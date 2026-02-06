El último adiós a “Tomy”

Con la muerte de “Tomy”, la disposición de sus restos podría quedar en medio de un litigio judicial. Mientras las autoridades locales analizan el destino tras la necropsia que se realizaba en las últimas horas, la Justicia podría tener la última palabra debido a una singular batalla jurídica derivada de la presentación realizada por Martín Guillermo Davids, su histórico cuidador y “padre adoptivo”. Buscó que la Justicia declarara a “Tomy” como “sujeto de derecho” para garantizar su bienestar y evitar que tras su muerte sus restos fueran tratados como material de estudio o despojo administrativo. El antecedente cercano, en 2018, fue el deceso de la elefanta “Pelusa”. Sus restos fueron enterrado en el recinto donde vivió medio siglo.