Otro edifico en peligro en el centro de La Plata y crece el temor por balcones en mal estado

Escuchar esta nota
Continúa el temor por balcones en mal estado en La Plata, tras los derrumbes que se vieron en los últimos días en distintos puntos de la Ciudad. En este caso, los vecinos de 10 entre 46 y 47 se mantienen en vilo ante “un peligro” inminente.
“Es un peligro”, indicó el vecino que detalló que el balcón en cuestión se encuentra “casi llegando a 47, sobre el bar que está cerrado”. Como se puede ver en las imágenes, el balcón es de varios metros y se encuentra en notable mal estado.
Tal y como se refleja, hay pedazos desprendidos sobre la base logrando verse los fierros donde se sostiene. A su vez, en uno de los extremos, hay un fragmento desprendido, caído anteriormente.
El lunes pasado en horas de la noche, un balcón se desmoronó por completo en 38 entre 2 y 3. Este miércoles, por su parte, ocurrió lo propio en un edificio de la esquina de 4 y 49, en pleno centro de la Ciudad.
La problemática no es nueva, pero su frecuencia se ha acelerado. En las últimas dos décadas se han contabilizado al menos diez casos de gravedad.
Entre los más dramáticos se recuerda el incidente de noviembre de 2024 en la zona de la estación de trenes, donde un taxista resultó seriamente herido al ser golpeado por restos de mampostería. También el desplome en 6 y 54 en 2020 que hirió a una mujer, o la pérdida de ornamentación en el Teatro Coliseo Podestá ese mismo año.
