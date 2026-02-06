Riestra le ganó a Maipú y se metió en los 16avos

En el Estadio Ciudad de Caseros, Deportivo Riestra derrotó 1-0 a Deportivo Maipú y avanzó a los 16avos de la Copa Argentina. El único tanto del encuentro lo marcó Ángel Stringa. De esta forma, en la próxima instancia chocará con el ganador de San Lorenzo o Deportivo Rincón.

En la primera parte, el elenco mendocino tuvo algunas aproximaciones al comienzo, pero el Malevo se fue acomodando con el correr de los minutos. Sin embargo, no tuvo demasiada claridad ya que le costó mucho combinar pases.

Sin embargo, a los 44 minutos, logró abrir el marcador: luego de un buen avance, Ángel Stringa se metió dentro del área y de puntín, definió entre las piernas del arquero para el 1-0.

En el complemento, el duelo fue más aguerrido y las chances de peligro escasearon. Maipú apostó mucho a la pelota parada pero sin lastimar demasiado, mientras que Riestra tuvo una clara en el final, donde Benegas pico la pelota sobre el arquero, pero su tiro terminó desviado. Primera victoria para Riestra en lo que va del año.