Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Se consolida la idea de que Kicillof sea el presidente

La disputa en el PJ ahora es por la vice y por quién conduce el Congreso

La disputa en el PJ ahora es por la vice y por quién conduce el Congreso

Kicillof, en la inauguración de un jardín de infantes en patagones / X

6 de Febrero de 2026 | 01:49
Edición impresa

“Lo único que está acordado es la presidencia de Kicillof. El resto de los cargos está en discusión”. Esa definición lanzada por uno de los dirigentes que sigue de cerca la rosca por las autoridades del Justicialismo bonaerense, grafica el estado de situación de las conversaciones: en plena cuenta regresiva para el domingo 8 cuando deba presentarse la lista única, las tensiones entre el kicillofismo y La Cámpora siguen en escena.

Si no se registra un cambio drástico de rumbo, que el Gobernador se haga cargo de la presidencia del peronismo bonaerense no parece ya en discusión. Pero de ahí para abajo, la pulseada es fuerte.

El primer punto de conflicto tiene que ver con la vicepresidencia del partido. El Movimiento Derecho al Futuro reclama el lugar para Verónica Magario. La Cámpora tiene otro nombre: el de la intendenta de Moreno, Mariel Fernández.

Hasta anoche ese tema seguía sin resolución. Distintas fuentes hablaban en el sentido de que la Cámpora podría ceder la vice pero a cambio reclamaría la presidencia del Congreso partidario, hoy en manos de un aliado de Kicillof: el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

El kicillofismo no tendría intenciones de perder el control de esa herramienta encargada, entre otras cuestiones, de aprobar la política del alianzas del partido.

Si bien la idea es avanzar en acuerdos en los PJ locales como para ir dándole volumen al acuerdo y evitar rispidences “arriba”, lo cierto es que la pulseada no cede porque Kicillof acepta encabezar la lista siempre y cuando su sector tenga mayoría en los plenarios.

LE PUEDE INTERESAR

Armados con cuchillos, coparon un tribunal y amenazaron a un juez

LE PUEDE INTERESAR

Un intendente intimó al gobierno nacional por el deterioro de las vías

La Cámpora reclama para sí y sus aliados el 50 por ciento de los cargos, esto es, una paridad que se reflejaría en las presidencias: una para Kicillof (la del partido) y otra para el sector K (la del Congreso).

EN LA PLATA

Respecto del peronismo de La Plata, las versiones más firmes indican que Julio Alak decidió dejar de ser consejero provincial por la Octava y, en cambio, asumirá la presidencia del partido local en reemplazo del camporista Ariel Archanco.

Respecto de los cuatro consejeros que deberá nominar la Octava sección electoral, distintas versiones indican que Alak impulsará al ex diputado y actual jefe de Gabinete del municipio, Carlos Bonicatto. En tanto, se especula con que el camporismo intentará revalidar como consejera a la titular del Instituto Cultural, Florencia Saintout.

Los otros dos actuales consejeros son la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y el ministro provincial Andrés “Cuervo” Larroque. No aparecían confirmaciones respecto de sus eventuales continuidades.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Era paz y ahora se rompió todo”: el dolor de la familia que pide justicia por Rocío Alvarito, la joven que murió al caer del balcón

VIDEO.- "Tomy tomaba mate con nosotros", la emotiva anécdota del veterinario del chimpancé del ex Zoo de La Plata

Gimnasia volvió a entrenarse en Estancia Chica y se perfilan varios regresos para enfrentar a Barracas Central

Robaron más de $21 millones en La Plata con el método de la goma desinflada

El guiño de Cetré de Boca, en medio de los rumores por un nuevo pase entre el Pincha y el Xeneize

Fernando Burlando reveló detalles de la autopsia a Silvina Luna y aseguró que "tenía adoquines en el cuerpo"

Pasó la lluvia en La Plata, salió el sol y así seguirá el tiempo las próximas horas
+ Leidas

VIDEO.- La respuesta de Ian Moche a Lemoine, que lo acusó de “actuar como autista”

Acuerdo entre Argentina y EE UU: qué implica el nuevo vínculo comercial

Sin acuerdo por el aumento a docentes y estatales bonaerenses: preparan una nueva oferta

Casación se expidió por el caso Lin y dejó todo igual

El Chelo Torres recibió una distinción de la Liga Profesional tras su gol ante Aldosivi

Estudiantes se aseguró a Fabricio Iacovich hasta diciembre de 2027

El Gobierno monta una oficina para desmentir fake news u operaciones

Epstein, una pesadilla para el premier inglés
Últimas noticias de Política y Economía

Acuerdo entre Argentina y EE UU: qué implica el nuevo vínculo comercial

La incertidumbre global volvió a golpear fuerte a los activos argentinos

Reforma laboral: las movidas del Gobierno para lograr la aprobación

El Gobierno monta una oficina para desmentir fake news u operaciones
Espectáculos
Ficciones verticales: historias breves, consumo compulsivo y un nuevo lenguaje
Los Tinelli, en guerra: cande y Juana no se pueden ver
La separación de Arana y Susini: apuntan a una actriz como tercera en discordia
“Más que rivales”: un amor prohibidísimo que puede abrir una puerta al futuro o ser solo una fantasía
Morena celebra su cumple en la cárcel: ¿Quién irá a festejar con ella?
Policiales
La muerte de Rocío: alvarito Grito de justicia en horas clave de la causa
Casación se expidió por el caso Lin y dejó todo igual
La influencer retenida en Brasil rompió el silencio
“El suicidio de los 3 disparos”: del shock al misterio en Punta Lara
Una parrilla vivió en carne propia la inseguridad
Información General
La baja de la pobreza: según el Gobierno cayó al 26,9%
Hallaron una medusa gigante en las profundidades del Mar Argentino
Los números de la suerte del viernes 06 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Impulsan cambios claves en la Ley Pierri para facilitar escrituraciones
ANMAT prohibió productos capilares, perfumes y un jabón líquido: uno por uno, cuáles son
Deportes
¿Los arriesgan antes del clásico en el Bosque?
Con urgencia financiera, el León define una salida
Zaniratto: construyó un campaña con números favorables
El regreso de la Bestia y el once probable de Boca
Guillermo enfrentará por primera vez al Xeneize tras la final de 2018

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla