Se clasificó Barracas, de la mano de Bruera

Por penales Barracas Central se clasificó a los 16vos de final de la Copa Argentina luego de derrotar 4-3 a Temperley por penales en un partido caliente que tuvo al Celeste arriba 2-0, protesta entre los rivales y un empate milagroso 2-2. El próximo rival de Gimnasia en el Apertura pasó con mucha suerte y mostró un flojo nivel.

El partido casi que se definió en el primer tiempo, con el Gasolero dominador absoluto y con dos goles arriba ante un rival muy pasivo que no hizo absolutamente nada, al punto de generar bronca entre los protagonistas. Descontó Facundo Bruera con un cabezazo y puso en carrera a su quipos en el inicio del segundo tiempo. El delantero fue, por escándalo, el mejor jugador del Guapo en la cancha de Arsenal. Por eso no sorprendió que a falta de ocho minutos marcara el empate, también de cabeza cuando ya parecía imposible. Luego marcó también en la definición.