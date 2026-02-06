Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |ENFRENTARÁ A COREA DEL SUR, EN LA CIUDAD DE BUSAN

Arranca la serie de Copa Davis con Tirante como protagonista

Arranca la serie de Copa Davis con Tirante como protagonista

THIAGO TIRANTE DIALOGA CON JAVIER FRANA EN MEDIO DE LA PRÁCTICA / aat

6 de Febrero de 2026 | 04:07
Edición impresa

Terminó la espera. Llegó la hora de jugar, ya que se pondrá en marcha hoy la serie de la primera ronda de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis, donde se estarán enfrentando Corea del Sur y Argentina.

Como había adelantado este medio, los singlistas elegidos por Javier Frana, el capitán del equipo nacional, fueron Thiago Tirante (95) y Marco Trungelliti (134); mientras que el dobles estará conformado por Guido Andreozzi y Federico Gómez.

El match se pondrá en marcha a las 23 (hora de nuestro país) donde se jugarán los dos primeros singles; mientras que continuará en la madrugada del domingo con el dobles y los dos singles.

En lo que respecta al orden de partido se sabrá cuando se realice el sorteo con la presencia de ambas delegaciones, en el hotel Ananti Hotel Busan Cove. El mismo se estaba llevando a cabo anoche al cierre de esta edición.

La particularidad de esta serie es que todos los tenistas argentinos son debutantes en la Copa Davis y el único que se encuentra dentro del Top 100 es el platense Tirante. Cabe recordar que Frana no pudo contar con los principales jugadores, ya que optaron no viajar a la ciudad coreana de Busan por la proximidad del ATP 250 Argentina Open, que marcará el inicio de la gira de polvo de ladrillo por nuestro continente.

Previo al sorteo, Javier Frana admitió que “la verdad es que el crecimiento que los jugadores han tenido con relación a los primeros días fue muy satisfactorio en todos”, evaluó Frana, y reconoció haber probado distintas variantes para encontrar el dobles, considerando que la baja de Andrés Molteni a último momento modificó el escenario de tener una dupla definida antes de viajar.

LE PUEDE INTERESAR

Turf - Programas y resultados

LE PUEDE INTERESAR

Loterías y quinielas

En cuanto a los rivales, el capitán nacional indicó que “se los vio entrenar lo justo y necesario”, pero puntualizó en el rendimiento que han sabido mostrar en el pasado sus principales jugadores. “Ellos han tenido algunas vicisitudes, lesiones en el caso de (Hyeon) Chung (actual 392, ex 19 del mundo) y en lo que respecta a Soon Woo Kwon (343, ex 52 del escalafón mundial) está cumpliendo el ejército y ha salido de competencia todo el año pasado. Pero nos basamos en que vamos a encontrar las mejores versiones que ellos han sabido tener en los años anteriores”.

De acuerdo a lo que se vio a lo largo de toda la semana, los rivales mencionados serían quienes salgan a la cancha el primer día, de modo que se darían los posibles cruces Tirante vs Chung y Trungelliti vs Kwon, mientras que el dobles lo jugarían Andreozzi-Gómez vs Ji Sung Nam-Uising Park.

A su turno, el capitán de Corea del Sur, Jong-sam Chung, afirmó que el equipo está totalmente concentrado y motivado de cara a la serie contra Argentina y afirmó que “independientemente de la alineación del rival hemos preparado con seriedad y está decidida a demostrar de qué es capaz”.

Chung comentó que los recientes resultados de los torneos Challenger de enero, incluyendo el título individual de Soon Woo Kwon en Vietnam y los títulos de dobles de Ji Sung Nam y Uisung Park, han fortalecido tanto el rendimiento como la moral del equipo.

La serie, que pone en juego el pase a la segunda ronda de los Qualifiers, será televisada por TyC Sports y DSports. En caso de ganar Argentina se estará midiendo como local con el vencedor del cruce entre Países Bajos y la India.

El equipo argentino estará integrado en su totalidad por jugadores debutantes

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Era paz y ahora se rompió todo”: el dolor de la familia que pide justicia por Rocío Alvarito, la joven que murió al caer del balcón

VIDEO.- "Tomy tomaba mate con nosotros", la emotiva anécdota del veterinario del chimpancé del ex Zoo de La Plata

Gimnasia volvió a entrenarse en Estancia Chica y se perfilan varios regresos para enfrentar a Barracas Central

Robaron más de $21 millones en La Plata con el método de la goma desinflada

El guiño de Cetré de Boca, en medio de los rumores por un nuevo pase entre el Pincha y el Xeneize

Fernando Burlando reveló detalles de la autopsia a Silvina Luna y aseguró que "tenía adoquines en el cuerpo"

Pasó la lluvia en La Plata, salió el sol y así seguirá el tiempo las próximas horas
+ Leidas

VIDEO.- La respuesta de Ian Moche a Lemoine, que lo acusó de “actuar como autista”

Acuerdo entre Argentina y EE UU: qué implica el nuevo vínculo comercial

Sin acuerdo por el aumento a docentes y estatales bonaerenses: preparan una nueva oferta

Casación se expidió por el caso Lin y dejó todo igual

El Chelo Torres recibió una distinción de la Liga Profesional tras su gol ante Aldosivi

Estudiantes se aseguró a Fabricio Iacovich hasta diciembre de 2027

El Gobierno monta una oficina para desmentir fake news u operaciones

Epstein, una pesadilla para el premier inglés
Últimas noticias de Deportes

¿Los arriesgan antes del clásico en el Bosque?

Con urgencia financiera, el León define una salida

Zaniratto: construyó un campaña con números favorables

El regreso de la Bestia y el once probable de Boca
Policiales
La muerte de Rocío: alvarito Grito de justicia en horas clave de la causa
Casación se expidió por el caso Lin y dejó todo igual
La influencer retenida en Brasil rompió el silencio
“El suicidio de los 3 disparos”: del shock al misterio en Punta Lara
Una parrilla vivió en carne propia la inseguridad
Espectáculos
Ficciones verticales: historias breves, consumo compulsivo y un nuevo lenguaje
Los Tinelli, en guerra: cande y Juana no se pueden ver
La separación de Arana y Susini: apuntan a una actriz como tercera en discordia
“Más que rivales”: un amor prohibidísimo que puede abrir una puerta al futuro o ser solo una fantasía
Morena celebra su cumple en la cárcel: ¿Quién irá a festejar con ella?
La Ciudad
“Hipólito”, el último famoso de la historia centenaria del Zoológico
Del paraíso fiscal al aula: el circuito de las apuestas ilegales que enferma a adolescentes
VIDEO.- La respuesta de Ian Moche a Lemoine, que lo acusó de “actuar como autista”
Drama por la falta de agua en un sector de La Loma
Balcones: otro punto en el mapa del peligro
Política y Economía
Acuerdo entre Argentina y EE UU: qué implica el nuevo vínculo comercial
La incertidumbre global volvió a golpear fuerte a los activos argentinos
Reforma laboral: las movidas del Gobierno para lograr la aprobación
El Gobierno monta una oficina para desmentir fake news u operaciones
Rechazo opositor y fuerte advertencia de entidades periodísticas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla