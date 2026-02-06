La disputa en el PJ ahora es por la vice y por quién conduce el Congreso

Kicillof, en la inauguración de un jardín de infantes en patagones / X

“Lo único que está acordado es la presidencia de Kicillof. El resto de los cargos está en discusión”. Esa definición lanzada por uno de los dirigentes que sigue de cerca la rosca por las autoridades del Justicialismo bonaerense, grafica el estado de situación de las conversaciones: en plena cuenta regresiva para el domingo 8 cuando deba presentarse la lista única, las tensiones entre el kicillofismo y La Cámpora siguen en escena.

Si no se registra un cambio drástico de rumbo, que el Gobernador se haga cargo de la presidencia del peronismo bonaerense no parece ya en discusión. Pero de ahí para abajo, la pulseada es fuerte.

El primer punto de conflicto tiene que ver con la vicepresidencia del partido. El Movimiento Derecho al Futuro reclama el lugar para Verónica Magario. La Cámpora tiene otro nombre: el de la intendenta de Moreno, Mariel Fernández.

Hasta anoche ese tema seguía sin resolución. Distintas fuentes hablaban en el sentido de que la Cámpora podría ceder la vice pero a cambio reclamaría la presidencia del Congreso partidario, hoy en manos de un aliado de Kicillof: el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

El kicillofismo no tendría intenciones de perder el control de esa herramienta encargada, entre otras cuestiones, de aprobar la política del alianzas del partido.

Si bien la idea es avanzar en acuerdos en los PJ locales como para ir dándole volumen al acuerdo y evitar rispidences “arriba”, lo cierto es que la pulseada no cede porque Kicillof acepta encabezar la lista siempre y cuando su sector tenga mayoría en los plenarios.

La Cámpora reclama para sí y sus aliados el 50 por ciento de los cargos, esto es, una paridad que se reflejaría en las presidencias: una para Kicillof (la del partido) y otra para el sector K (la del Congreso).

EN LA PLATA

Respecto del peronismo de La Plata, las versiones más firmes indican que Julio Alak decidió dejar de ser consejero provincial por la Octava y, en cambio, asumirá la presidencia del partido local en reemplazo del camporista Ariel Archanco.

Respecto de los cuatro consejeros que deberá nominar la Octava sección electoral, distintas versiones indican que Alak impulsará al ex diputado y actual jefe de Gabinete del municipio, Carlos Bonicatto. En tanto, se especula con que el camporismo intentará revalidar como consejera a la titular del Instituto Cultural, Florencia Saintout.

Los otros dos actuales consejeros son la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y el ministro provincial Andrés “Cuervo” Larroque. No aparecían confirmaciones respecto de sus eventuales continuidades.