Autorizan la destrucción de más de 7.600 causas

Por disposición de la Suprema Corte bonaerense, se autorizó la destrucción de 7.663 expedientes iniciados en el período comprendido entre los años 1945 y 2017. Los mismos tramitaron ante el Juzgado de Transición Penal N° 2, secretarías N° 5, 8, 10 y 13; Juzgados de Garantías N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6; Juzgados Correccionales N° 1, 2, 3 y 5; Secretarías de Transición Penal N° 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14 y 16; el Tribunal de Menores N° 3 y el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1, todos pertenecientes al Departamento Judicial de La Plata.

Se supo que los interesados podrán plantear oposiciones o solicitar desgloses, ser designado depositario voluntario del expediente o la revocación de la autorización de destrucción, que tiene fecha prevista para el 26 de marzo próximo, a partir de las 10.30.