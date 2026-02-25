En La Loma, otro “capítulo” de la inseguridad: asaltaron al propietario de una librería

Golpe al kirchnerismo, que quedó sin cargos claves en el Senado:el impacto político y en el Congreso
A plena luz del día y en una zona de nuestra ciudad de intenso movimiento, dos audaces delincuentes entraron en una librería, donde aterraron al dueño para finalmente despojarlo de la recaudación y de dos teléfonos celulares.
Fuentes policiales de esa jurisdicción precisaron que el asalto ocurrió en un negocio de ese rubro que funciona en el cruce de 36 y Diagonal 73.
Uno de los voceros confió que “ingresaron a las 3 y media de la tarde y enseguida lo redujeron con un cuchillo que sacó a relucir uno de los ladrones”.
Seguidamente, hizo saber que “le ordenaron que les entregara la recaudación, por lo que el damnificado les abrió la caja registradora, de la cual los asaltantes sustrajeron todo el dinero, que eran 150 mil pesos”.
También mencionó que “lo llevaron hasta el baño del fondo del local. Pero estos ladrones reclamaban al comerciante `dame la plata grande´, recibiendo como respuesta que no contaba con más efectivo”.
Sin embargo, la voracidad de ambos delincuentes los impulsó a exigirle al responsable de esa librería que “les diera el celular, a lo cual el damnificado accedió, porque temor a que se enfurecieran y la pasara peor todavía”.
“Les entregó un iPhone con rastreo satelital y un celular Samsung modelo J2, sin dispositivo de seguimiento”, reveló un portavoz.
Se supo que el comerciante permaneció varios minutos en el baño hasta que, transcurrido un lapso prudencial sin escuchar ruidos, decidió salir.
Ahí comprobó que los asaltantes ya habían escapado. El negocio cuenta con cámaras de seguridad y la Policía busca identificar a los autores.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA
Para comentar suscribite haciendo click aquí