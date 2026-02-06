Arranca la serie de Copa Davis con Tirante como protagonista

Terminó la espera. Llegó la hora de jugar, ya que se pondrá en marcha hoy la serie de la primera ronda de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis, donde se estarán enfrentando Corea del Sur y Argentina.

Como había adelantado este medio, los singlistas elegidos por Javier Frana, el capitán del equipo nacional, fueron Thiago Tirante (95) y Marco Trungelliti (134); mientras que el dobles estará conformado por Guido Andreozzi y Federico Gómez.

El match se pondrá en marcha a las 23 (hora de nuestro país) donde se jugarán los dos primeros singles; mientras que continuará en la madrugada del domingo con el dobles y los dos singles.

En lo que respecta al orden de partido se sabrá cuando se realice el sorteo con la presencia de ambas delegaciones, en el hotel Ananti Hotel Busan Cove. El mismo se estaba llevando a cabo anoche al cierre de esta edición.

La particularidad de esta serie es que todos los tenistas argentinos son debutantes en la Copa Davis y el único que se encuentra dentro del Top 100 es el platense Tirante. Cabe recordar que Frana no pudo contar con los principales jugadores, ya que optaron no viajar a la ciudad coreana de Busan por la proximidad del ATP 250 Argentina Open, que marcará el inicio de la gira de polvo de ladrillo por nuestro continente.

Previo al sorteo, Javier Frana admitió que “la verdad es que el crecimiento que los jugadores han tenido con relación a los primeros días fue muy satisfactorio en todos”, evaluó Frana, y reconoció haber probado distintas variantes para encontrar el dobles, considerando que la baja de Andrés Molteni a último momento modificó el escenario de tener una dupla definida antes de viajar.

En cuanto a los rivales, el capitán nacional indicó que “se los vio entrenar lo justo y necesario”, pero puntualizó en el rendimiento que han sabido mostrar en el pasado sus principales jugadores. “Ellos han tenido algunas vicisitudes, lesiones en el caso de (Hyeon) Chung (actual 392, ex 19 del mundo) y en lo que respecta a Soon Woo Kwon (343, ex 52 del escalafón mundial) está cumpliendo el ejército y ha salido de competencia todo el año pasado. Pero nos basamos en que vamos a encontrar las mejores versiones que ellos han sabido tener en los años anteriores”.

De acuerdo a lo que se vio a lo largo de toda la semana, los rivales mencionados serían quienes salgan a la cancha el primer día, de modo que se darían los posibles cruces Tirante vs Chung y Trungelliti vs Kwon, mientras que el dobles lo jugarían Andreozzi-Gómez vs Ji Sung Nam-Uising Park.

A su turno, el capitán de Corea del Sur, Jong-sam Chung, afirmó que el equipo está totalmente concentrado y motivado de cara a la serie contra Argentina y afirmó que “independientemente de la alineación del rival hemos preparado con seriedad y está decidida a demostrar de qué es capaz”.

Chung comentó que los recientes resultados de los torneos Challenger de enero, incluyendo el título individual de Soon Woo Kwon en Vietnam y los títulos de dobles de Ji Sung Nam y Uisung Park, han fortalecido tanto el rendimiento como la moral del equipo.

La serie, que pone en juego el pase a la segunda ronda de los Qualifiers, será televisada por TyC Sports y DSports. En caso de ganar Argentina se estará midiendo como local con el vencedor del cruce entre Países Bajos y la India.

El equipo argentino estará integrado en su totalidad por jugadores debutantes