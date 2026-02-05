Esteban Mirol cruzó a Marixa Balli tras el cierre de su local de ropa: “Se hace la víctima y vendía en La Salada”

El periodista Esteban Mirol cuestionó con dureza a Marixa Balli tras el anuncio del cierre del local de ropa que la vedette tenía en el barrio de Flores, decisión que ella atribuyó a la situación económica y al difícil momento que atraviesa la industria textil. El conflicto tomó estado público luego de que Balli criticara al ministro de Economía, Luis Caputo, por admitir que nunca había comprado ropa en el país.

En ese contexto, Mirol —reconocido por su perfil vinculado a la defensa del consumidor— expresó su malestar primero a través de mensajes enviados a Ángel de Brito y luego en vivo en el programa LAM (América TV), donde puso en duda el discurso de la empresaria sobre el funcionamiento del rubro textil. En sus intervenciones, el periodista vinculó el pasado comercial de Balli con el circuito informal de venta de indumentaria y cuestionó las prácticas del sector, al que acusó de perjudicar a los consumidores.

Durante el programa, Mirol amplió sus críticas con declaraciones contundentes sobre los precios de la ropa en Argentina, la informalidad laboral y la evasión fiscal. También sostuvo que el cierre de comercios no respondería únicamente a decisiones económicas oficiales, sino a problemas estructurales del rubro. Sus palabras generaron un fuerte revuelo y reavivaron el debate sobre la situación de la industria textil y el impacto en los consumidores.

La respuesta de Balli no tardó en llegar. Al aire de A la Barbarossa (Telefe), la vedette negó tener vínculos actuales con La Salada y defendió la legalidad de su actividad comercial. Afirmó que los comerciantes del predio tributan impuestos y cuestionó el conocimiento de Mirol sobre el sector. Además, sugirió que la dureza de las críticas podría tener un trasfondo personal, al recordar un supuesto encuentro previo entre ambos.

Balli también remarcó que fue objeto de investigaciones en el pasado y defendió su trayectoria laboral, rechazando las acusaciones implícitas sobre irregularidades. Finalmente, pidió que el debate sobre la informalidad y la industria textil se dé con pruebas y sin involucrarla en generalizaciones.

El cruce mediático expuso tensiones históricas en torno al comercio de indumentaria, la informalidad y la defensa del consumidor, en un contexto económico complejo que sigue alimentando discusiones públicas sobre responsabilidades y prácticas del sector.