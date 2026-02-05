Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |LICITACIÓN DE TUBOS

Rocca se defiende tras la polémica con Milei

5 de Febrero de 2026 | 02:28
Edición impresa

Luego del conflicto con el gobierno de Javier Milei por la licitación para proveer caños a un gasoducto vinculado a Vaca Muerta, el presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca, difundió una carta pública en la que defendió la actuación de Tenaris y buscó bajar el tono de la confrontación. En el texto, el empresario explicó los motivos por los que la compañía anticipó que podría impulsar una denuncia antidumping contra la firma india Welspun, ganadora del contrato.

Rocca sostuvo que la decisión de reducir un 24% la oferta original fue una estrategia para preservar la operación industrial de largo plazo, aun cuando el negocio no resultara rentable en lo inmediato. Según detalló, la licitación perdida representa cerca del 60% del volumen anual del mercado argentino de tubos con costura.

El empresario remarcó que la adjudicación fue realizada por una empresa privada bajo sus reglas internas y evitó cuestionar formalmente el proceso, aunque insistió en que el nivel de precios del proyecto se ubica por debajo de referencias internacionales.

LA ADVERTENCIA POR EL MERCADO GLOBAL DEL ACERO

Uno de los ejes centrales de la carta fue el diagnóstico sobre la situación mundial de la siderurgia. Rocca describió un escenario de sobrecapacidad global impulsado por políticas agresivas de exportación de países asiáticos, lo que —según afirmó— genera distorsiones de competencia.

En ese marco, señaló que Estados Unidos, la Unión Europea, México, Canadá y Brasil aplican aranceles, cuotas o salvaguardas para proteger su industria, y advirtió que el desvío de excedentes a precios de dumping impacta con mayor fuerza en economías más abiertas como la Argentina.

“Sin lugar a duda, la Argentina debe abrirse al mundo y nosotros apoyamos este proceso; pero la forma en la que nos abrimos nos parece muy importante”, afirmó. Para Rocca, defender la industria frente a importaciones en condiciones desleales es clave para sostener la confianza de los inversores en sectores estratégicos como energía, agroindustria y minería.

Pese al cruce público con funcionarios del Gobierno, Rocca evitó profundizar la confrontación. Reconoció avances de la administración libertaria en materia fiscal y de inflación y destacó el respaldo internacional que, a su juicio, obtuvo el país. Además, subrayó que Techint mantiene un compromiso inversor en la Argentina: informó desembolsos por 1.400 millones de dólares en 2024, 1.600 millones en 2025 y 2.400 millones comprometidos para 2026.

También remarcó que Tenaris exporta actualmente el 70% de su producción desde la planta de Campana.

En ese contexto, pidió “un diálogo constructivo con el Gobierno” para discutir políticas de inserción internacional y reformas destinadas a mejorar la competitividad empresarial.

LA CRONOLOGÍA DE LA LICITACIÓN

El proceso fue impulsado por Southern Energy, que recibió 15 ofertas de empresas de distintos países. Seis propuestas cumplieron los requisitos técnicos y avanzaron a la instancia final.

Welspun fue seleccionada tras presentar una oferta de USD 203 millones, considerada la más competitiva en precio y condiciones financieras. La adjudicación fue oficializada el 23 de diciembre con voto unánime de los accionistas del consorcio, entre ellos YPF y Pan American Energy.

Según la reconstrucción del proceso, Tenaris presentó una mejora de su propuesta fuera de los plazos establecidos, cuando el contrato ya estaba adjudicado. Posteriormente intentó igualar formalmente la oferta ganadora, pero el consorcio rechazó la iniciativa por considerarla extemporánea.

Tras ese desenlace, Techint deslizó la posibilidad de avanzar con una denuncia antidumping, lo que detonó el enfrentamiento político que derivó en la carta pública de Rocca.

