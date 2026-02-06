Un intendente intimó al gobierno nacional por el deterioro de las vías

Del paraíso fiscal al aula: el circuito de las apuestas ilegales que enferma a adolescentes
Del paraíso fiscal al aula: el circuito de las apuestas ilegales que enferma a adolescentes
El intendente de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz, intimó al gobierno nacional a realizar obras de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria para los trenes que pasan por ese distrito y le envió una carta documento en la que le da tres días para el inicio de esas tareas de reparación.
Según trascendió, el alcalde de ese distrito bonaerense viene reclamando hace tiempo que el gobierno de Javier Milei, a cargo de los terrenos, mobiliario e infraestructura ferroviaria, realice las obras necesarias para el mantenimiento y la puesta a punto del sistema en Mercedes.
El secretario de Gobierno de ese distrito, Esteban Buzzalino, fue el encargado de enviar la carta documento, en cuyo texto el Municipio reclama a la Nación que inicie “en un plazo perentorio e improrrogable de 72 horas” las tareas de mantenimiento y reparación de la infraestructura de las líneas San Martín y Sarmiento en jurisdicción mercedina.
La carta documento enfatiza que los problemas en la infraestructura ferroviaria “han sido objeto de reiterados reclamos administrativos previos” hace ya casi un año.
Entre las falencias detectadas, Buzzalino enumera la falta de mantenimiento de predios y vías y el mal funcionamiento de los sistemas de seguridad. Y pide el corte de pastizales altos, la poda preventiva de arbustos y el retiro de residuos acumulados, entre otras tareas.
