La Provincia perdió más de $82.000 millones por la caída de la coparticipación

El desplome de la recaudación nacional, empujado por la baja del consumo, recortó recursos clave en enero
La provincia de Buenos Aires resignó más de $82.000 millones en enero por la caída de la coparticipación federal, en un contexto de derrumbe de la recaudación nacional vinculado a la retracción del consumo interno. El recorte forma parte de una baja generalizada de los envíos a las provincias, que profundiza la presión sobre las cuentas locales y reaviva la discusión por el esquema de financiamiento federal, que tiene a los bonaerenses entre los mayores perjudicados.
Según datos oficiales, las transferencias nacionales a las provincias cayeron en promedio un 6,7 por ciento interanual real durante enero. A nivel país, la merma equivale a unos $400.000 millones menos respecto del mismo mes del año anterior. Por su peso en el reparto, Buenos Aires fue uno de los distritos más afectados en términos absolutos.
El deterioro de la coparticipación se explica principalmente por la caída de la recaudación del IVA, que registró una baja cercana al 12 por ciento. El resto de los impuestos coparticipables retrocedió alrededor de un 2 por ciento, reflejando una economía con consumo deprimido y actividad estancada.
Aunque en términos nominales las transferencias a Buenos Aires mostraron un aumento —$1,35 billones contra $1,09 billones de enero del año previo—, la suba quedó licuada por la inflación. En términos reales, informes privados estiman que la Provincia sufrió una caída de entre 5 por ciento y 8 por ciento según el componente analizado, con un impacto directo sobre su margen fiscal.
Un informe realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indicó que la coparticipación federal retrocedió 7,5 por ciento real interanual y que los recursos de origen nacional cayeron 6,2 por ciento. Para Buenos Aires, la baja de la coparticipación fue estimada en torno al 7,8 por ciento real.
El retroceso expone una debilidad estructural del sistema: en promedio, el 54% de los ingresos provinciales proviene de recursos tributarios nacionales, y casi la mitad de ese total depende directamente de la coparticipación. Cualquier caída de la recaudación nacional se traduce automáticamente en menos fondos para sostener salud, educación, asistencia social y obra pública en los distritos.
Por su escala poblacional y productiva, Buenos Aires -que es a provincia que más aporta y la que menos recibe en porcentaje- concentra una presión social mayor que el resto de las jurisdicciones. La pérdida de recursos ocurre mientras crecen las demandas sobre los servicios provinciales y municipales, lo que reduce el margen de maniobra financiera.
El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, sostuvo que “la coparticipación sigue cayendo porque la economía real no arranca” y afirmó que el recorte expone “la inviabilidad del modelo económico y el carácter antifederal del Gobierno nacional”.
Según el funcionario, las provincias enfrentan un escenario de “más responsabilidades con menos recursos”, en especial por el repliegue de la Nación en áreas como la obra pública. López calificó como “pésima” la recaudación del IVA y remarcó que la caída golpea directamente a los ingresos genuinos de las provincias.
La reducción de los envíos nacionales también impacta en los municipios bonaerenses, que dependen en gran medida de la masa coparticipable provincial. Intendentes de distintos signos políticos advirtieron que la caída de ingresos obliga a aplicar políticas de austeridad en un contexto de aumento de la demanda social, especialmente en salud y asistencia alimentaria.
En varios distritos estiman que la merma de la coparticipación representa entre 8% y 10% de sus presupuestos anuales, lo que compromete obras, servicios y funcionamiento cotidiano de las administraciones locales.
Al escenario actual se suma la discusión por la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Informes técnicos difundidos por gremios advierten que la rebaja de impuestos incluida en el proyecto podría reducir significativamente la masa coparticipable en 2026.
