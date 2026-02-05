Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Fernando Burlando rompió el silencio sobre la autopsia a Silvina Luna y reveló que "tenía adoquines en el cuerpo"

Fernando Burlando rompió el silencio sobre la autopsia a Silvina Luna y reveló que "tenía adoquines en el cuerpo"
5 de Febrero de 2026 | 20:20

Escuchar esta nota

En un testimonio que generó una fuerte conmoción mediática, el abogado Fernando Burlando aportó detalles inéditos y estremecedores sobre los hallazgos de la autopsia de Silvina Luna. El letrado describió de forma gráfica la magnitud del daño que el material inyectado por Aníbal Lotocki causó en el organismo de la actriz.

Burlando aseguró que, durante los peritajes médicos, se constató la presencia de sustancias de una dureza extrema en los tejidos de la modelo. Según sus palabras, la fallecida "tenía adoquines en el cuerpo". Esta frase refiere a la calcificación y solidificación del producto, el cual migró a través de su anatomía y provocó granulomas irreversibles.

La causa por la muerte de Silvina Luna podría tener un giro

"Lo que se encontró en el cuerpo de Silvina no era tejido humano, era una piedra", sentenció el abogado al referirse a la textura del material extraído en la morgue. Además, aseguró: "Había uno que aplastaba el nervio ciático y con eso es imposible convivir".

Los médicos forenses encontraron serias dificultades para realizar los cortes periciales debido a la dureza del metacrilato presente en glúteos y piernas. El informe detalló que el producto no permaneció en el lugar de la inyección, sino que se dispersó hacia otros órganos y tejidos circundantes. Esta presencia masiva de material extraño resultó el factor determinante en el fallo multiorgánico que derivó en la muerte de la mediática.

La querella liderada por Burlando busca que estos hallazgos actúen como un agravante en la situación procesal de Aníbal Lotocki. El objetivo de la familia es demostrar que el médico utilizó sustancias prohibidas o en cantidades que garantizaban un daño letal a largo plazo. Con esta evidencia, la justicia platense y nacional evalúa nuevos pasos en la causa que mantiene al cirujano bajo el foco de la opinión pública

