Luciano Lollo, ex campeón con Estudiantes, presenció la práctica y recorrió el Country

Uno de los entrenamientos matutinos de Estudiantes en el Country Club de City Bell tuvo una visita tan inesperada como especial. En medio de la rutina habitual del plantel profesional, apareció un defensor con pasado reciente y exitoso en la Institución, donde supo conquistar tres títulos bajo la conducción técnica de Domínguez.

Se trata de Luciano Lollo, quien se hizo un espacio en su agenda para reencontrarse con ex compañeros y pasar una mañana cargada de recuerdos en el predio Mariano Mangano. El zaguero central, que viene de quedar libre tras su último paso por Newell’s, recorrió las instalaciones y compartió distintos momentos con futbolistas, utileros y miembros del cuerpo técnico.

Entre las postales que dejó la jornada, Lollo se fotografió junto a José Sosa, con quien forjó una relación muy cercana desde su llegada al Pincha, en mayo de 2022. Fue el propio Príncipe de Carcarañá quien hizo pública la imagen a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, reflejando el buen vínculo que se mantiene pese al paso del tiempo.

Además, el defensor también pasó por el sector de cocina del predio, donde se sacó una foto con los trabajadores del lugar y la acompañó con un mensaje breve pero significativo: “Los extrañaba”, junto a un emoji de corazón, gesto que no pasó desapercibido en el mundo albirrojo.

Cabe recordar que Lollo, de 38 años y en la búsqueda de un nuevo destino para cerrar su carrera profesional, fue parte importante del ciclo más ganador del club en los últimos años. Con la camiseta de Estudiantes se consagró campeón de la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga 2024 y el Trofeo de Campeones 2024. En las dos últimas conquistas integró el equipo titular.

La visita del defensor vuelve a poner en evidencia el fuerte sentido de pertenencia que genera Estudiantes, no solo en los futbolistas surgidos de las inferiores, sino también en aquellos que llegan con recorrido y terminan dejando una huella profunda.