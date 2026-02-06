Del paraíso fiscal al aula: el circuito de las apuestas ilegales que enferma a adolescentes
Del paraíso fiscal al aula: el circuito de las apuestas ilegales que enferma a adolescentes
Acuerdo entre Argentina y EE UU: qué implica el nuevo vínculo comercial
“Hipólito”, el último famoso de la historia centenaria del Zoológico
Sin acuerdo por el aumento a docentes y estatales bonaerenses: preparan una nueva oferta
La muerte de Rocío: alvarito Grito de justicia en horas clave de la causa
El Gobierno monta una oficina para desmentir fake news u operaciones
Arranca la serie de Copa Davis con Tirante como protagonista
La incertidumbre global volvió a golpear fuerte a los activos argentinos
Reforma laboral: las movidas del Gobierno para lograr la aprobación
Rechazo opositor y fuerte advertencia de entidades periodísticas
Avanza el ensanche de la Avenida 60 y estaría listo para marzo
La disputa en el PJ ahora es por la vice y por quién conduce el Congreso
Armados con cuchillos, coparon un tribunal y amenazaron a un juez
Un intendente intimó al gobierno nacional por el deterioro de las vías
El Gobierno pidió que Milagro Sala vuelva a la cárcel y deje la prisión domiciliaria
VIDEO.- La respuesta de Ian Moche a Lemoine, que lo acusó de “actuar como autista”
Electrodomésticos: ya llegan importados y se reavivan las ventas
Actividades: grupo para adultos mayores, taller de música, carnaval y clases de yoga
“El suicidio de los 3 disparos”: del shock al misterio en Punta Lara
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un grupo de 20 delincuentes armados con cuchillos, presuntos integrantes de una banda criminal vinculada al narcomenudeo, irrumpió el martes en un edificio judicial céntrico de San Martín y copó la mesa de entradas del Juzgado de Garantías N°5. Allí amenazaron de muerte al juez Nicolás Schiavo, que interviene en una causa donde se secuestraron una escopeta, una pistola, cargados, municiones y chalecos antibalas.
Fuentes judiciales confirmaron a la prensa que se trató de un hecho “muy grave” y que los delincuentes “querían entrar en los despachos. No era una manifestación. Era un grupo de gente que pretendía tomar represalias contra representantes de la Justicia”, describieron. Y afirmaron: “Hubo amenazas de muerte”.
El ataque ocurrió cerca de las 12 en un edificio situado en Pueyrredón y Cerrito, en San Martín, donde funcionan tres juzgados de Garantías de ese departamento judicial.
Según trascendió, fueron los propios empleados judiciales los que, con chapones, ensayaron una suerte de barricada para impedir que el grupo, que exhibía armas blancas, accediera al primer piso, donde se encuentra el despacho del titular del Juzgado Nº5, Nicolás Schiavo.
Empleados del Poder Judicial explicaron que el edificio donde funcionan los Juzgados de Garantías 1, 4 y 5 de San Martín no tiene instalado sistema de videovigilancia. “No hay cámaras ni en el exterior ni en el interior del inmueble y la custodia policial no es suficiente”.
Ayer, Schiavo habló sobre la irrupción y las amenazas recibidas y sostuvo que “no se trató de una cuestión personal” sino mas bien de “un asunto institucional, contra la Provincia”.
LE PUEDE INTERESAR
Un intendente intimó al gobierno nacional por el deterioro de las vías
LE PUEDE INTERESAR
El FMI y el desembolso de US$ 1.000 millones
Luego del grave escenario, el juez Schiavo regresó al Juzgado y habló con la prensa acerca de la situación vivida, así como también de la crisis en la provincia de Buenos Aires: “El narcotráfico está avanzando, es evidente”.
Schiavo sostuvo que lo ocurrido en las últimas horas “pasa todos los días” y que, aunque sumen más policías o seguridad, “eso no implica que estén desguarnecidos los fiscales, juzgados y jueces”.
Para Schiavo el ataque “no es personal”, si no que está asociado a un “tema institucional de la Provincia”.
La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado en el que calificó el hecho “como un hecho de extrema gravedad institucional, un ataque directo contra el normal funcionamiento del servicio de justicia”, al tiempo que cuestionaron las “paupérrimas condiciones edilicias y de seguridad en las que se desempeña la mayoría de los juzgados del fuero penal”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí