Autorizan la destrucción de más de 7.600 causas

Golpe al kirchnerismo, que quedó sin cargos claves en el Senado:el impacto político y en el Congreso
$2.000.000: el Súper Cartonazo, sin ganador, duplica el pozo
A un año del crimen de Kim: entre el recuerdo y la búsqueda de justicia
Todo listo para el inicio de obras de refacción de la plaza España
Brasil, España o Chile: en las verdulerías suman productos importados
La economía creció 4,4% en 2025 por el impulso que le dio el campo
Polémica entre dos legisladores platenses por una carrera de sortijas
Gremios meten presión para que se reabra la discusión salarial
Cambió la mano y subieron los dólares, la Bolsa y el riesgo país
Misa local por el primer triunfo del peronismo y visita de un intendente
Varios allanamientos por la compra irregular de dólares durante el cepo
Cuenta regresiva para las nuevas madrugadas en vela por el “UPD”
VIDEO.- Denuncian filtraciones en el edificio del Albert Thomas
Actividades: Taekwondo, gimnasio para mayores de 50, italiano, talleres de plástica y reciclado
Nutrida movilización por la joven que falleció al ser embestida por un auto
En La Loma, otro “capítulo” de la inseguridad: asaltaron al propietario de una librería
Por disposición de la Suprema Corte bonaerense, se autorizó la destrucción de 7.663 expedientes iniciados en el período comprendido entre los años 1945 y 2017. Los mismos tramitaron ante el Juzgado de Transición Penal N° 2, secretarías N° 5, 8, 10 y 13; Juzgados de Garantías N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6; Juzgados Correccionales N° 1, 2, 3 y 5; Secretarías de Transición Penal N° 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14 y 16; el Tribunal de Menores N° 3 y el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1, todos pertenecientes al Departamento Judicial de La Plata.
Se supo que los interesados podrán plantear oposiciones o solicitar desgloses, ser designado depositario voluntario del expediente o la revocación de la autorización de destrucción, que tiene fecha prevista para el 26 de marzo próximo, a partir de las 10.30.
