A punta de navaja, sembró terror en un kiosco

Un violento asalto sacudió la madrugada de ayer en un kiosco ubicado en 26 entre 38 y 39, donde un joven empleado vivió momentos de extrema tensión mientras cumplía su turno nocturno. El hecho ocurrió cerca de las 2.30 y, de acuerdo a lo que trascendió de la investigación, el trabajador atendía detrás del mostrador, protegido por una reja y con la ventana abierta para recibir a los clientes, cuando advirtió la presencia sospechosa de un hombre que merodeaba por la vereda. Segundos después, el sujeto regresó y, sin mediar palabra, se abalanzó sobre la estructura metálica. Con rapidez y violencia, logró trepar e ingresar al comercio, desatando una escena de terror.

Ya dentro del local, el delincuente extrajo una navaja, amenazó al joven y le exigió dinero. El atacante revisó distintos sectores del negocio y escapó con efectivo y otros elementos de valor antes de darse a la fuga.

El dramático episodio generó preocupación entre comerciantes y vecinos de la zona, que advierten sobre una seguidilla de hechos similares.