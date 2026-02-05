Subió el dólar oficial, pero cerró debajo de los $1.450

VIDEO.- Advertencia de ingenieros: el sistema eléctrico, en “estado crítico”
VIDEO.- Advertencia de ingenieros: el sistema eléctrico, en “estado crítico”
El dólar oficial retomó ayer la dinámica alcista, tras haber cortado el martes una racha de ocho subas al hilo: el mayorista avanzó $1,5 y cerró en $1447,50, quedando un 8,5% debajo de las bandas cambiarias.
En el segmento minorista, la divisa se mantuvo en el Banco Nación a $1465. Mientras que en el promedio que realiza el Banco Central de la República Argentina (BCRA) la cotización fue de $1465,92.
Por su parte, los dólares financieros mostraron un comportamiento mixto. El MEP cayó 0,1% hasta $1.458,60 y el contado con liquidación avanzó apenas 48 centavos, hasta los $1493,52.
En el mercado informal, el dólar blue aumentó $5 hasta llegar a los $1455.
En este sentido, el economista Juan Manuel Franco observó que “el BCRA continúa comprando dólares en el mercado de cambios y suma ya más de 1250 millones de dólares en lo que va del año” y que, “aun con las compras, el dólar no se ve presionado al alza, ayudado por la fortaleza de monedas regionales y la mayor demanda de dinero estacional de esta etapa del año. A medida que corran las semanas, esta última irá menguando, por lo que la clave para continuar comprando dólares y fortaleciendo reservas pasará por mantener un adecuado equilibrio en el mercado monetario y sostener flujos de entrada, ya sean estos financieros como comerciales”.
Ayer fue otra jornada en la que el BCRA terminó con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario tras hacerse con 44 millones de dólares. Además, ya lleva comprados más de 1.290 millones de dólares en 2026, cifra que representa casi el 13% de la meta anual de acumulación de reservas.
Durante las últimas 22 ruedas, el Central totalizó compras por 1.297 millones de dólares, en línea con el inicio de la “fase 4” del actual programa económico. Para hacerse de los dólares, la autoridad monetaria emite pesos sin esterilización, lo que mantiene la liquidez en el sistema y evita que una falta de circulante eleve las tasas de interés.
Como resultado de estas operaciones, las reservas internacionales alcanzaron los 45.417 millones de dólares, aunque con una baja diaria de 256 millones de dólares y todavía no recuperan el terreno perdido desde fines de enero.
En el último mes, el stock de reservas extranjeras llegó a un máximo desde agosto de 2021, al marcar 46.240 millones de dólares, impulsado por el alza del precio internacional del oro. Un activo que es considerado como resguardo frente a la volatilidad global y repercute en los números del BCRA.
El flujo sostenido de compras de divisas se explica por la liquidación de exportaciones del sector agroindustrial y la emisión de deuda de empresas privadas.Las proyecciones oficiales para 2026 estiman que la compra neta de divisas oscilará entre los 10.000 millones y 17.000 de millones de dólares, según la evolución del proceso de remonetización. Al respecto, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, afirmó que la consolidación de reservas dependerá de la demanda de pesos y del ingreso de divisas.
