Para Galíndez, la tabla de posiciones no importa

El arquero y capitán de Huracán, Hernán Galíndez, fue la voz del Globo en la previa del clásico porteño. Desde su vasta experiencia (tiene 38 años), el internacional con la selección ecuatoriana se refirió a la importancia del derby para los hinchas y desestimó que San Lorenzo llegue mejor por sus 6 puntos en la tabla contra los 2 que sumó el equipo quemero.
“Sabemos lo que representa este partido para el hincha. Es una semana distinta, se siente en la calle y en el club. Estos partidos se juegan con la cabeza y con el corazón, pero siempre con inteligencia”, expresó Galíndez , quien se refirió a la necesidad de mantener el orden defensivo y resaltó la importancia de los detalles.
Para el arquero que disputó el Mundial de Qatar con la selección tricolor “no importa cómo llegue cada uno en la tabla. En los clásicos eso queda de lado. Gana el que mejor maneje la ansiedad y entienda el partido”.
Además, para el arquero, la localía en el Palacio Ducó significa un plus: “La historia en los últimos años ha acompañado a Huracán de local y eso es una responsabilidad que esperamos que se pueda mantener”.
El clásico tiene un clima caliente en la previa, con pintadas de los hinchas de San Lorenzo en el Ducó y una fuerte respuesta de San Lorenzo desde su cuenta oficial.
Hinchas de San Lorenzo realizaron pintadas en el estadio de Huracán y sus cercanías, aludiendo a sus descensos. La respuesta del Globo mostró una pintada con la frase: “Ninguno vigilante. Ninguno del Ciclón”, fragmento de una clásica canción de la hinchada quemera. Y desde la cuenta oficial del Globo agregaron un texto breve pero elocuente: “Me levanté re manija”. Todo bien provocador.
