luego de que se rechazara el 3 por ciento planteado para los sueldos de febrero.

En principio, fuentes oficiales dejaron trascender la idea de que esta semana pudiera aparecer una propuesta reformulada con la idea de poder exhibir un acuerdo antes del 2 de marzo. Si bien no implicaría desactivar la huelga docente ya lanzada, al menos lograría evitar que la paralización de actividades se extienda más allá del lunes.

Pero en el medio aparece la crítica situación financiera bonaerense como limitación, agravada por los recortes de fondos de la Nación. “Atravesamos un ahogo financiero inédito”, dijo ayer el ministro de Economía, Pablo López.

Por eso, ayer, circulaban versiones disímiles. Por un lado, que esta semana habría una oferta nueva. Por el otro, que el Gobierno se tomaría un tiempo más porque tiene tiempo hasta el 13 de marzo, día en que empiezan las liquidaciones de sueldos.

Pero en definitiva, la reanudación de la paritaria no se produjo. En ese contexto, los sindicatos estatales enrolados en la Fegeppba reclamaron ayer al gobierno bonaerense que convoque de manera urgente a negociaciones salariales.

Fegeppba recordó que la última oferta de aumento del 3 por ciento fue rechazada por los distintos sindicatos porque se consideró “insuficiente”, y que esa circunstancia “imprime a la ya compleja situación económica de los trabajadores públicos una necesidad aún más extrema de buscar una urgente recomposición acorde con los índices inflacionarios publicados, que a todas luces no evidencian la real subida de los precios en muchos de los rubros esenciales para la vida de los argentinos”.

Además, el sector pidió que se retomen las negociaciones sectoriales y se avance con el proceso de recategorización de los agentes públicos.

Mientras la nueva oferta no aparece, los empleados judiciales llamaron a un paro para el 2 de marzo y buscarían sumar a otras organizaciones. Por el momento, tanto UPCN, como ATE y Fegeppba no se sumarán a esa medida de fuerza,

MAS IMPUESTOS

En medio de ese clima de reclamo, ATE también reclamó que se llame a paritarias ante la necesidad que tienen las y los estatales bonaerenses de iniciar el año “sin una pérdida efectiva del poder adquisitivo y arribar a un acuerdo que resuelva lo perdido en los últimos meses del año 2025”. De acuerdo a diversas estimaciones, los sueldos el año pasado habría sufrido una erosión cercana al 6 por ciento en relación al alza del costo de vida.

En ese marco, el gremio reclamó que se instrumenten iniciativas “de cara a la apropiación de mayores niveles de renta de los que más tienen en nuestro territorio provincial”. Y mencionó, por caso, aumentar el impuesto Inmobiliario Rural, cobro adicional para inmuebles dentro barrios cerrados, impuesto adicional al inmueble urbano ocioso y el fortalecimiento del impuesto a la herencia, entre otros. “La prioridad debe ser garantizar el salario de las y los estatales bonaerenses que con su trabajo sostienen todas las políticas públicas de los más de 17 millones bonaerenses”, concluyó el sindicato.

En medio del conflicto salarial con los gremios, el ministro de Economía, Pablo López, aseguró en las últimas horas que la Provincia ya perdió $22,2 billones desde la asunción del presidente Javier Milei, como consecuencia de recortes de programas, obras paralizadas, deudas directas y la caída de la recaudación producto del rumbo económico nacional.

“Desde la asunción del Gobierno nacional, la Provincia lleva perdidos $22,2 billones por recortes de programas, obras paralizadas, deudas directas y el impacto de la política económica que deteriora la producción y la recaudación tributaria”, precisó López. Y advirtió: “Atravesamos un ahogo financiero inédito”.