Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $4 millones: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA

Deportes

Luciano Lollo, ex campeón con Estudiantes, presenció la práctica y recorrió el Country

Luciano Lollo, ex campeón con Estudiantes, presenció la práctica y recorrió el Country
5 de Febrero de 2026 | 18:31

Escuchar esta nota

Uno de los entrenamientos matutinos de Estudiantes en el Country Club de City Bell tuvo una visita tan inesperada como especial. En medio de la rutina habitual del plantel profesional, apareció un defensor con pasado reciente y exitoso en la Institución, donde supo conquistar tres títulos bajo la conducción técnica de Domínguez.

Se trata de Luciano Lollo, quien se hizo un espacio en su agenda para reencontrarse con ex compañeros y pasar una mañana cargada de recuerdos en el predio Mariano Mangano. El zaguero central, que viene de quedar libre tras su último paso por Newell’s, recorrió las instalaciones y compartió distintos momentos con futbolistas, utileros y miembros del cuerpo técnico.

Entre las postales que dejó la jornada, Lollo se fotografió junto a José Sosa, con quien forjó una relación muy cercana desde su llegada al Pincha, en mayo de 2022. Fue el propio Príncipe de Carcarañá quien hizo pública la imagen a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, reflejando el buen vínculo que se mantiene pese al paso del tiempo.

Además, el defensor también pasó por el sector de cocina del predio, donde se sacó una foto con los trabajadores del lugar y la acompañó con un mensaje breve pero significativo: “Los extrañaba”, junto a un emoji de corazón, gesto que no pasó desapercibido en el mundo albirrojo.

Cabe recordar que Lollo, de 38 años y en la búsqueda de un nuevo destino para cerrar su carrera profesional, fue parte importante del ciclo más ganador del club en los últimos años. Con la camiseta de Estudiantes se consagró campeón de la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga 2024 y el Trofeo de Campeones 2024. En las dos últimas conquistas integró el equipo titular.

La visita del defensor vuelve a poner en evidencia el fuerte sentido de pertenencia que genera Estudiantes, no solo en los futbolistas surgidos de las inferiores, sino también en aquellos que llegan con recorrido y terminan dejando una huella profunda.

LE PUEDE INTERESAR

Gimnasia volvió a entrenarse en Estancia Chica y se perfilan varios regresos para enfrentar a Barracas Central

LE PUEDE INTERESAR

¿Boca también se lleva a Cetré? Tras la compra de Ascacibar, buscan un delantero
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tomy y su amigo humano: la historia detrás del chimpancé que marcó una época en La Plata

El recuerdo de Tomy: el día que se escapó el chimpancé y evacuaron al Bosque platense

Zaniratto recupera una pieza clave para el equipo de cara al partido ante Barracas Central

La zona Norte del Gran La Plata, castigada por los robos: en City Bell salieron a la calle para pedir más seguridad

Cetré volvió a entrenarse a la par en City Bell y el Pincha suma una alternativa en ataque

Murió el actor Juan Carlos Velázquez, el “Mini” de Duro de Domar
+ Leidas

La Provincia ofreció a docentes y estatales un 2% de aumento: rechazo de los gremios

La verdadera razón del frustrado pase de Cetré a Paranaense: ¿se va o se queda en Estudiantes?

La lluvia sorprendió con un fuerte chaparrón en La Plata y así seguirá el tiempo las próximas horas

Polémica por los sponsors de Gimnasia: detalles del trasfondo por los acuerdos con OCA y Flybondi

La historia de “Tomy”: tristeza y dolor en el adiós a un emblema del Zoo de La Plata

“Estudiantes es un club muy grande”

Ingenieros advierten por el “estado crítico” del sistema eléctrico de La Plata, en medio de los apagones

¿Boca también se lleva a Cetré? Tras la compra de Ascacibar, buscan un delantero
Últimas noticias de Deportes

El Chelo Torres recibió una distinción de la Liga Profesional tras su gol ante Aldosivi

Gimnasia volvió a entrenarse en Estancia Chica y se perfilan varios regresos para enfrentar a Barracas Central

¿Boca también se lleva a Cetré? Tras la compra de Ascacibar, buscan un delantero

¡El golazo de Milton Casco en Atlético Nacional, su primer gol desde que llegó a Colombia!
Política y Economía
Las claves para entender el acuerdo comercial que firmaron Argentina y Estados Unidos
Jueves negro: el riesgo país se disparó y las acciones se hundieron hasta un 8% en Wall Street
VIDEO.- La respuesta del platense Ian Moche a Lilia Lemoine luego de que lo acuse de "actuar de autista"
Llegó la misión del FMI a la Argentina en medio de la polémica por la fórmula del IPC
La Provincia ofreció a docentes y estatales un 2% de aumento: rechazo de los gremios
La Ciudad
“Muerto hace horas en la vereda”: Tolosa, colmada de roedores, reclama limpieza
"Ya es intransitable", el reclamo de los vecinos por una calle de Tolosa
Atención usuarios, el Tren Roca no llegará a La Plata este domingo
“Todos por Ringo”, el nene de La Plata con parálisis cerebral necesita volver a México para continuar su tratamiento
VIDEO.- "Tomy tomaba mate con nosotros", la emotiva anécdota del veterinario del chimpancé del ex Zoo de La Plata
Espectáculos
Esteban Mirol cruzó a Marixa Balli tras el cierre de su local de ropa: “Se hace la víctima y vendía en La Salada”
Latorre y el Chavo Fucks tuvieron un cruce picante en vivo y Gambetita "lo mandó a estudiar"
Martín Migueles opacó a Mauro Icardi en su día y le pegó donde más le duele
Escándalos: Icardi no saludó a sus hijas por el cumpleaños pero las invitó al de la hija de la China Suárez
Bridgerton, la nueva temporada arrasa en Netflix: ocupa el primer lugar entre romances, máscaras y escándalos
Policiales
“Era paz y ahora se rompió todo”: el dolor de la familia que pide justicia por Rocío Alvarito, la joven que murió al caer del balcón
Confirman condenas y absoluciones por la muerte de Lucas Lin en la pileta del Colegio Lincoln de La Plata
VIDEO. Así fue el operativo en La Plata para desarticular la red que captaba a menores para su explotación
VIDEO. En Tolosa, un grupo de vecinos atrapó a un ladrón que intentó cometer un robo de madrugada
La Autopista La Plata, escenario de otro violento choque que dejó como saldo dos heridos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla