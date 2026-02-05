Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |TAMBIÉN BAJARON BONOS Y RETROCEDIÓ EL RIESGO PAÍS

Otro día negro para las acciones argentinas: se hundieron un 6%

Otro día negro para las acciones argentinas: se hundieron un 6%

Acciones caen en picada

5 de Febrero de 2026 | 02:31
Tras el fuerte desplome del martes -cuando se desplomaron hasta un 33 por ciento-, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street sumaron ayer otra fuerte caída de hasta el 6 por ciento, mientras que los bonos también operaron con mayoría de bajas y el riesgo país se mantuvo arriba de los 500 puntos básicos.

Los retrocesos estuvieron liderados por BBVA (-6 por ciento), Telecom (-4,9 por ciento), Edenor (-4,3 por ciento) y Grupo Supervielle (-3,5 por ciento), lo que vuelve a mostrar una mayor debilidad de los papeles bancarios en el exterior. En soledad, YPF avanzó 0,9 por ciento.

En tanto que acciones como Bioceres Crop rebotaron hasta un 3,5 por ciento tras lo que fue el derrumbe de la jornada previa, donde perdió un 33 por ciento. En la misma línea, Globant repuntó 5,2 por ciento tras hundirse 11,7 por ciento el martes, mientras que Vista extendió su caída en un 1,7 por ciento, luego de haber cedido 7 por ciento en la rueda anterior.

Por otro lado, los títulos en dólares intercalaron alzas y bajas. El Bonar 2029 perdió 0,3% en Wall Street, seguido por el Bonar 2029 (-0,3%) y el Global 2029 (-0,2%). A contramano, el Global 2029 (+0,1%). En ese marco, el riesgo país retrocedió a 502 puntos básicos.

En este punto, Emilio Botto, jefe de estrategia de Mills Capital Group, explicó que, “si en febrero la Argentina sigue comprando reservas sin presionar el techo de la banda y, al mismo tiempo, mantiene el superávit fiscal, la dirección del riesgo país debería seguir siendo a la baja. Esa es la parte que depende de la política local. De todos modos, la mejora se explica en torno a un 70% por factores internos y un 30% por el contexto global, por lo que no depende exclusivamente de las decisiones domésticas”.

A nivel local, el S&P Merval cerró con una baja del 0,7% a 3.015.927,37 puntos, mientras que medido en dólares, lo hizo 1% a 2.014,53 puntos. Las acciones en la Bolsa porteña también operaron con mayoría de bajas, destacándose las caídas de Loma Negra (-6,6%) y Banco BBVA (-4,5%). En cambio, YPF subió 2,8%.

Al respecto, el asesor financiero Ian Colombo, analizó que “la Argentina no está exenta de lo que está pasando en el mundo” y abundó: “El índice Nasdaq (particularmente acciones de tecnología) sufrió ventas muy fuertes, porque los inversores temen que la inteligencia artificial pueda golpear incluso a las acciones de tecnología y de software. El mundo está saliendo de acciones de riesgo y de bonos de riesgo. De la misma manera, la Argentina sufre: tanto los bonos como las acciones fueron golpeadas, pero no es nada puntual a nivel local, más bien una cuestión estructural”.

