Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $4 millones: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA

Espectáculos

Esteban Mirol cruzó a Marixa Balli tras el cierre de su local de ropa: “Se hace la víctima y vendía en La Salada”

Esteban Mirol cruzó a Marixa Balli tras el cierre de su local de ropa: “Se hace la víctima y vendía en La Salada”
5 de Febrero de 2026 | 18:02

El periodista Esteban Mirol cuestionó con dureza a Marixa Balli tras el anuncio del cierre del local de ropa que la vedette tenía en el barrio de Flores, decisión que ella atribuyó a la situación económica y al difícil momento que atraviesa la industria textil. El conflicto tomó estado público luego de que Balli criticara al ministro de Economía, Luis Caputo, por admitir que nunca había comprado ropa en el país.

En ese contexto, Mirol —reconocido por su perfil vinculado a la defensa del consumidor— expresó su malestar primero a través de mensajes enviados a Ángel de Brito y luego en vivo en el programa LAM (América TV), donde puso en duda el discurso de la empresaria sobre el funcionamiento del rubro textil. En sus intervenciones, el periodista vinculó el pasado comercial de Balli con el circuito informal de venta de indumentaria y cuestionó las prácticas del sector, al que acusó de perjudicar a los consumidores.

Durante el programa, Mirol amplió sus críticas con declaraciones contundentes sobre los precios de la ropa en Argentina, la informalidad laboral y la evasión fiscal. También sostuvo que el cierre de comercios no respondería únicamente a decisiones económicas oficiales, sino a problemas estructurales del rubro. Sus palabras generaron un fuerte revuelo y reavivaron el debate sobre la situación de la industria textil y el impacto en los consumidores.

La respuesta de Balli no tardó en llegar. Al aire de A la Barbarossa (Telefe), la vedette negó tener vínculos actuales con La Salada y defendió la legalidad de su actividad comercial. Afirmó que los comerciantes del predio tributan impuestos y cuestionó el conocimiento de Mirol sobre el sector. Además, sugirió que la dureza de las críticas podría tener un trasfondo personal, al recordar un supuesto encuentro previo entre ambos.

Balli también remarcó que fue objeto de investigaciones en el pasado y defendió su trayectoria laboral, rechazando las acusaciones implícitas sobre irregularidades. Finalmente, pidió que el debate sobre la informalidad y la industria textil se dé con pruebas y sin involucrarla en generalizaciones.

El cruce mediático expuso tensiones históricas en torno al comercio de indumentaria, la informalidad y la defensa del consumidor, en un contexto económico complejo que sigue alimentando discusiones públicas sobre responsabilidades y prácticas del sector.

LE PUEDE INTERESAR

Latorre y el Chavo Fucks tuvieron un cruce picante en vivo y Gambetita "lo mandó a estudiar"

LE PUEDE INTERESAR

Martín Migueles opacó a Mauro Icardi en su día y le pegó donde más le duele
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

Breves de la farándula

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tomy y su amigo humano: la historia detrás del chimpancé que marcó una época en La Plata

El recuerdo de Tomy: el día que se escapó el chimpancé y evacuaron al Bosque platense

Zaniratto recupera una pieza clave para el equipo de cara al partido ante Barracas Central

La zona Norte del Gran La Plata, castigada por los robos: en City Bell salieron a la calle para pedir más seguridad

Cetré volvió a entrenarse a la par en City Bell y el Pincha suma una alternativa en ataque

Murió el actor Juan Carlos Velázquez, el “Mini” de Duro de Domar
+ Leidas

La Provincia ofreció a docentes y estatales un 2% de aumento: rechazo de los gremios

La verdadera razón del frustrado pase de Cetré a Paranaense: ¿se va o se queda en Estudiantes?

La lluvia sorprendió con un fuerte chaparrón en La Plata y así seguirá el tiempo las próximas horas

Polémica por los sponsors de Gimnasia: detalles del trasfondo por los acuerdos con OCA y Flybondi

La historia de “Tomy”: tristeza y dolor en el adiós a un emblema del Zoo de La Plata

“Estudiantes es un club muy grande”

Ingenieros advierten por el “estado crítico” del sistema eléctrico de La Plata, en medio de los apagones

¿Boca también se lleva a Cetré? Tras la compra de Ascacibar, buscan un delantero
Últimas noticias de Espectáculos

Latorre y el Chavo Fucks tuvieron un cruce picante en vivo y Gambetita "lo mandó a estudiar"

Martín Migueles opacó a Mauro Icardi en su día y le pegó donde más le duele

Escándalos: Icardi no saludó a sus hijas por el cumpleaños pero las invitó al de la hija de la China Suárez

Bridgerton, la nueva temporada arrasa en Netflix: ocupa el primer lugar entre romances, máscaras y escándalos
Deportes
Un ex campeón con Estudiantes presenció la práctica y recorrió el Country
Gimnasia volvió a entrenarse en Estancia Chica y se perfilan varios regresos para enfrentar a Barracas Central
¿Boca también se lleva a Cetré? Tras la compra de Ascacibar, buscan un delantero
¡El golazo de Milton Casco en Atlético Nacional, su primer gol desde que llegó a Colombia!
Mara Gómez se fue libre de Estudiantes y ya tiene nuevo club
Policiales
“Era paz y ahora se rompió todo”: el dolor de la familia que pide justicia por Rocío Alvarito, la joven que murió al caer del balcón
Confirman condenas y absoluciones por la muerte de Lucas Lin en la pileta del Colegio Lincoln de La Plata
VIDEO. Así fue el operativo en La Plata para desarticular la red que captaba a menores para su explotación
VIDEO. En Tolosa, un grupo de vecinos atrapó a un ladrón que intentó cometer un robo de madrugada
La Autopista La Plata, escenario de otro violento choque que dejó como saldo dos heridos
Información General
ANMAT prohibió productos capilares, perfumes y un jabón líquido: uno por uno, cuáles son
Alerta fitosanitaria en la isla Martín García por plaga del Picudo Rojo, que afecta las palmeras
VIDEO.- Desesperado rescate en la puerta de un shopping: abuelos dejan solo a su nieto para ir de compras
Derrame en Magdalena: ¿a quién beneficia la anulación del acuerdo con Shell?
Bastián despertó del coma y su mamá dijo que logró reconocerla
La Ciudad
"Ya es intransitable", el reclamo de los vecinos por una calle de Tolosa
Atención usuarios, el Tren Roca no llegará a La Plata este domingo
“Todos por Ringo”, el nene de La Plata con parálisis cerebral necesita volver a México para continuar su tratamiento
VIDEO.- "Tomy tomaba mate con nosotros", la emotiva anécdota del veterinario del chimpancé del ex Zoo de La Plata
Caos vehicular en Plaza Italia por un auto encajado a causa de la salida de una tapa de registro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla