Política y Economía |Inició la revisión del programa económico argentino

El FMI y el desembolso de US$ 1.000 millones
6 de Febrero de 2026 | 01:46
Edición impresa

Una delegación técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) se instaló en Buenos Aires para avanzar en la segunda revisión del programa firmado con la Argentina en abril de 2025. La misión está encabezada por Luis Cubeddu, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental, y por Bikas Joshi, jefe de misión para el país.

Según informó el organismo, la visita forma parte de las discusiones vinculadas al Servicio Ampliado del Fondo y a la consulta del Artículo IV. Durante su estadía, el staff mantendrá encuentros con funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central, y también prevé reuniones con empresarios y representantes sindicales.

El objetivo central de la auditoría es destrabar un nuevo desembolso por US$ 1.000 millones. De concretarse, el FMI habría girado a la Argentina US$ 15.000 millones de los US$ 20.000 millones totales previstos en el acuerdo.

Las metas bajo revisión

La evaluación se concentra en el cumplimiento de los compromisos fiscales y de acumulación de reservas correspondientes a 2025. En materia fiscal, el Gobierno cerró el año con un superávit primario de 1,4% del PBI, por encima de la meta de 1,3% establecida en el programa.

La situación de las reservas del Banco Central es más compleja. Estimaciones privadas indican que el año habría terminado con reservas netas levemente negativas y un desvío significativo respecto del objetivo de acumulación acordado con el Fondo. Este escenario podría derivar en un pedido de waiver (dispensa) por parte del Gobierno, acompañado por medidas correctivas, entre ellas el esquema de compra sistemática de divisas anunciado en enero.

La revisión estaba prevista para comienzos de año, pero se demoró en medio de negociaciones por la dinámica del mercado cambiario y la estrategia oficial para fortalecer las reservas.

El debate por el nuevo índice de inflación

La visita del FMI se produce días después de la polémica por la cancelación de la actualización metodológica del índice de precios al consumidor (IPC), una reforma que el organismo había recomendado y para la cual brindó asistencia técnica al INDEC.

Aunque la modernización del indicador figuraba entre las sugerencias del Fondo, no constituía una meta obligatoria del programa. Hasta el momento, el organismo no emitió una posición formal sobre la decisión del Gobierno de postergar su implementación.

La llegada de la misión coincide con un período de fuerte coordinación financiera con Estados Unidos. A fines de enero, el Tesoro estadounidense facilitó una operación con Derechos Especiales de Giro (DEGs) por unos US$ 808 millones que permitió cubrir vencimientos de intereses con el propio FMI, evitando una presión adicional sobre las reservas.

En paralelo, el Gobierno anunció la firma de un acuerdo de comercio e inversiones con Estados Unidos, en línea con su estrategia de alineamiento internacional y búsqueda de financiamiento externo.

La evolución de la revisión en curso será determinante para la relación financiera con el Fondo en 2026 y para la disponibilidad de divisas en un año clave para la estabilidad macroeconómica.

 

