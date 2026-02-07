El carnaval toma ritmo en Romero y Tolosa

Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero
Con más de 70 eventos ya confirmados, la ciudad vive el despliegue de murgas y comparsas en las localidades. Mientras este sábado vence el plazo para inscribir nuevas celebraciones, la agenda continúa con presentaciones en Melchor Romero y el tradicional festejo de la comunidad boliviana en Tolosa.
El programa de celebraciones populares, impulsado por organizaciones sociales, colectivos culturales y vecinos, continúa su marcha con impronta comunitaria. Sin embargo, hoy es un día clave para la organización: este sábado 7 de febrero cierra definitivamente el plazo de inscripción al Registro de Carnavales Barriales.
Hasta el momento, son 71 los festejos inscriptos que cuentan con el aval para desarrollarse en los distintos puntos del partido. Según estimaciones oficiales, se espera que estas jornadas (hasta el mes de marzo) convoquen a más de 35.000 personas.
Tras el inicio de las actividades el pasado jueves en Lisandro Olmos y la jornada de ayer en Abasto, la agenda de carnaval se traslada hoy a Melchor Romero. A partir de las 18, en la intersección de las calles 35 y 149, se presentarán “Los Terribles de Malvinas” con su tradicional caminata murguera, invitando a los vecinos a sumarse al baile y la percusión.
Para mañana domingo, el epicentro del festejo será Tolosa. Desde las 12, se llevará a cabo el Carnaval de Bolivia 2026 en la Plaza Nuestra Señora de Copacabana (calle 20 y 525).
Se trata de una de las citas más coloridas del calendario, donde la danza y las vestimentas típicas de la comunidad boliviana rinden tributo a sus raíces en un marco de gran concurrencia.
Se prevé que en las próximas semanas se sumen puntos emblemáticos de la ciudad, entre los que destaca Meridiano V. Desde la Comuna se recordó que las actividades son abiertas a la comunidad.
