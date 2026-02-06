El Lobo culminó su “gira” por Entre Ríos

El quinteto de Gimnasia concluyó su periplo por la provincia de Entre Ríos, donde cosechó en tres partidos una victoria y dos caídas, en el marco del torneo de básquet que organiza la Liga Argentina, en la Conferencia Sur.

El Lobo, que pese a todo se mantiene entre los principales puestos de la competencia y lucha por ingresar a los Playoffs, arrancó su gira con una derrota ante La Unión, de Colón por 94 a 77.

Dos días después, los dirigidos por Fabián Renda enfrentaron al irregular Rocamora, en Concepción del Uruguay, alcanzando un cómodo triunfo de 83 a 54 y dejando atrás el traspié anterior.

Sin embargo, y en el marco de su último partido de su “gira” por Entre Ríos, Gimnasia perdió de manera ajustada ante Central Entrerriano por 71 a 65, en un partido que lo empezó a dominar a partir del segundo y tercer cuarto (estuvo al frente por once puntos), pero finalmente no lo pudo sostener y terminó cayendo por apenas seis puntos y sobre el final del encuentro.

LO QUE VIENE

Gimnasia, después de tres partidos lejos de la Ciudad, volverá a jugar en el Polideportivo Víctor Nethol, esta vez ante el representativo de Racing, mañana a partir de las 20:30. Luego volverá a actuar de visitante, precisamente en el Mateo Migliore. Será el miércoles que viene ante Centenario, de Venado Tuerto, a partir de las 21:30.