Así fue el operativo en La Plata para desarticular la red que captaba a menores para su explotación

Una profunda investigación judicial culminó con la desarticulación de una organización criminal dedicada a la trata y explotación de menores de edad en La Plata. Los procedimientos, a cargo de fuerzas de seguridad, permitieron el rescate de varias víctimas y la detención de los responsables de la banda.
El operativo, desarrollado en una acción conjunta entre la Municipalidad de La Plata, el Ministerio de Seguridad bonaerense y el Poder Judicial, permitió desmantelar el modus operandi de la banda que actuaba en la zona de 6 y 32. Tras una etapa de vigilancia y observación previa, los efectivos procedieron a la aprehensión en flagrancia de tres adultos (de 47, 28 y 25 años). Los imputados enfrentan cargos por los delitos de trata de personas y explotación laboral.
Según el parte oficial del caso, la organización reclutaba a menores de edad desprotegidos cuyos progenitores atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad económica o problemas de adicciones. Los detenidos se encargaban del traslado de los niños hasta el punto de explotación y supervisaban sus movimientos durante la jornada.
Durante el despliegue policial, los agentes rescataron a cuatro menores de 1, 5, 8 y 11 años. Los niños se encontraban en condiciones de alta precariedad y recibieron atención inmediata. Actualmente, los pequeños están bajo el resguardo y supervisión del Servicio Zonal La Plata, donde profesionales les brindan la contención necesaria.
En el sitio del operativo, la policía secuestró los siguientes elementos que forman parte de la prueba del ilícito, como la suma de $25.000 en billetes de baja denominación y un dispositivo celular que será peritado para identificar posibles contactos o ramificaciones de la red.
La causa cuenta con la intervención del Juzgado de Garantías N° 1, bajo la titularidad del Dr. Guillermo Federico Atencio, y la U.F.I. N° 11, a cargo del Dr. Álvaro Garganta.
