Apuestas: amenazas de muerte y sospechas en el tenis

El español Nikolás Sánchez-Izquierdo recibió intimidaciones contra su persona y la familia para “perder”. Hizo la denuncia. ¿Qué pasó con Ugo Humbert en el ATP 250 de Montpellier?
Un verdadero escándalo se vivió en el Challenger 125, que se está disputando en la ciudad de Rosario con el tema de las apuestas en el tenis. Todo corría por los carriles normales hasta que la tranquilidad se alteró, cuando el español Nikolás Sánchez-Izquierdo (26 años, 279 en el ranking mundial ATP) recibió en su teléfono personal fuertes amenazas de supuestos apostadores y atemorizado después de vivir semejante susto hizo la correspondiente denuncia al Programa Anticorrupción de la Agencia Internacional de Integridad de dicho deporte.
Sánchez-Izquierdo también presentó una denuncia ante la policía rosarina, que notificó a la fiscalía de turno para dar comienzo a una investigación. En la misma se detalla que previa al encuentro que iba a disputar habría recibido “un mensaje de texto con una amenaza diciendo que debía perder disimuladamente el partido, porque si no ya sabía lo que le iba a pasar a él y a su familia, que no desobedezca”.
En este caso el primero que se enteró fue el supervisor del torneo, que le dio aviso a las autoridades correspondientes y determinó que el partido por los octavos de final del certamen contra el argentino Valerio Aboian (526, 23 años, que ingresó en el cuadro principal como lucky loser) se postergara por dos horas. Luego de ese lapso y, tras la presentación judicial, el encuentro se disputó sin público y con medidas de seguridad reforzadas.
Afectado por la situación, Sánchez-Izquierdo apenas planteó pelea en la cancha y terminó cayendo por 7-5 y 6-4 tras una hora y 16 minutos de juego. Tras el partido, el tenista español se retiró custodiado y resolvió no competir en dobles, donde figuraba inscripto junto al argentino Genaro Olivieri.
A todo esto, Sánchez-Izquierdo publicó un extenso mensaje en su perfil de la red social Instagram, en el que notificó que se encontraba de regreso a España y agregó que “dada la gravedad de las últimas amenazas recibidas voy a mostrar tolerancia cero y denunciar cualquier tipo de mensaje excedido que represente una falta de respeto o amenaza a mí o mi familia”.
Al margen de lo sucedido en Rosario, una situación pocas veces vista se dio en el ATP 250 de Montpellier, en Francia. Ugo Humbert (38) enfrentaba a Adrian Mannarino (70) por los octavos de final en duelo entre locales.
Humbert ganaba por 7-6 (4), 3-6 y estaba arriba en el tie break 4-3 con saque a favor. Pero ahí vino lo extraño. En ese momento, el francés se fue directo a su banco, sacó un celular del bolso, lo revisó rápidamente y se reincorporó, luego de un gesto al umpire, como ofreciendo disculpas. Desde ahí, no volvió a ganar un punto y terminó perdiendo. Algo que perfectamente puede ocurrir, pero que llamó la atención considerando lo que pasó después. ¿Para qué Humbert vio el celular? Lo cierto es que pudo ser un mensaje o alarma, pero no hay explicación oficial ni por parte de él ni de la ATP.
Para colmo, el misterio se hizo más grande después del partido, ya que el francés prefirió esquivar el tema y no dio ninguna explicación sobre qué fue lo que se observó en la pantalla. Las sospechas quedaron marcadas y Humbert está siendo investigado por el tema de supuestas apuestas.
SÁNCHEZ-IZQUIERDO RECIBIÓ AMENAZAS DE SUPUESTOS APOSTADORES / chr
EL FRANCÉS HUMBERT MIRANDO EL TELÉFONO EN PLENO PARTIDO / cdtv
